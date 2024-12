কেন আমি 40 বছর আগে বরাদ্দ মাল্টি-মিলিয়ন নাইরা জমি প্রত্যাহার করেছি — উইক

মিঃ লেরে ওলাইঙ্কা, ফেডারেল ক্যাপিটাল টেরিটরির (এফসিটি) মন্ত্রীর পাবলিক কমিউনিকেশনস এবং নিউ মিডিয়ার সিনিয়র বিশেষ সহকারী, মিঃ নাইসোম উইক, ব্যাখ্যা করেছেন যে কেন পাওলোসা নাইজেরিয়া লিমিটেডের মালিকানাধীন একটি জমি প্রত্যাহার করা হয়েছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ খারিজ করা হয়েছিল। এফসিটি প্রশাসন (এফসিটিএ)।

বুধবার আবুজায় জারি করা একটি বিবৃতিতে, ওলাইঙ্কা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত দাবিগুলি অস্বীকার করেছেন যে এফসিটিএ নির্মাণ সংস্থার জমি অবৈধভাবে দখল করেছে।

তিনি স্পষ্ট করেন যে, লাইফ ক্যাম্প, প্লট 2241, গোয়ারিনপা জেলা, ক্যাডাস্ট্রাল জোন C02, আবুজা-তে অবস্থিত প্রশ্নবিদ্ধ জমিটি বৈধভাবে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল কারণ দখলকারীরা নির্ধারিত শর্তাবলী পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

Olayinka অভিযোগকারীদের তাদের দাবি প্রমাণ করার জন্য FCTA দ্বারা প্রদত্ত দখলের অধিকার (R of O) বা দখলদারিত্বের শংসাপত্র (C of O) প্রদান করার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।

তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে প্রায় 40 বছর আগে 1984 সালে অস্থায়ীভাবে পাওলোসা নাইজেরিয়া লিমিটেডকে একটি অস্থায়ী অফিসের জায়গা হিসাবে জমিটি বরাদ্দ করা হয়েছিল।

তবে কোম্পানিটি যথাযথ সরকারি অনুমোদন না নিয়ে জমিতে স্থায়ী ভবন নির্মাণ করে ভাড়া দেয়।

“৩৬ বছর ধরে কোম্পানিটি অনুমোদন ছাড়াই জমি দখল করে আছে। তারপরে, 18 নভেম্বর, 2020-এ, কোম্পানিটি O-এর অস্থায়ী R-কে O-এর একটি সংবিধিবদ্ধ R-এ রূপান্তরের জন্য আবেদন করেছিল। 1 ফেব্রুয়ারি, 2023-এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, নির্দিষ্ট শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে, যার মধ্যে আর্থিক বাধ্যবাধকতা অন্তর্ভুক্ত ছিল, “ওলায়িংকা বললেন।

Olayinka বলেন, প্রতি বর্গ মিটার প্রতি বার্ষিক গ্রাউন্ড রেন্ট প্রদান, যা 2022 থেকে 2023 পর্যন্ত প্রতি বর্গমিটার N50,000 ছিল, এর পরিমাণ N2.33m। 1984 থেকে 2021 পর্যন্ত জমির ভাড়া বকেয়া মোট N43.14m।

“কোম্পানিকে প্রতি বর্গমিটারে N500 এর প্রিমিয়াম দিতে বলা হয়েছিল, যার পরিমাণ N11.66m এবং 1984 থেকে 2021 (37 বছর) পর্যন্ত N43.14m পরিমাণ গ্রাউন্ড ভাড়া পরিশোধ করতে হবে৷

“তবে, 20 মাস ধরে, পাওলোসা নাইজেরিয়া লিমিটেড অনুমোদনের শর্তাবলী মেনে চলতে অস্বীকার করেছে। উল্লিখিত জমিতে O এর একটি R-এর অনুমোদনের জন্য কোম্পানির শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হওয়ার পরে, অনুমোদনটি 10 ​​অক্টোবর, 2024-এ প্রত্যাহার করা হয়েছিল, এটি দেওয়ার 20 মাসেরও বেশি সময় পরে, “তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, যোগ করেছেন যে প্রত্যাহার যথাযথ প্রক্রিয়া এবং আইনি নির্দেশিকা অনুসরণ করেছে।

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়ার সাথে পরিস্থিতির তুলনা করার সময়, ওলেইঙ্কা বলেছিলেন, “যদি কোনো শিক্ষার্থী ভর্তির প্রস্তাব দেওয়া হয় প্রয়োজনীয় ফি দিতে এবং শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ভর্তি দাঁড়াতে পারে না। একইভাবে, পলোসা নাইজেরিয়া লিমিটেড শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে জমির মালিকানা দাবি করতে পারে না।

“যে ব্যক্তি ভিডিওটি করার জন্য তার সময় নিয়েছিল সে যদি আরও তদন্ত করার জন্য একটি সহজ পদক্ষেপ গ্রহণ করত, তবে তাকে ভালভাবে অবহিত করা হত এবং জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকত।

তিনি বলেন, “যদি তিনি আইনটি সঠিকভাবে অধ্যয়ন করতেন, তাহলে তিনি উক্ত জমির তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার কাছে যাওয়ার যথাযথ পদক্ষেপ নিতেন।”

তিনি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগে একজন আইনজীবীকে সম্পৃক্ত আরেকটি মামলাও সম্বোধন করেছিলেন, বলেছিলেন যে অনুমোদিত বরাদ্দ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে জমি ব্যবহার করা লঙ্ঘন গঠন করে।

“আইনজীবীকে সঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হত যে আপনি যখন একটি বিনোদন পার্কের জন্য বরাদ্দ পান, জমিতে একটি স্কুল এবং একটি গির্জা নির্মাণ করা সেই শর্তের স্পষ্ট লঙ্ঘন যার জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল,” ওলাইঙ্কা বলেছিলেন এবং সম্মতির গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। FCTA প্রবিধান সহ।

ওলাইঙ্কা আন্দোলনকারীদের ভুল তথ্য ছড়ানোর হাতিয়ার হওয়া এড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন এবং জনসাধারণের বিবৃতি দেওয়ার আগে প্রাসঙ্গিক সরকারী সংস্থার কাছ থেকে সঠিক তথ্য খোঁজার আহ্বান জানিয়েছেন।