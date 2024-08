টিম টেবোর স্ত্রী ডেমি টেবো, নতুন উদ্দেশ্য খুঁজতে গাড়ি জ্যাকিংয়ের চেষ্টা থেকে বেঁচে যান

“আমি বেশ কয়েক বছর আগে মিস ইউনিভার্স হিসাবে আমার খেতাব হস্তান্তর করেছি, এবং আমার মনে আছে সেই মঞ্চ থেকে হেঁটে যাওয়ার মতো মনে হচ্ছিল আমি কিছু ভুলে গেছি,” ডেমি টেবো একটি অন-ক্যামেরা সাক্ষাত্কারে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন।

তিনি একটি নাটকীয় কারজ্যাকিং প্রচেষ্টা থেকেও বেঁচে গিয়েছিলেন – এবং সেই অভিজ্ঞতা এবং অন্যদের দ্বারা চিরতরে পরিবর্তিত অনুভব করেছিলেন। তিনি যা শিখেছেন তা গ্রহণ করেছেন এবং অন্যদের সাহায্য করার জন্য এটি ব্যবহার করেছেন।

জ্যাকসনভিল, ফ্লোরিডা থেকে কথা বলার সময়, টিম টেবো-এর স্ত্রী পরিবর্তন, অনিশ্চয়তা এবং ভয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত পরিচয়ের একটি শক্তিশালী বোধ খুঁজে পাওয়ার বিষয়ে তার ফোকাস শেয়ার করেছেন — এবং অন্যদেরও একই কাজ করতে সাহায্য করেছেন একটি নতুন বইয়ের মাধ্যমে“একটি মুকুট যা স্থায়ী হয়।” (এই নিবন্ধের শীর্ষে ভিডিও দেখুন।)

“আমি কিছু রেখেছি, জানো?” তিনি তার মিস ইউনিভার্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মঞ্চ থেকে হাঁটার কথা বলেছিলেন।

“আপনি জানেন, আপনি হোটেলের ঘর থেকে হুড়োহুড়ি করে বেরিয়েছেন এবং আপনি বলছেন, 'ওহ, আমি কিছু ভুলে যাচ্ছি। আমার পাসপোর্ট আছে? আমার কি আমার চাবি আছে? আমার কাছে কি আমার আংটি আছে? সেটা যাই হোক না কেন। এবং আপনি শুধু মনে হচ্ছে আপনি কিছু ভুলে গেছেন।”

তিনি যোগ করেছেন, “এবং আমি সেই মঞ্চে কী ভুলে গিয়েছিলাম তা পুরোপুরি বের করতে পারিনি যখন আমি সম্ভবত একটি বা দুই বছর পরে আমার শিরোনাম হস্তান্তর করেছি।”

টেবো বলেন যে মিস ইউনিভার্স হিসেবে তার বছরব্যাপী দায়িত্ব পালনের (2017-2018) সমাপ্তির পর, তাকে “আমি সক্ষম হওয়ার আগে আমার পরিচয়ের শিকড় উন্মোচন, সন্দেহের আগাছা উপড়ে ফেলার একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। সত্যের নতুন বীজ রোপণ করুন“

“অবশেষে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি আমার মিস ইউনিভার্স মুকুটের সাথে সেই মঞ্চে আমার পরিচয় ছেড়ে দিয়েছিলাম, কারণ আমি আমার মূল্য, আমার মূল্যকে সেই জিনিসের সাথে সংযুক্ত করেছি যা আমি ভেবেছিলাম যে আমাকে গুরুত্বপূর্ণ, যোগ্য করে তুলেছে।”

“আমি বিশ্বাস করি আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য সংগ্রাম করার জন্য বলা হয়েছে।”

তিনি যোগ করেছেন, “বিশ্বাসী হিসাবে, আমি বিশ্বাস করি যে আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রচেষ্টা করার জন্য বলা হয়েছে, সেই কর্নার অফিস, সেই স্বপ্নের চাকরি, সেই পরবর্তী বেতন চেক, সেই স্বপ্নের গাড়ি, সেটা যাই হোক না কেন।”

এবং “এটি এমন নয় যে এই জিনিসগুলির কোনওটিই খারাপ, তবে এটি যখন আমরা আমাদের পরিচয়কে এমন কিছুর সাথে সংযুক্ত করি যা অস্থায়ী হয় যে আমরা সত্যিকারের শক্ত পথ হাঁটি।”

এটাই ছিল তার অনুপ্রেরণা তার নতুন বই13 আগস্ট এই সপ্তাহে প্রকাশিত.

“আমার বইয়ের শিরোনাম 'এ ক্রাউন দ্যাট লাস্টস' এবং বিদ্রুপভাবে, আমার মুকুটটি স্থায়ী হয়নি, আমি জানি যে আমি গত কয়েক বছর ধরে যে প্রক্রিয়াটি অতিক্রম করেছি তার মাধ্যমে একটি পরিচয় খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছি। নিহিত আছে শুধু কিছুতেই নয়, এমন কিছু যা চিরন্তন।”

“প্রধান অনুঘটকটি ছিল ভয়ঙ্কর কারজ্যাক যা আমি বন্দুকের পয়েন্টে অনুভব করেছি।”

উভয় হিসাবে পরিবেশন করার পর মিস সাউথ আফ্রিকা এবং মিস ইউনিভার্স, টেবো একজন জনহিতৈষী, উদ্যোক্তা এবং বক্তা হিসাবে সক্রিয় ছিলেন, বিশেষ করে অন্য মহিলাদেরকে কীভাবে বিপজ্জনক পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয় তা বুঝতে সাহায্য করার জন্য তিনি একটি কারজ্যাকিংয়ের চেষ্টায় বেঁচে যাওয়ার পরে।

এই কারণেই তিনি একটি প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যাকে তিনি # অবিচ্ছেদ্য প্রচারণা .

“'আনব্রেকেবল' এর জন্ম হয়েছিল যখন আমি সত্যিই ক্ষমতায়ন করতে চেয়েছিলাম কলেজ ছাত্র কীভাবে নিজের জন্য খোঁজ নেওয়া যায়, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়, “তিনি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন।

“দক্ষিণ আফ্রিকায় বেড়ে ওঠা, দুর্ভাগ্যবশত, নারী ও শিশুরা গুরুতর পরিমাণে গার্হস্থ্য সহিংসতা ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয় এবং [this] সারা বিশ্বের মহিলাদের জন্য সত্যিই আমার হৃদয় ভেঙেছে।

“এটি আমার নিজ দেশে শুরু হয়েছিল, এবং সত্যিই, যে জিনিসটি আমার জন্য প্রধান অনুঘটক হিসাবে কাজ করে – 'অবিচ্ছিন্ন' হয়ে উঠতে এবং সারা বিশ্বে আরও বেশি নারীর কাছে পৌঁছতে চায় – সেই ভয়ঙ্কর কারজ্যাকটি আমি বন্দুকের পয়েন্টে অনুভব করেছি।”

তিনি প্রাণবন্ত বিস্তারিত অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন.

“আমি মিস সাউথ আফ্রিকা জেতার অল্প পরে, প্রায় তিন মাস পরে, আমি অফিসিয়াল মিস সাউথ আফ্রিকা হিসাবে একটি ইভেন্টে যাচ্ছিলাম … এবং আমাকে একটি লাল ট্র্যাফিক লাইটে থামানো হয়েছিল। এবং আমি চোখের পলক ফেলার আগেই আমাকে ঘিরে ফেলা হয়েছিল। পাঁচ জন, একাধিক পুরুষ দ্বারা, এবং তাদের মধ্যে কিছু সশস্ত্র ছিল।

“আমি জানতাম যে দ্বিতীয় গন্তব্যে যেতে হবে না।”

“আপনি জানেন, এমন একটি আঘাতমূলক পরিস্থিতিতে, প্রতিক্রিয়া করা কঠিন। ঠিক কী করতে হবে তা জানা কঠিন। কিন্তু আমি দুটি জিনিস জানতাম। এবং এটি কারণ আমার বাবা তার জীবনের শুরুতে আমাকে সেফটি ড্রাইভিং কোর্সে, আত্মরক্ষা কর্মশালায় যেতে বাধ্য করেছিল।

“সেই মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে, আমি জানতাম যে দ্বিতীয় গন্তব্যে যেতে হবে না, কারণ যা কিছু ঘটতে চলেছে শহরের কেন্দ্রস্থলে, অন্ধকার গলিতে [maybe more people present] এখানকার চেয়ে ভাল হবে না: দিনের আলো, আমার চারপাশে শত শত লোকের সাথে পিক-আওয়ার ট্রাফিক।

“এবং, তাই, আমি পালানোর চেষ্টা করলাম। আমি সেই গাড়ি থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করলাম। আমার গাড়ির পাশে থাকা লোকটি আমাকে জড়িয়ে ধরল, পিছনে ঠেলে দিল গাড়িতে ঢুকে বলল, 'ভেতরে যাও, তুমি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ।'

এবং তখনই তিনি “দ্বিতীয় জিনিস” মনে রেখেছিলেন, তিনি বলেছিলেন।

“গলা। এটি স্পষ্টতই প্রাণঘাতী। তাই দয়া করে বাড়িতে এটি চেষ্টা করবেন না। এটি একেবারে শুধুমাত্র একটি জীবন-হুমকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার জন্য। কিন্তু আমি তাকে তার গলায় যতটা সম্ভব জোরে ঘুষি মারলাম, এবং এটি আমাকে কিনেছে পালানোর সুযোগের স্প্লিট-সেকেন্ড উইন্ডো।”

“বিশ্বব্যাপী নারীদের জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য এটি সত্যিই আমার হৃদয়কে গঠন করেছে।”

“ঘটনাটি খুবই নাটকীয় ছিল,” তিনি যোগ করেছেন। “কিন্তু সেই গল্পের সবচেয়ে নাটকীয় অংশটি ছিল দিনের আলোতে সেই পথ ধরে… কেউ আমাকে সাহায্য করতে থামবে না।

“আমার মনে আছে আমার কাঁধের দিকে তাকিয়ে আছে, আমি জানি না আমাকে তাড়া করা হচ্ছে কিনা এবং [about to be] পিছনে গুলি, তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল না জেনে. আমি শুধু জানতাম যে এটা ভাল ছিল না।”

“সেই মুহূর্তটি সত্যিই আমার হৃদয় ভেঙে দিয়েছে এবং আমাকে কখনই তাদের একজন হতে চায় না [people behind] আমি যে অনেক গাড়ির জানালা ছিঁড়েছি, ভিক্ষা করছিলাম, জিজ্ঞাসা করছিলাম, সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিলাম। আমি এমন এক মেয়ে হতে চাই যে শেষ পর্যন্ত আমার জন্য বন্ধ হয়ে গেছে … প্রয়োজনে কাউকে সাহায্য করার জন্য।

“এবং, আপনি জানেন, আমি আমার জীবনের শেষ কয়েক বছর উৎসর্গ করেছি এবং আমার কাছে যা আছে তা ব্যবহার করার জন্য আমি যেখানে আছি সেখানে অভাবী মানুষের সেবা করার জন্য।”

এবং “এটি বিশ্বজুড়ে মহিলাদের জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমার হৃদয়কে সত্যিকারের আকার দিয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।

“এটি দক্ষিণ আফ্রিকার মহিলারা কীসের মুখোমুখি হয় সে সম্পর্কে শেখার সাথে শুরু হয়েছিল, তবে এটি তুষারপাত হয়ে গেছে এবং এটি সম্পর্কে শিখতে পরিণত হয়েছে মানব পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইমানব পাচার থেকে বেঁচে যাওয়াদের জন্য লড়াই করা এবং তাদের জন্য জোগান দিতে সক্ষম হওয়া সম্পর্কে।

“আমার স্বামী এবং আমি, যখন আমরা প্রথম দেখা করেছিলাম, আপনি জানেন, দুটি ভিন্ন দেশের হওয়ায়, আমাদের মধ্যে সবসময় অনেক কিছু মিল ছিল না, কিন্তু মানব পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের অনেক উদ্দেশ্য ছিল।”

এটা কেন, তিনি বলেন, যে জন্য আমাদের উভয় জন্মদিন এই বছর, আমরা মানব পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিভিন্ন উপায় বেছে নিয়েছি এবং মানব পাচারের শিকার এবং বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের প্রতি ভালবাসা ও যত্ন নিয়েছি।”

প্রতি বছর টিম টেবো হয়েছে তার আগষ্ট-আগস্টের জন্মদিন ব্যবহার করে অন্যদের চাহিদার উপর আলোকিত করতে সাহায্য করার জন্য, যেমনটি তিনি গত বছর করেছিলেন, যেমন তিনি আগে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন। টেবোস মানব পাচারের উদ্বেগজনক উন্নয়ন এবং বৃদ্ধি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে কাজ করে — অনুমান করা হয় $150 বিলিয়ন শিল্প, যেখানে প্রায় 50 মিলিয়ন মানুষ বন্ধনে আটকে আছে, টেবো এবং তার দল উল্লেখ করেছে।

Demi Tebow এর নতুন বই সম্পর্কে আরও তথ্য এখানে পাওয়া যাবে।