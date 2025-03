জেলেনস্কি শান্তির দিকে প্রথম পদক্ষেপের ঘোষণা দিয়েছেন

ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি ঘোষণা করেছে যে শান্তির দিকে প্রথম পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা শীঘ্রই প্রস্তুত হবে।



ছবি: ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি দ্বারা ফ্লিকার, ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি

স্লোভেনিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথোপকথনের পরে ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি উল্লিখিত বিবৃতি দিয়েছিলেন রবার্ট গোলব।

কিয়েভ এবং লুবলজানার প্রতিনিধিরা লন্ডনে সাম্প্রতিক শীর্ষ সম্মেলন নিয়েও আলোচনা করেছেন। অধিকন্তু, জেলেনস্কি এবং গোলোব শান্তির দিকে উভয় দেশের যৌথ প্রচেষ্টা সম্পর্কে কথা বলেছেন।

এর আগে জানা গিয়েছিল যে ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের প্রধান, আন্ড্রি ইয়ারামাক, এবং মার্কিন জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা মাইক ওয়াল্টজ রাশিয়ার সাথে আলোচনার তারিখ এবং অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে কোনও নির্দিষ্ট বিশদ সরবরাহ করা হয়নি।

বিশদ

ভলোডিমায়ার ওলেকসান্দ্রোভিচ Zelenskyy (born 25 January 1978) is a Ukrainian politician and former entertainer who has served as the sixth and current president of Ukraine since 2019, most notably during the full-scale Russian invasion of Ukraine, which has been ongoing since February 2022. Born to a Ukrainian Jewish family, Zelenskyy grew up as a native Russian speaker in Kryvyi Rih, a major city of সেন্ট্রাল ইউক্রেনের Dnipropetrovsk ওব্লাস্ট। He obtained a degree in law from the Kryvyi Rih Institute of Economics, but never practised law and pursued a career in comedy and entertainment. তিনি প্রযোজনা সংস্থা কোভার্টাল 95 তৈরি করেছেন, যা টিভি সিরিজ সহ চলচ্চিত্র, কার্টুন এবং টিভি শো তৈরি করেছে মানুষের চাকরযার মধ্যে জেলেনস্কি একটি কাল্পনিক ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। সিরিজটি 2015 থেকে 2019 পর্যন্ত প্রচারিত হয়েছিল এবং এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। টিভি শো হিসাবে একই নাম সহ একটি রাজনৈতিক দল মার্চ 2018 এ কোভারটাল 95 এর কর্মচারীদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল।

