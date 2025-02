জিমেইল ব্যবহারকারীদের ‘দূষিত’ এআই হ্যাকের পরে অ্যাকাউন্টগুলি সুরক্ষিত করার জন্য সতর্ক করে দিয়েছে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা চালিত পরিশীলিত কেলেঙ্কারীগুলি কোটি কোটি জিমেইল ব্যবহারকারীদের সুরক্ষার জন্য হুমকিস্বরূপ। সুরক্ষা সতর্কতা জারি করা হয়েছে

যেহেতু এআই-চালিত ফোন কলগুলি মানব কণ্ঠকে নকল করে অবিশ্বাস্যভাবে বাস্তববাদী হয়ে উঠেছে, এর একটি নতুন প্রতিবেদন ফোর্বস সতর্ক করে দিয়েছিল যে ইমেল পরিষেবার 2.5 বিলিয়ন ব্যবহারকারীকে “দূষিত” অভিনেতাদের দ্বারা লক্ষ্যবস্তু করা যেতে পারে যা গ্রাহকদের শংসাপত্রগুলি হস্তান্তর করার জন্য এআই নিয়োগ করছে।

আউটলেটটি জানিয়েছে যে সাইবার ক্রিমিনালস গুগল সমর্থন হিসাবে পোজিং ফোন কলগুলি মোতায়েন করে – একটি কলার আইডি দিয়ে সম্পূর্ণ যা দৃ inc ়তার সাথে বৈধ দেখায়। প্রযুক্তিবিদ বলতে পারেন যে ব্যক্তির অ্যাকাউন্টটি কোনওভাবে আপোস করা হয়েছে, বা তারা অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে।







তথাকথিত সাপোর্ট এজেন্ট তখন ব্যবহারকারীর জিমেইল অ্যাকাউন্টে একটি ইমেল প্রেরণ করবে যা অ্যাকাউন্টটি আপোস করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য বৈধ গুগল ইমেল ঠিকানা বলে মনে হয় এবং অ্যাকাউন্টটি পুনরুদ্ধার করার জন্য একটি কোড গ্রহণ করবে।

হ্যাক ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা জাচ লাট্টার পক্ষে এখানেই তিনি বিস্তৃত কেলেঙ্কারী বন্ধ করেছিলেন।

“তিনি একজন সত্যিকারের ইঞ্জিনিয়ারের মতো শোনাচ্ছিলেন, সংযোগটি অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল এবং তার আমেরিকান উচ্চারণ ছিল,” লাত্তা ফোর্বসকে জানিয়েছেন।

লাইনের অন্য প্রান্তে ভয়েস কতটা বাস্তব শব্দ সত্ত্বেও, এটি তবে এটি গ্রাহকদের ঠকানোর জন্য একটি স্কিম তাদের অ্যাকাউন্টগুলিতে অ্যাক্সেস পেতে মূল্যবান লগইন তথ্য হস্তান্তর করা।

এক্স এ দৃ inc ়প্রত্যয়ী ফিশিং ইমেল এবং ফোন কল পাওয়ার পরে।

“তারা দাবি করেছেন যে আপনি বেঁচে আছেন এবং তাদের মৃত্যু শংসাপত্রটি উপেক্ষা করা উচিত যা দাবি করে যে কোনও পরিবারের সদস্য আপনার অ্যাকাউন্টটি পুনরুদ্ধার করছে,” তিনি লিখেছিলেন। “আপনাকে পাসওয়ার্ড পুনরুদ্ধারের অনুমতি দেওয়ার জন্য এটি একটি দুর্দান্ত বিস্তৃত চালচলন” “







ট্যান বলেছিলেন, “আপনাকে পাসওয়ার্ড পুনরুদ্ধারের অনুমতি দেওয়ার জন্য এটি একটি দুর্দান্ত বিস্তৃত চালচলন।” ডিয়েগো – স্টক.এডোবি.কম

সিমিয়ারভাবে, মাইক্রোসফ্ট সলিউশন পরামর্শদাতা স্যাম মিত্রোভিচ মাস আগে একই ঘটনাটি অনুভব করেছিলেন, অনুসারে এ সময় লেখা।

তিনি একটি গুগল অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার কথা স্মরণ করেছিলেন, এক ঘণ্টারও কম পরে একটি ফোন কল অনুসরণ করেছিলেন যা দেখে মনে হয়েছিল এটি প্রযুক্তি সংস্থার কাছ থেকে এসেছে, তবে তিনি এটিকে উপেক্ষা করেছেন। এক সপ্তাহ পরে, এটি আবার ঘটেছিল। এবার তিনি তুললেন।

“এটি আমেরিকান কণ্ঠস্বর, খুব নম্র এবং পেশাদার। সংখ্যাটি অস্ট্রেলিয়ান, “তিনি উল্লেখ করেছেন, তিনি একটি অফিসিয়াল গুগল সমর্থন পৃষ্ঠায় ফোন নম্বরটি যাচাই করেছেন।

“তিনি নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন যে আমার অ্যাকাউন্টে সন্দেহজনক ক্রিয়াকলাপ রয়েছে। He asks if I’m traveling, when I said no, he asks if I logged in from Germany to which I reply no.”

তারপরে, এজেন্ট মিত্রোভিককে জানিয়েছে যে “কেউ আমার এক সপ্তাহের জন্য আমার অ্যাকাউন্টে অ্যাক্সেস পেয়েছে” এবং তাকে এটি সুরক্ষিত করতে সহায়তা করার প্রস্তাব দিচ্ছিল, তবে ভাগ্যক্রমে, তিনি লক্ষ্য করেছেন যে কলার দ্বারা প্রেরিত ফলো-আপ ইমেলটি একটি স্পুফড ইমেল ঠিকানা এবং উত্তর দেওয়া বন্ধ।

“কলার ‘হ্যালো’ বলেছিল, আমি প্রায় 10 সেকেন্ড পরে এটিকে উপেক্ষা করেছি, তারপরে আবার ‘হ্যালো’ বললেন,” তিনি বর্ণনা করেছিলেন। “এই মুহুর্তে আমি এটিকে এআই ভয়েস হিসাবে প্রকাশ করেছি কারণ উচ্চারণ এবং ব্যবধানটি খুব নিখুঁত ছিল।”

তার গুগল অ্যাকাউন্ট সেটিংসে তার লগ-ইন সেশনগুলি ডাবল-চেক করার পরে, তিনি দেখেছিলেন যে একমাত্র লগ-ইনগুলি তার নিজস্ব।

“ঘনিষ্ঠ পরিদর্শন করার পরে অনেকগুলি লাল পতাকা সত্ত্বেও, এই কলটি অনেক লোককে চালিত করার পক্ষে যথেষ্ট বৈধ বলে মনে হয়েছিল,” তিনি সতর্ক করেছিলেন।

“কেলেঙ্কারীগুলি ক্রমবর্ধমান পরিশীলিত, আরও দৃ inc ়প্রত্যয়ী হয়ে উঠছে এবং আরও বড় আকারে মোতায়েন করা হয়েছে।”

নিজেকে এবং আপনার অ্যাকাউন্টগুলি দূষিত অভিনেতাদের কাছ থেকে রক্ষা করতে, ফোর্বস চালু করার পরামর্শ দিয়েছিল “উন্নত সুরক্ষা“যা গুগলের এক মুখপাত্রের মতে, আপনার অ্যাকাউন্টটি সুরক্ষিত রাখতে পাসকি এবং স্মার্ট কীগুলি ব্যবহার করে” আপনার পরিচয় যাচাই করতে অতিরিক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে “, এমনকি হ্যাকারদের আপনার শংসাপত্রগুলি থাকলেও” আপনার পরিচয় যাচাই করতে অতিরিক্ত পদক্ষেপ নেয় “।