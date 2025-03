গুগলের সের্গেই ব্রিন বলেছেন যে অফিসে প্রতি সপ্তাহে 60 ঘন্টা হ’ল ‘উত্পাদনশীলতার মিষ্টি স্পট’ যেমন এআই রেস উত্তপ্ত হয়

গুগলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা সের্গেই ব্রিন ওপেনএই, মেটা, এলন মাস্কের জাই এবং চীন ভিত্তিক ডিপসেকের কাছ থেকে অনুসন্ধান জায়ান্টকে উত্তপ্ত প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হওয়ায় অফিসে প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে 60 ঘন্টা ব্যয় করার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় কর্মরত কর্মচারীদের অনুরোধ করছেন।

ব্রিন, যার মূল্য 144 বিলিয়ন ডলার, এআই কর্মীদের একটি মেমোতে বলেছিলেন যে গুগলের জন্য কৃত্রিম সাধারণ বুদ্ধিমত্তা বিকাশের প্রতিযোগিতায় জয়ের জন্য দীর্ঘ সময় অপরিহার্য-এটি মানব-স্তরের গোয়েন্দা বা বৃহত্তর সহ এআই হিসাবে সংজ্ঞায়িত।

ব্রিন মেমোতে বলেছিলেন, “আমি কমপক্ষে প্রতি সপ্তাহে অফিসে থাকার পরামর্শ দিই।” প্রথম নিউ ইয়র্ক টাইমস দ্বারা প্রাপ্ত।

গুগল কোফাউন্ডার সের্গেই ব্রিন কোম্পানির এআই প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দিয়েছে। গেটি ইমেজ

ব্রিন যোগ করেছেন যে “সপ্তাহে 60 ঘন্টা হ’ল উত্পাদনশীলতার মিষ্টি স্পট”, যা গুগলের জেমিনি এআই মডেলগুলিতে কর্মরত কর্মীদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল।

এটি জেমিনি সদস্যদের সপ্তাহান্তে লগইন করার আগে 12 ঘন্টা দিন টানতে বাধ্য করবে।

একই মেমোতে, ব্রিন কিছু গুগল কর্মচারীকে অবদানের জন্য যথেষ্ট না করার জন্য ব্লাস্ট করেছিলেন।

ব্রিন লিখেছেন, “বেশ কয়েকটি লোক 60০ ঘন্টারও কম সময় ধরে কাজ করে এবং খালি ন্যূনতম সংখ্যায় একটি অল্প সংখ্যক কাজ করে,” ব্রিন লিখেছেন। “এই শেষ গোষ্ঠীটি কেবল অনুৎপাদনশীল নয়, অন্য সবার কাছেও অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক হতে পারে।”

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মেমোটি গুগল কর্মীদের আরও বিস্তৃতভাবে প্রযোজ্য নয়।

গুগল বর্তমানে তার কর্মীদের প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে তিন দিন অফিসে থাকতে হবে।

পোস্টটি মেমোতে মন্তব্য করার জন্য গুগলে পৌঁছেছে।

Brin stepped down as Google’s president in December 2019, but maintains a seat on its board of directors and has continued to play an active role in its AI development.

ব্রিন বলেন, এআই কর্মীদের প্রতি সপ্তাহে 60 ঘন্টা কাজ করা উচিত। রয়টার্স

বিলিয়নেয়ার ছিল একটি “মূল অবদানকারী” হিসাবে তালিকাভুক্ত গুগল জেমিনির জন্য মূল সাদা কাগজে।

গুগল এজিআই, চ্যাটবট এবং অন্যান্য এআই-কেন্দ্রিক পণ্যগুলি বিকাশের জন্য প্রতিযোগিতা করে এমন বেশ কয়েকটি প্রযুক্তি জায়ান্টগুলির মধ্যে একটি।

ওপেনএআই এবং গ্রোক প্রত্যেকে গত সপ্তাহের মধ্যে তাদের চ্যাটবটগুলিতে বড় আপডেট প্রকাশ করেছে।

এবং গত মাসে, ডিপসেক মার্কিন বাজারে একটি এআই মডেল উন্মোচন করে $ 1 ট্রিলিয়ন ডলার বিক্রয় শুরু করেছিল যা দাবি করেছে যে এটি 6 মিলিয়ন ডলারেরও কম প্রশিক্ষণ নিয়েছে।

উন্নত এআই বিকাশের জন্য গুগল বেশ কয়েকটি টেক জায়ান্ট রেসিংয়ের মধ্যে একটি। গেটি চিত্রের মাধ্যমে ইউসিজি/ইউনিভার্সাল ইমেজ গ্রুপ

পুরোদমে প্রতিযোগিতার সাথে, শীর্ষ প্রযুক্তির আধিকারিকরা আরও ভাল ফলাফল দেওয়ার জন্য তাদের কর্মীদের উপর চাপ বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

মেটা সম্প্রতি তার পদগুলির মধ্যে “কম পারফর্মার” সনাক্ত করার পরে প্রায় 4,000 কর্মচারী বা তার কর্মীদের 5% কর্মী রেখেছিল।

একই সময়ে, মার্ক জুকারবার্গ মেটার কর্মী বাহিনীকে বলেছিলেন যে তিনি শিল্পে একটি “তীব্র বছর” প্রত্যাশা করছেন।