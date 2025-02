জেলেনস্কি এবং ম্যাক্রন কথা বলেছেন – তারা কী আলোচনা করেছেন

দলগুলি ইউরোপ এবং ইউক্রেনের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছে

ইউক্রেন এবং ফ্রান্স ভ্লাদিমির জেলেনস্কি এবং এমমানুয়েল ম্যাক্রনের রাষ্ট্রপতিরা মিউনিখ সুরক্ষা সম্মেলনের পরে ইউরোপীয় নেতাদের জরুরি বৈঠকের পরে কথোপকথন করেছিলেন। At the same time, Macron spoke before that not only with Europeans.

জেলেনস্কি তাঁর টেলিগ্রামে এ সম্পর্কে লিখেছিলেন। তাঁর মতে, ইউরোপীয় নেতাদের একটি সভায়, একটি বিশ্বব্যাপী পরিস্থিতি, ইউরোপের পরিস্থিতি এবং ইউক্রেনের সুরক্ষার গ্যারান্টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল।

“আমাদের একটি সাধারণ দৃষ্টি রয়েছে: অবশ্যই নির্ভরযোগ্য, শক্তিশালী সুরক্ষার গ্যারান্টি থাকতে হবে। এ জাতীয় গ্যারান্টি ব্যতীত অন্য যে কোনও সিদ্ধান্ত, উদাহরণস্বরূপ, একটি ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি, রাশিয়ার কাছ থেকে কেবল অন্য একটি জালিয়াতি হয়ে উঠবে এবং ইউক্রেন বা অন্যান্য ইউরোপীয় বিরুদ্ধে নতুন রাশিয়ান যুদ্ধের প্রবন্ধে পরিণত হবে দেশ, “তিনি লিখেছিলেন।

জেলেনস্কি যোগ করেছেন যে ম্যাক্রন তাকে কেবল ইউরোপীয়দের সাথেই নয়, অন্যান্য নেতাদের সাথে কথোপকথন সম্পর্কে বলেছিলেন।

“আমরা একমত হয়েছি যে আমরা অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগে থাকব। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, ”ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি যোগ করেছেন।

ম্যাক্রন ইউরোপের বাইরে কী নেতাদের কথা বলেছিলেন তার সাথে রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপ্রধান করেননি। তবে হোয়াইট হাউস প্রেস সার্ভিস জানিয়েছে যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে তাঁর কথোপকথন হয়েছে। কথোপকথনটি ইউক্রেনের থিম, পাশাপাশি সৌদি আরবের আমেরিকান এবং রাশিয়ানদের আসন্ন আলোচনার বিষয়টিকে প্রভাবিত করেছে।

বিভাগ “জার্মানিতে আরোপিত প্রতিশোধের চেয়েও খারাপ”: চুক্তি সম্পর্কে নতুন বিবরণ ছিল, যা জেলেনস্কিকে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করা হয়েছিল

পূর্বে যেমন রিপোর্ট করা হয়েছে, ইউরোপে তারা ভবিষ্যতের সুরক্ষা গ্যারান্টিগুলির অংশ হিসাবে ইউক্রেনে সেনা প্রেরণের বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে চিন্তাভাবনা করছে। তবে, এই পর্যায়ে, সেখানে 30 হাজারেরও বেশি সামরিক কর্মী খুঁজে পেতে পারেন না, অন্যদিকে ইউক্রেনের কমপক্ষে 500 হাজার প্রয়োজন।