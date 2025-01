কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যাংকিং খাতে 200,000 এরও বেশি চাকরি প্রতিস্থাপন করবে

বৈশ্বিক ব্যাঙ্কগুলি আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরে 200,000 চাকরি কমানোর পরিকল্পনা করছে কারণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) মানুষের দ্বারা করা কাজগুলি গ্রহণ করা শুরু করে৷

এই সম্পর্কে অবহিত করে ব্লুমবার্গ সংস্থা।

BI দ্বারা CIOs-এর সমীক্ষা অনুসারে, গড়ে 3% কর্মী ছাঁটাই হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ব্লুমবার্গ ইন্টেলিজেন্সের একজন সিনিয়র বিশ্লেষক টমাস নোটজেল, যিনি রিপোর্টটি তৈরি করেছেন, নোট করেছেন যে ব্যাক অফিস, মিডল অফিস এবং অপারেশনাল বিভাগের কর্মচারীরা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ।

এছাড়াও, পরিবর্তনগুলি গ্রাহক পরিষেবাকে প্রভাবিত করতে পারে, যেখানে বটগুলি গ্রাহকের কার্যাবলী গ্রহণ করবে, সেইসাথে “আপনার গ্রাহককে জানুন” পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত কাজগুলি। “রুটিন এবং পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ জড়িত চাকরি হুমকির মধ্যে,” তিনি বলেন. “তবে, এআই এই ভূমিকাগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপন করবে না, বরং কর্মশক্তিকে রূপান্তরিত করবে।”

প্রায় 93 জন উত্তরদাতাদের এক চতুর্থাংশ 5% এবং 10% কর্মীদের মধ্যে একটি বড় কাটের পূর্বাভাস দিয়েছেন। BI অধ্যয়নের আওতায় থাকা কোম্পানিগুলির মধ্যে রয়েছে Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. এবং Goldman Sachs Group Inc.

প্রতিবেদনটি শিল্পে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয় যা বর্ধিত লাভের দিকে পরিচালিত করবে। 2027 সালের মধ্যে, ব্যাঙ্কগুলি কর-পূর্ব মুনাফায় অতিরিক্ত 12-17% দেখতে পাবে, যা তাদের $180 বিলিয়ন পর্যন্ত নিয়ে আসবে, এআই-সক্ষম উত্পাদনশীলতা লাভের জন্য ধন্যবাদ, BI ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। দশজনের মধ্যে আটজন উত্তরদাতা আশা করেন যে জেনারেটিভ এআই তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে উৎপাদনশীলতা বাড়াবে এবং রাজস্ব 5% বা তার বেশি বাড়াবে।

ব্যাঙ্কগুলি, যারা আর্থিক সঙ্কটের পরে প্রক্রিয়াগুলিকে গতি বাড়ানোর জন্য এবং খরচ কমানোর জন্য তাদের আইটি সিস্টেমের আধুনিকীকরণে বছরের পর বছর অতিবাহিত করেছে, তারা উত্পাদনশীলতা উন্নত করতে সক্রিয়ভাবে নতুন প্রজন্মের AI সরঞ্জামগুলি গ্রহণ করছে।

সিটি গ্রুপ জুনে বলেছিল যে AI অন্য যেকোনো সেক্টরের তুলনায় ব্যাংকিংয়ে বেশি চাকরি প্রতিস্থাপন করতে পারে। ব্যাংকিং শিল্পে প্রায় 54% চাকরির অটোমেশনের উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে, কোম্পানিটি বলেছে।

যাইহোক, অনেক কোম্পানি জোর দেয় যে পরিবর্তনগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপনের পরিবর্তে প্রযুক্তির মাধ্যমে ভূমিকা পরিবর্তন করার লক্ষ্যে হবে। থেরেসা হেইটসেনরেটর, যিনি JPMorgan এর AI বাস্তবায়নের নেতৃত্ব দেন, নভেম্বরে বলেছিলেন যে জেনারেটিভ AI এখন পর্যন্ত চাকরির পরিপূরক।

JPMorgan-এর সিইও জেমি ডিমন, 2023 সালে ব্লুমবার্গ টেলিভিশনকে বলেছিলেন যে কিছু চাকরি চলে গেলেও AI কর্মীদের জীবনের মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে। “প্রযুক্তির কারণে আপনার বাচ্চারা 100 বছর এবং ক্যান্সার মুক্ত হতে বাঁচবে,” ডিমন বলেছিলেন। “এবং তারা সম্ভবত সপ্তাহে সাড়ে তিন দিন কাজ করবে।”