টড বোলস বিতর্কিত বেকার মেফিল্ডের সিদ্ধান্ত বনাম জায়ান্টস ব্যাখ্যা করেছেন

টাম্পা বে বুকানিয়ার্সের প্রধান কোচ টড বোলস কোয়ার্টারব্যাক বেকার মেফিল্ড এবং অন্যান্য স্টার্টারদের ছেড়ে যাওয়ার জন্য কিছু সমালোচনা পেয়েছেন যা রবিবার নিউইয়র্ক জায়ান্টসে 30-7-এর জয়ে পরিণত হয়েছিল উভয় মেফিল্ডের আগে এবং পরে মূল্যায়ন করা হয়েছিল একটি স্টিংগার খেলার মধ্যেএর চতুর্থ ত্রৈমাসিক

সোমবার, বোলস ব্যাখ্যা করেছেন প্রতিযোগিতার পরে কেন তিনি মেফিল্ডের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে তার মানসিকতা ফলাফল নির্ধারণ করা হয়েছিল.

“তিনি খেলাটি শেষ করতে চেয়েছিলেন,” বোলস বলেছেন, প্রতি Buccaneers’ ওয়েবসাইট. “…আমাদের নেই একটি গুচ্ছ বলছি আমরা অপরাধে বলগেম শেষ করার চেষ্টা করেছি। তিনি ছিলেন শুধু এটা তুলে দেওয়া [on the play the signal-caller suffered the stinger]. আপনি সেখানে আপনার নেতাদের বলগেম শেষ করতে চান. আমরা প্রথম নামানোর চেষ্টা করছিলাম, তাই সবাই সেখানে খেলছিল।”

অক্টোবরে কয়েকজন বিশ্লেষক ও ভক্ত ড ছিঁড়ে ফেলা বোলস ব্যাপক রিসিভার পরে ক্রিস গডউইন একটি ভয়ঙ্কর সঙ্গে নিচে গিয়েছিলাম স্থানচ্যুত বাম গোড়ালি দেরীতে খেলার সময় টাম্পা বে 10 পয়েন্টে হেরেছে। তবুও, বোলসের আপাতদৃষ্টিতে কোনও অনুশোচনা নেই যে তিনি রবিবার মেটলাইফ স্টেডিয়ামে মেফিল্ডকে কীভাবে পরিচালনা করেছিলেন যদিও বুকানিয়াররা 30-0 তে এগিয়ে থাকা ম্যাচের চতুর্থ কোয়ার্টারে প্রবেশ করেছিল।

“সে খেলা শুরু করতে পারে এবং আঘাত পেতে পারে, তাই ফুটবলে কোন সংরক্ষণ নেই,” বোলস বলেছিলেন। “যদি আমরা তৃতীয় ত্রৈমাসিকের শেষের দিকে 50-0 তে এগিয়ে থাকি বা এরকম কিছু, হ্যাঁ, আপনি সম্ভবত ছেলেদের বাইরে নিয়ে যেতেন।”

জায়ান্টদের বিরুদ্ধে, মেফিল্ড সম্পন্ন হয়েছে কোন টাচডাউন বা বাধা ছাড়াই 294 গজের জন্য 24-এর-30 পাস। তিনিও একটি স্কোর জন্য ছুটে এবং তারপরে তিনি হোস্টদের কটূক্তি করেছিলেন যখন তিনি গত মৌসুমে জায়ান্টস কোয়ার্টারব্যাক টমি ডিভিটো দ্বারা বিখ্যাত করা উদযাপন করেছিলেন।

হিসাবে সোমবার বিকেলে দ এনএফএল ওয়েবসাইট উল্লেখ করেছে যে 5-6 টাম্পা বে প্লে অফের জন্য যোগ্যতা অর্জনের 52 শতাংশ সুযোগ রয়েছে। রবিবারে 3-8 ক্যারোলিনা প্যান্থার্সে জয়লাভ করে বুকানিয়াররা .500-এ ফিরে যেতে পারে৷

সোমবার, ড্রাফট কিংস স্পোর্টসবুক ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত খেলার জন্য টাম্পা বেকে ছয়-পয়েন্ট ফেভারিট হিসাবে তালিকাভুক্ত করেছে।