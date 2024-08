গেম অফ থ্রোনস অবশেষে 11 বছর পর ডেনেরিস টারগারিয়েন গল্প পরিবর্তনের জন্য তৈরি করেছে

সম্পর্কিত

এভরি টারগারিয়েন ইন আ নাইট অফ দ্য সেভেন কিংডম ব্যাখ্যা করা হয়েছে

A Knight of the Seven Kingdoms-এর সময় টারগারিয়েন রাজবংশ পুরোদমে ছিল এবং আসন্ন গেম অফ থ্রোন স্পিন-অফ প্রচুর পরিমাণে থাকবে।