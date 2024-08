টিভি তারকারা প্রধান যুক্তরাজ্য সফরের জন্য নিশ্চিত হয়েছেন এবং ভক্তরা আনন্দিত | সাবান

আজ সকালে তিন প্রতিবেশীর কাস্ট প্রকাশ করা হয়েছে (ছবি: গোল্ডআপস লেন/আমাজন ফ্রিভি/Metro.co.uk)

প্রতিবেশীরা তাদের 40 তম বার্ষিকী সফরের জন্য পরের বছর যুক্তরাজ্যে যাওয়ার জন্য প্রথম তিনটি নাম নিশ্চিত করেছে।

ইহা ছিল এপ্রিলে প্রকাশিত বিখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান সাবানের কাস্ট যুক্তরাজ্য জুড়ে 6 টি ভেন্যুতে উপস্থিত হবে – বিশ্বখ্যাত সহ লন্ডন প্যালাডিয়াম, যেটি 1988 সালে রয়্যাল ভ্যারাইটি পারফরম্যান্সের অংশ হিসাবে শোকে প্রথম স্বাগত জানায়।

এটি একটি থেকে অনুসরণ করে বিক্রি পনের তারিখ উদযাপন সফর এর চিত্রগ্রহণ শুরু করার আগে প্রতিবেশীদের নতুন সিরিজ চালু আমাজন গত বছর ফ্রিভি।

আজ, প্রথম তিনটি নাম প্রতিবেশীদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে নিশ্চিত করা হয়েছে। সকাল 10 টায়, আপেক্ষিক নবাগত এবং ভক্ত-প্রিয় মাজেলা ডেভিস, যিনি ল্যাসিটার্স হোটেল বিনিয়োগকারী ক্রিস্টা সিনক্লেয়ার চরিত্রে অভিনয় করেন তার ঘোষণা করা হয়েছিল।

'আরে গ্রেট ব্রিটেন, মাজেলা এখানে। আপনাকে জানাতে পেরে আনন্দিত যে আমি 2025 সালে প্রতিবেশীদের 40 তম বার্ষিকী সফরের জন্য আপনার কাছে আসব' তিনি উত্সাহিত করেছিলেন।

'আমি খুবই উত্তেজিত। অতীত এবং বর্তমান রামসে স্ট্রিটের বাসিন্দাদের একটি দুর্দান্ত লাইন আপের জন্য আপনি আমাদের সাথে যোগদানের জন্য নিশ্চিত করুন, যাতে আপনি এরিনসবরোর জীবন আসলে কেমন তা সম্পর্কে একচেটিয়া চেহারা পেতে পারেন।'

তিনি উপসংহারে বলেছিলেন: 'আমি খুব শীঘ্রই আপনাদের সবাইকে দেখার জন্য অপেক্ষা করতে পারি না। বিদায়!'

একজন প্রতিবেশীর অনুরাগী এক্স-এ উচ্ছ্বসিত: 'উহুওওও!! ইহা অসাধারণ।'

আরেকজন বলেছেন: 'মজেলা পুনরুজ্জীবনের অন্যতম আদর্শ তাই সফরের জন্য একজন ভালো অতিথি!'

এক ঘন্টা পরে, টিম কানো, যিনি ওয়াইনারি মালিক লিও তানাকা চরিত্রে অভিনয় করেন, শো কিংবদন্তি পল রবিনসনের ছেলে (স্টিফান ডেনিস) উন্মোচন করা হয়েছিল।

'আরে প্রতিবেশী ভক্তরা। আমি 2025 সালের ফেব্রুয়ারীতে যুক্তরাজ্যে আসছি ঘোষণা করতে পেরে উত্তেজিত' তিনি বলেন।

'কিছু কাস্ট এবং আমি নতুন লাইন আপ এবং নতুন গল্প নিয়ে মঞ্চে আসতে পেরে উত্তেজিত। আমরা 3রা ফেব্রুয়ারি বার্মিংহামে খোলা, আমরা আশা করি আপনি সবাই সেখানে আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেন এবং আমরা শীঘ্রই আপনাকে দেখার জন্য উন্মুখ।'

একজন দর্শক উত্তেজিতভাবে উত্তর দিয়েছেন: 'ইয়াইয়ি। এখন আমি শোতে আমার পছন্দের একটি পেয়েছি, টিম আসছেন কাস্ট সদস্যদের একজন জেনে খুব খুশি।'



প্রতিবেশীদের 40 তম সফরের তারিখ এবং স্থান সোমবার 3রা ফেব্রুয়ারি 2025: সিম্ফনি হল, বার্মিংহাম

সিম্ফনি হল, বার্মিংহাম বুধবার 5 ফেব্রুয়ারি 2025: সিটি হল, নিউক্যাসল

সিটি হল, নিউক্যাসল শুক্রবার 7ই ফেব্রুয়ারি 2025: এসইসি আরমাডিলো, গ্লাসগো

এসইসি আরমাডিলো, গ্লাসগো বুধবার 12ই ফেব্রুয়ারি 2025: লন্ডন প্যালাডিয়াম

লন্ডন প্যালাডিয়াম রবিবার 16 ফেব্রুয়ারী 2025: মিলেনিয়াম সেন্টার, কার্ডিফ

মিলেনিয়াম সেন্টার, কার্ডিফ মঙ্গলবার 18 ফেব্রুয়ারী 2025: ব্রিজওয়াটার হল, ম্যানচেস্টার টিকিট এখন বিক্রি হচ্ছে এবং কীভাবে ক্রয় করবেন তার বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে ম্যাপেল ট্রি এন্টারটেইনমেন্ট ওয়েবসাইট.

সকালে রাউন্ড অফ করার জন্য, রেবেকা এলমালোগ্লো, যিনি সত্যিকারের আইকনিক টেরেস উইলিস চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি ছিলেন বিলিংয়ে যুক্ত হওয়া তৃতীয় নাম। রেবেকা 2013 সালে কাস্টে যোগ দিয়েছিলেন এবং অস্ট্রেলিয়ার দীর্ঘতম চলমান সিরিয়ালের সমৃদ্ধ ইতিহাসে নিজেকে সিমেন্ট করেছেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অনুষ্ঠানটির জন্য এটি একটি সমস্যাজনক সময় হয়েছে, সম্প্রচারক দ্বারা বাতিল করা হয়েছে চ্যানেল 5 2022 সালে – তবে এটি প্রথমবারের মতো আকাশ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়নি।

আসন্ন সফরটি স্কাই নিউজের অ্যাঙ্কর এবং স্ব-প্রফেসড সুপারফ্যান লেয়া বোলেটো দ্বারা হোস্ট করা হবে, যিনি গত বছরের রোড ট্রিপেও উপস্থিত ছিলেন৷

পরের মাসে, রায়ান মোলোনি চলে যাচ্ছেন, যিনি ত্রিশ বছর ধরে টোডি রেবেচির চরিত্রে অভিনয় করেছেন, নিজের একক সফরে অংশ নেবেন.

Metro.co.uk এর সাথে একটি একচেটিয়া সাক্ষাত্কারে, তিনি আমাদের বলেছিলেন: 'আমি মনে করি এটি কিছুটা আলাদা হতে চলেছে,'

'আমি চাই এটি একই সময়ে টেলিভিশনের দিক এবং থিয়েটারের মধ্যে এক ধরণের ক্রস হয়ে উঠুক এবং কেবল সামনে আনতে চাই যে আমি একজন অভিনয়শিল্পী এবং আমি আট বছর বয়স থেকে মঞ্চে, বাদ্যযন্ত্র এবং কাজ করে আসছি। কমিক থিয়েটার এবং পারফর্মিং এবং হোস্টিং – এই সমস্ত ধরণের জ্যাজ

'আমি মনে করি এখনই সময় লোকেদের ভিতরে প্রবেশ করার এবং তাদের একটু ভিন্ন কিছু দেখানোর, [so they can] দেখুন রায়ান আসলে কি পছন্দ করে।'

আপনি যদি একটি সাবান বা টিভি গল্প পেয়ে থাকেন, ভিডিও বা ছবি আমাদের ইমেল করে যোগাযোগ করুন [email protected] – আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে ভালোবাসতাম।

নীচে একটি মন্তব্য রেখে সম্প্রদায়ে যোগদান করুন এবং আমাদের হোমপেজে সাবান সব কিছুর আপডেট থাকুন.

আরো: কিংবদন্তি 80 এর দশকের টিভি দম্পতি ভেঙে গেছে এবং ভক্তরা নিজেদের পাশে রয়েছেন



আরো: প্রতিবেশীরা বড় প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করেছে কারণ আইকনিক দম্পতির সম্পর্ক পাথরে আঘাত করেছে



আরো: 'অচেনা বিপদ': নারীর প্রতি উদ্ভট আচরণের পর ডেকেছেন টিভি তারকা



এই সাইটটি reCAPTCHA এবং Google দ্বারা সুরক্ষিত গোপনীয়তা নীতি এবং সেবা পাবার শর্ত আবেদন