‘ক্র্যাভেন দ্য হান্টার’ ফ্লপ হয় যখন ‘মোয়ানা 2’ আবার বক্স অফিসে শীর্ষে

অ্যারন টেলর-জনসন অভিনীত সিনেমাটি মাত্র 11 মিলিয়ন ডলার আয় করেছে, রবিবারের স্টুডিওর অনুমান অনুসারে, এটিকে মার্ভেল-সংলগ্ন সম্পত্তির জন্য সবচেয়ে খারাপ উদ্বোধনের একটি করে তুলেছে। এটির বক্স অফিস গ্রহণ “ম্যাডাম ওয়েব” চলচ্চিত্রের চেয়েও কম ছিল।

সপ্তাহান্তে অন্যান্য প্রধান স্টুডিও রিলিজ ছিল Warner Bros.’ অ্যানিমেটেড “The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim,” যা $4.6 মিলিয়ন আয় করেছে। প্রায় 30 মিলিয়ন ডলারের জন্য তৈরি, মুভিটি “দ্য লর্ড অফ দ্য রিংস” চলচ্চিত্রের ঘটনাগুলির 183 বছর আগে সেট করা হয়েছে এবং নতুন লাইন টলকিয়েনের উপন্যাসগুলির অধিকার না হারায় তা নিশ্চিত করার জন্য দ্রুত-ট্র্যাক করা হয়েছিল। পিটার জ্যাকসন, ফ্রান ওয়ালশ এবং ফিলিপা বয়েনস ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য ভবিষ্যতের লাইভ-অ্যাকশন ফিল্মগুলিতে কাজ করছেন।

এদিকে, চার্টের শীর্ষ আবার “মোয়ানা 2” এবং “উইকড” এর অন্তর্গত।