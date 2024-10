চমৎকার সুযোগ! Grupo Carrefour Brasil রিও গ্র্যান্ডে দো সুলের 19টি শহরে চাকরির শূন্যপদ খোলে; এটা চেক আউট

Grupo Carrefour Brasil, দেশের বৃহত্তম খুচরা বিক্রেতা, Rio Grande do Sul-এ 803টি চাকরির শূন্যপদ রয়েছে, যার মধ্যে Rio Grande do Sul-এর 19টি শহরে স্টোর রয়েছে: Alvorada, Bagé, Cachoeirinha, Canoas, Caxias do Sul, Estrela, Gravataí, Lajeado, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, Santo angelo, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Santanaa Do Livragua do Sul. বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং পদ কভার করার সুযোগ সহ, নির্বাচন প্রক্রিয়ার জন্য 31শে অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। শূন্যপদের জন্য ন্যূনতম পরিমাণ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই।







ছবি: ডিসক্লোজার/আটাকাদাও/পোর্টো অ্যালেগ্রে 24 ঘন্টা

Atacadão, ব্রাজিলের বৃহত্তম পাইকারি নেটওয়ার্কগুলির মধ্যে একটি, সর্বাধিক সংখ্যক সুযোগ রয়েছে৷ স্টকার, প্যাকার, ক্ষতি প্রতিরোধ পরিদর্শক, ক্যাশিয়ার, স্টোর অপারেটর, স্টকার সহ অন্যান্যদের জন্য 683টি শূন্যপদ রয়েছে।

“বছরের পর বছর ধরে, আমরা রিও গ্র্যান্ডে দো সুলের স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছি। সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন পণ্য সরবরাহ করার পাশাপাশি, আমাদের লক্ষ্য হল এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৃদ্ধিতে অবদান রাখা। খোলা অবস্থানগুলি হল একটি নতুন কর্মচারীদের জন্য একটি কাজের পরিবেশে যোগদানের চমৎকার সুযোগ যা বৈচিত্র্য এবং ব্যক্তিগত ও পেশাগত বিকাশকে মূল্য দেয় আমরা একটি শক্তিশালী সুবিধার প্যাকেজ অফার করি যা কেবল আমাদের কর্মীদেরই নয়, তাদের পরিবারকেও সমর্থন করে, যা একজন নিয়োগকর্তা ব্র্যান্ড হিসাবে আমাদের ভূমিকাকে শক্তিশালী করে আমাদের লক্ষ্য হল একটি কঠিন কর্মজীবনের পথ প্রদান করা, যেমনটি আমরা আমাদের অনেক কর্মীদের সাথে করেছি যারা বছরের পর বছর ধরে আমাদের সাথে আছে”, মার্কো অলিভেরা বলেছেন, Atacadão এর CEO৷

এছাড়াও Carrefour হাইপারমার্কেটে এবং পোর্তো অ্যালেগ্রে এবং মেট্রোপলিটন অঞ্চলের স্যাম’স ক্লাব স্টোরগুলিতে 120টি কাজের সুযোগ রয়েছে। পদগুলি হল গ্যাস স্টেশন অ্যাটেনডেন্ট, ক্যাশিয়ার, পচনশীল সহকারী, স্টকার, পরিদর্শন এজেন্ট, প্যাকার, ফিশমোঙ্গার, বেকার এবং কসাইয়ের জন্য।

বাছাই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য, প্রার্থীরা নিকটস্থ ইউনিটে যেতে পারেন বা এই দুটি লিঙ্কের মাধ্যমে Pandapé ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করতে পারেন:

ক্যারেফোর, স্যামস এবং গ্যাস স্টেশন শূন্যপদ: https://grupocarrefourbrasil.pandape.infojobs.com.br/?PageNumber=3&PageSize=20&Salary=null&SalaryUpper=true&Deficiency=2&IdLocation2List=184