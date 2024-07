টাইগার উডস বলেছেন যে তিনি ব্রিটিশ ওপেনের পথে ট্রাম্প হত্যা প্রচেষ্টার জন্য ঘুম হারিয়েছিলেন

টাইগার উডস বলেছেন যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে হত্যার চেষ্টার পরে তিনি তার ফ্লাইট ওভারে ঘুম হারালে যথাযথ প্রস্তুতি ছাড়াই এই সপ্তাহে ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য স্কটল্যান্ডের রয়্যাল ট্রুন গল্ফ ক্লাবে পৌঁছেছিলেন।

কথা বলছি বিবিসি স্পোর্ট, শনিবার পেনসিলভানিয়ার বাটলারে ট্রাম্পকে হত্যার চেষ্টার পর ফ্লোরিডা থেকে স্কটল্যান্ডে যাওয়ার ফ্লাইটে তিনি “সঠিক মনের মধ্যে” ছিলেন না বলে জানিয়েছেন।

“আমি অনেক কিছু করতে পারিনি কারণ আমি সঠিক মনের মধ্যে ছিলাম না,” উডস আউটলেটকে বলেছিলেন।

“এটি একটি দীর্ঘ রাত ছিল [because of the assassination attempt] এবং এই সব আমরা এখানে পথে পুরো সময় দেখেছি.

“আমি ফ্লাইটে মোটেও ঘুমাইনি, এবং তারপরে আমরা গল্ফ কোর্সে উঠেছিলাম।”

এতে একজন নিহত ও অপর দুইজন আহত হয় টমাস ম্যাথিউ ক্রুকস, যাকে পরে শ্যুটার হিসেবে শনাক্ত করা হয়, ট্রাম্প কথা শুরু করার ১০ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে গুলি চালায়। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির কানে গুলি করা হয়েছিল, এবং পরে গুলিকারীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

টাইগার উডস অবসর নেওয়ার পরে কলিন মন্টগোমারিতে খনন করে: 'তিনি অতীতের চ্যাম্পিয়ন নন'

রবিবার একটি অনুশীলন রাউন্ড সামান্য বিশ্রাম ছাড়া উডস জন্য অপরিমেয় চাপের মধ্যে এসেছিল.

সপ্তাহান্তে, হল অফ ফেম গল্ফ প্রো কলিন মন্টগোমেরি উডসকে এটিকে ক্যারিয়ার বলার জন্য একটি জোরালো আহ্বান জানিয়েছিলেন, কিন্তু পিজিএ ট্যুর কিংবদন্তি মঙ্গলবার পাল্টা গুলি চালায়।

“একজন অতীত চ্যাম্পিয়ন হিসাবে, আমি ৬০ বছর না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহতি পাচ্ছি। কলিন নয় – তিনি অতীতের চ্যাম্পিয়ন নন, তাই তিনি ছাড় পাননি। তাই তিনি সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ পান না। আমি করি।”

উডস 15 বারের প্রধান বিজয়ী, যার মধ্যে তিনটি জয় রয়েছে ব্রিটিশ ওপেন, যেখানে তার শেষ জয় 2006 সালে এসেছিল। তবে, গত দুই বছরে তার সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স খেলাধুলায় তার ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

এই বছরটি 2019 এর পর প্রথমবারের মতো চিহ্নিত করেছে যে উডস চারটি মেজরেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সে সেট করার সময় একটি মাস্টার্স রেকর্ড অগাস্টা ন্যাশনাল-এ তার টানা 24 তম কাট করার মাধ্যমে, তিনি তখন সপ্তাহান্তে পিজিএ চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ইউএস ওপেনে চলে যান।

যাইহোক, উডস এখনও এটি ঝুলিয়ে রাখতে প্রস্তুত নয়।

“আমি যতক্ষণ খেলতে পারি ততক্ষণ খেলব, এবং আমার মনে হয় আমি এখনও ইভেন্ট জিততে পারি।”