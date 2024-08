জারেন ডুরান ফ্যানকে সমকামী গালি দেওয়ার জন্য রেড সক্স দ্বারা 2টি গেম স্থগিত করেছে

প্রবন্ধ বিষয়বস্তু

খেলার সম্প্রচারের সময় একটি লাইভ মাইকে ধরা পড়া বিনিময়টি ঘটেছিল যখন ডুরান — যে খেলার সেই সময়ে দুটি স্ট্রাইকআউট সহ ২ উইকেটে শূন্য ছিল — ষষ্ঠ ইনিংসে প্লেটে ছিল। ফেনওয়ে পার্কের একজন ভক্তকে চিৎকার করতে শোনা যায় “টেনিস র‌্যাকেট! টেনিস র‌্যাকেট! তোমার একটা টেনিস র‌্যাকেট দরকার!

ডুরান ফ্যানের দিকে মাথা ঘুরিয়ে উত্তর দিল: “চুপ কর”, তারপরে একটি অভিশাপ শব্দ এবং গালি।

ডুরান রবিবার রাতে এবং সোমবার ক্লাবহাউসে দলের মাধ্যমে একটি ক্ষমাপ্রার্থনা জারি করেছেন, বলেছেন যে তিনি “সত্যিই ভয়ানক শব্দ ব্যবহার করেছেন” এবং “ভয়াবহ” বোধ করেছেন।

রেড সক্স এক বিবৃতিতে বলেছে যে সাসপেনশনের সময় ডুরানের বেতন PFLAG (Federation of Parents and Friends of Lesbians and Gays) কে দান করা হবে।

একটি প্রিগেম অনুষ্ঠানে দুরানকে হার্ট অ্যান্ড হাস্টল অ্যাওয়ার্ডের প্রাপক হিসাবে সম্মানিত করার পরে ভক্তের সাথে বিনিময়টি হয়েছিল, যা প্রতি দলে একজন খেলোয়াড়কে স্বীকৃতি দেয় যে “খেলার প্রতি আবেগ প্রদর্শন করে এবং এর মূল্যবোধ, চেতনা এবং ঐতিহ্যকে সর্বোত্তমভাবে মূর্ত করে। “