জাপানের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সামুরাই যোদ্ধাদের একজনের সাথে দেখা করুন

টোমো ছিলেন একজন বিরল ওনা-মুশা, নারী যারা সক্রিয়ভাবে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ছবি: প্রজনন: কাঙ্গেৎসু শিতোমি – টোকিও জাতীয় জাদুঘর/উইকিমিডিয়া কমন্সের সংগ্রহ

পুরুষদের আধিপত্যের যুগে, 12 শতকের জাপানে একজন মহিলা একজন অভিজাত সামুরাই এবং যোদ্ধা হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন, জাপানি সাহিত্য এবং ইতিহাসে উল্লেখিত কয়েকটি মহিলা সামুরাইদের মধ্যে একজন ছিলেন সুন্দর এবং নির্মম।

গেনপেই যুদ্ধের (1180-1185) সময়কালে মার্শাল আর্ট, শক্তি এবং সৌন্দর্যে তার দক্ষতার কারণে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন, একটি গৃহযুদ্ধ যা হিয়ান যুগের শেষ এবং কামাকুরা যুগের সূচনাকে চিহ্নিত করেছিল, তাইরা এবং মিনামোটো গোষ্ঠী, যারা বিজয়ী হয়েছিল। ঘটনাটি সামুরাইদের উত্থানের সূচনা করে।

Tomoe বিরল এক ওনা-মুশামহিলারা যারা সক্রিয়ভাবে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, নিজেদেরকে ওনা-বুগেইশা থেকে আলাদা করে, যারা শুধুমাত্র তাদের জমি রক্ষা করেছিল।



Heike Monogatari (The Tale of the Heike), যা যুদ্ধের এই সময়ের ঘটনা ও চরিত্র বর্ণনা করে, টোমো গোজেনের “লম্বা কালো চুল এবং ফর্সা চামড়া ছিল”। তিনি একটি সামুরাই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ঐতিহ্য অনুসারে, নাগিনাটা কীভাবে পরিচালনা করতে হয় তা শেখার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল, একটি জাপানি অস্ত্র যা সামুরাই পরিবারে জন্মগ্রহণকারী মহিলারা তাদের ঘর রক্ষা করতে ব্যবহার করে।

এবং যদিও উপস্থাপনা টোমোকে একটি নাগিনটা সহ দেখায়, তার পছন্দের অস্ত্র ছিল লম্বা তলোয়ার এবং ধনুক এবং তীর। তিনি জেনারেল মিনামোতো নো ইয়োশিনাকার কমান্ডের অধীনে কাজ করেছিলেন, বেশ কয়েকটি যুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত প্রধান কমান্ডার হিসাবে নামকরণ করা হয়েছিল (ippo no taisho) যুদ্ধে।

টোমো গোজেন যুদ্ধের সময় প্রায় এক হাজার সৈন্যকে কমান্ড করতেন। তিনি সামাজিক মর্যাদার বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন যে নারীদের শুধুমাত্র গৃহস্থালী সংক্রান্ত কাজ করা উচিত এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সামুরাইদের একজন হয়ে উঠেছেন।

