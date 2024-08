জেক ওয়েডল এবং ডগপ্যাক404 তাকে কভার-আপ এবং অসদাচরণের জন্য অভিযুক্ত করেছে

ইউটিউবার জিমি “মিস্টারবিস্ট” ডোনাল্ডসন প্রাক্তন কর্মচারী জ্যাক ওয়েডল এবং ডগপ্যাক 404 থেকে অভিযোগের একটি নতুন তরঙ্গের মুখোমুখি হচ্ছেন৷ 8 অগাস্ট, 2024-এ, DogPack404 তাদের দাবিগুলি প্রকাশ করার জন্য Jake Weddle-এর সাথে সহযোগিতা করে “I Worked For MrBeast, He is A Sociopath” শিরোনামের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে৷ এই অভিযোগগুলি একজন নিবন্ধিত যৌন অপরাধীকে নিয়োগ করা থেকে শুরু করে MrBeast-এর চ্যালেঞ্জ ভিডিওগুলিতে মহিলা অংশগ্রহণকারীদের জন্য অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি করা পর্যন্ত।

ভিডিওটির 44-মিনিটের চিহ্নে, জ্যাক ওয়েডল একটি বিরক্তিকর দাবি শেয়ার করেছেন: একজন মিস্টারবিস্ট কর্মচারীকে “কিছু খুব অল্পবয়সী লোককে যৌন নির্যাতন করার” জন্য বরখাস্ত করা হয়েছিল। তিনি অভিযোগ করেছেন যে মিস্টারবিস্ট, তার সূক্ষ্ম চিত্র পরিচালনার জন্য পরিচিত, এই পরিস্থিতিটি ঢেকে রাখতে পারে। ওয়েডল বলেছেন:

“আমি শুনেছি, আপনি জানেন, কিছু অল্পবয়সী লোককে যৌন নিপীড়নের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ধারণা যে জিমি জানত না… অথবা যে জিমি স্টাফ আপ আবরণ ছিল. তিনি জিনিসপত্র বেরিয়ে আসতে চান না. আপনি জানেন, তিনি তার ইমেজ সম্পর্কে খুব যত্নশীল. আপনি জানেন, তিনি জানেন যে বাস্তব প্রমাণ কিন্তু এটি ঢেকে. আপনি এটা কিভাবে প্রমাণ করবেন? তুমি জান? ঠিক আছে, সেখানে একজন পরিচিত যৌন অপরাধী ছিল, একজন নিবন্ধিত যৌন অপরাধী, রেজিস্ট্রিতে দোষী সাব্যস্ত যৌন অপরাধী এবং সবকিছু, যারা সেখানে কাজ করেছিল।”

ওয়েডল আরও বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন যে অভিযুক্ত কর্মচারী কোম্পানির মধ্যে ভূমিকা পরিচালনার সাথে জড়িত ছিল এবং একটি মুখোশ দিয়ে তার পরিচয় গোপন করার সময় ভিডিও এবং থাম্বনেইলে উপস্থিত হয়েছিল। এটি, ওয়েডলের মতে, একটি ইচ্ছাকৃত কভার-আপের পরামর্শ দিয়েছে। সে বলেছিল:

“এবং তারা এই সত্যটি ধামাচাপা দিয়েছিল যে তিনি কেবল সেখানে কাজ করেননি… কিন্তু যখন এটি শুরু হয়েছিল তখন তিনি ম্যানেজার ছিলেন। এবং, আপনি জানেন, তিনি জানতেন কারণ তিনি ভিডিওতে থাকবেন। তিনি থাম্বনেইলে থাকবেন। সে আশেপাশে থাকবে। এবং যখনই তিনি আছেন, তিনি একটি মুখোশ পরেছেন। আপনি মুখোশ পরবেন কেন? মুখ লুকাবে কেন? আপনি কি লুকাচ্ছেন? যে আপনি একজন নিবন্ধিত যৌন অপরাধী?”

ওয়েডল কর্মচারীর চলে যাওয়ার সুনির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা স্বীকার করেছেন কিন্তু উল্লেখ করেছেন যে সেই রাজ্যে তার আইনি সমস্যার কারণে তাকে “ডেলাওয়্যার” হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। এই ডাকনামটি বোঝায় যে তাকে ডেলাওয়্যারে ফিরে আসতে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল:

“আপনি আক্ষরিক অর্থে একজন যৌন অপরাধীকে আর কতটা ঢেকে রাখতে পারেন… একটি শারীরিক মুখোশ দিয়ে? লাইক, আমাকে কি করতে হবে… এটা কি নাকের উপর বেশি? আমি জানি না কেন তারা তাকে যেতে দিয়েছে কারণ বারবার গুজব ছিল। তাই, আমি জানি না কেন তারা তাকে ছেড়ে দিল। কিন্তু এক পর্যায়ে তিনি চলে গেলেন।”

একই ভিডিওতে, DogPack404 MrBeast এর ক্যামেরাম্যানকে “$500,000 এর বিনিময়ে 100 Boys Vs 100 Girls” এর চিত্রগ্রহণের সময় অনুপযুক্ত আচরণের জন্য অভিযুক্ত করেছে। তিনি অভিযোগ করেছেন যে ক্যামেরাম্যান মহিলা প্রতিযোগীদের একটি বৃত্তের মধ্যে “ফাঁদে” ফেলেন, তাদের অস্বস্তি বোধ করেন এবং ক্ষতিকারক রঙের ধোঁয়ায় উন্মুক্ত করেন:

“100টি ছেলে বনাম 100টি মেয়ের ভিডিও চলাকালীন, আমার কাছে লোকেরা একই গল্পটিকে সমর্থন করে যে ক্যামেরার লোকটি মেয়েদের ড্রোন দিয়েছিল সে কিছু মেয়েকে অস্বস্তি বোধ করছিল৷ আপনি এই মেয়েদের একটি বৃত্তের মধ্যে আটকে রেখেছিলেন, এবং তাদের রুক্ষ টার্ফে ঘুমিয়েছিলেন, এবং তারপরে তাদের পেইন্টের ধোঁয়ায় উঁচু করে দিয়েছিলেন, এবং তারপরে আপনি তাদের আটকানোর চেষ্টা করেছিলেন।”

এখন অবধি, MrBeast জ্যাক ওয়েডল এবং ডগপ্যাক404 দ্বারা করা এই গুরুতর অভিযোগগুলির প্রকাশ্যে প্রতিক্রিয়া জানায়নি। ইউটিউবার, যিনি তার জনহিতৈষী এবং বিস্তৃত চ্যালেঞ্জ ভিডিওগুলির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ অনুগামীদের সংগ্রহ করেছেন, এখন এই সমস্যাজনক দাবিগুলির জন্য উল্লেখযোগ্য তদন্তের মুখোমুখি৷

উদ্ঘাটিত পরিস্থিতি ইউটিউব স্টারডমের প্রায়শই গ্ল্যামারাস জগতের জটিলতা এবং সম্ভাব্য অন্ধকার দিকগুলিকে তুলে ধরে। গুরুতর অপরাধমূলক আচরণ থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্রে অসদাচরণ পর্যন্ত অভিযোগের সাথে, MrBeast-এর উপর এই অভিযোগগুলি মোকাবেলা করার এবং তার ভক্ত এবং বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে স্পষ্টতা প্রদানের জন্য চাপ রয়েছে।