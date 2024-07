জন স্ট্যামোস বলেছেন যে তার থেরাপিস্ট শান্ত যাত্রার সময় তার জীবন বাঁচাতে সাহায্য করেছিল: 'সম্ভবত এখানে থাকবে না'

জন স্ট্যামোস অ্যালকোহল আসক্তির মধ্য দিয়ে তার যাত্রা সম্পর্কে অকপট থেকেছেন।

স্ট্যামোস, যিনি হুলু সিরিজ “আন-প্রিজনড”-এ একজন পারিবারিক পরামর্শদাতার চরিত্রে অভিনয় করেছেন, সম্প্রতি পেজ সিক্সের কাছে স্বীকার করেছেন যে একজন বিশেষ ব্যক্তি তার জীবন বাঁচাতে এবং তাকে শান্তির দিকে পরিচালিত করতে সহায়তা করেছে।

“আমি সম্ভবত এখানে থাকতাম না [without him]স্ট্যামোস সেলিব্রিটি থেরাপিস্ট ফিল স্টুটজের সাথে তার সম্পর্কের কথা বলেছেন।

'ফুল হাউস' স্টার জন স্ট্যামোস 'এক বোতল ওয়াইন পান করেছেন' 2015 DUI এর পরে

জোনাহ হিল Stutz-এর প্রতি এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন, তিনি 2022 সালে থেরাপিস্টকে নিয়ে একটি Netflix ডকুমেন্টারি তৈরি করেছিলেন, “Stutz।”

স্ট্যামোস বলেছিলেন যে তিনি “প্রায় 20 বছর ধরে” স্টুটজকে দেখছেন।

ম্যাথু পেরি জন স্ট্যামোসকে শোবিজ ছেড়ে দেওয়া থেকে বিরত রেখেছেন: 'আমি এটি কখনই ভুলিনি'

“তিনি আমাকে শান্ত হতে সাহায্য করার জন্য বড় ছিলেন,” দ “ফুল হাউস” তারকা বলেছেন “আমি যখন প্রথমবার স্টুটজ-এ গিয়েছিলাম, তখন সে বলেছিল, 'আপনি জানেন, আপনি যদি এতটা বোকা না হতেন, আপনি বুঝতে পারতেন যে আপনি কতটা ভালো আছেন।' এবং আমি ছিলাম, 'তুমি ঠিক বলেছ।'

স্ট্যামোসের প্রতিনিধিরা মন্তব্যের জন্য ফক্স নিউজ ডিজিটালের অনুরোধের সাথে সাথে সাড়া দেননি।

“জেনারেল হসপিটাল” অভিনেতা মদ্যপানের সাথে তার অভিজ্ঞতা এবং তার 2023 সালের স্মৃতিকথায় তার জুন 2015 ডিইউআই গ্রেপ্তারের বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, “আপনি যদি আমাকে বলতেন।”

“আমাকে শান্ত হতে হয়েছিল। আমি ঠিক ছিলাম খুব বেশি পান করাস্ট্যামোস পিপল ম্যাগাজিনকে বলেছেন। আমি উঁচুতে যাইনি। আমি শুধু নিজেকে এমন লোকদের সাথে ঘিরে রেখেছি যাদের সাথে আমার থাকা উচিত ছিল না।”

তিনি তার পরিবারের সহায়তায় জুলাই 2015 সালে পুনর্বাসনে পরীক্ষা করেছিলেন।

“আমি ঘৃণা করতাম [rehab]. আমি যেভাবে অনুভব করেছি তা আমি সত্যিই ঘৃণা করতাম, হতাশাজনক লোকেদের ঘৃণা করতাম, নিজেকে ঘৃণা করতাম, আয়নায় তাকাতে ঘৃণা করতাম, যাচ্ছি, 'আমার বাবা-মা যাকে বড় করেছেন তা নয়। আমি কি করছি? এই বোকা কে?' আমি খুব বিব্রত হব,” তিনি মায়িম বেলিকের পডকাস্টে স্বীকার করেছেন।

“আমার বেড়ে ওঠার সবকিছুই ছিল। আমার একটি সুন্দর শৈশব ছিল। আমার জীবন বাঁচানোর জন্য আমার কোনো অজুহাত ছিল না। এবং আমি করেছি, এবং এটি আমাকে অসুস্থ করে তুলেছে।”

তার বইয়ের প্রচার করার সময়, স্ট্যামোস স্বীকার করেছেন যে তিনি একবার মারা গেলে তার পরোয়া ছিল না।

“আমার পিটার প্যান সিনড্রোম ছিল, যা বিপজ্জনক, আপনি জানেন,” তিনি “সিবিএস মর্নিংস” কে বলেছেন। “সবচেয়ে বেশি সময় ধরে, যখন আমি শান্ত ছিলাম না, বা আমি অস্পষ্ট ছিলাম, আমি ভেবেছিলাম 'আমি সব করেছি।' আমি চাই না — আমি করব না — আমি আত্মহত্যা করতে চাই না, কিন্তু আমি মরে গেলে আমার কিছু যায় আসে না।

“আমি যদি আগামীকাল মারা যাই, তাহলে ঠিক আছে,” স্ট্যামোস স্বীকার করেছেন। “আমি কি ভাবছিলাম? আমি এটি সব করিনি। আমি এখনও এটি সব করতে পারিনি – এমনকি কাছাকাছিও না।”

থেরাপি অবশ্য তার জীবন বদলে দিয়েছে। স্ট্যামোস এমনকি তার প্রয়াত পরিচয়ও দিয়েছিলেন “ফুলার হাউস” সহ-অভিনেতা, বব সেগেটতার থেরাপিস্টের কাছে।

“[Bob] কিছুটা ছিল …” স্ট্যামোস পেজ সিক্সকে বলেছিলেন। “সে আমাকে পাগল করে দিয়েছে [when we first met], এবং আমি বললাম, 'আপনি যদি আমার সাথে বন্ধুত্ব করতে চান তবে আপনাকে থেরাপিতে যেতে হবে।' সুতরাং, তিনি স্টুটজে গেলেন, এবং স্টুটজ তাকেও সাহায্য করেছিল।”

ফক্স নিউজ ডিজিটালের লরিন ওভারহল্টজ এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন।