কানাডার খাদ্য বর্জ্য মহামারী একটি জাগ্রত কল প্রয়োজন

প্রবন্ধ বিষয়বস্তু

গৃহস্থালীর খাদ্যের অপচয়ের প্রধান অবদানকারীদের মধ্যে একটি হল সেরা-আগের তারিখগুলি সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি – সেকেন্ড হার্ভেস্টের রিপোর্টে হাইলাইট করা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অনেক ভোক্তা এখন স্বীকার করছেন যে একটি সেরা-আগের তারিখ “পরবর্তী খারাপ” এর সমতুল্য নয়। এই তারিখগুলি, মূলত বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা অসমর্থিত, খাদ্য নিরাপত্তার পরিবর্তে সর্বোত্তম সতেজতা নির্দেশ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, বিশেষ করে যদি প্যাকেজিং খোলা না থাকে। তা সত্ত্বেও, 55.4% কানাডিয়ান এখনও সেই খাবার বর্জন করে যা তার সেরা তারিখ অতিক্রম করেছে, এমনকি যখন পণ্যটি সিল করা থাকে।

এই সমস্যা সমাধানে সাহায্য করার জন্য, Too Good To Go কানাডা জুড়ে খাদ্য প্রস্তুতকারক এবং খুচরা বিক্রেতাদের সাথে অংশীদারিত্বে “লুক-স্মেল-টেস্ট” উদ্যোগ চালু করেছে।