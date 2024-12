টেক্সাস ডিএ জোসেলিন নুঙ্গারে মামলায় মৃত্যুদণ্ড চেয়ে অভিবাসী অপরাধীদের সতর্ক করেছে: ‘আপনি দৌড়াতে এবং লুকাতে পারবেন না’

বিদায়ী হ্যারিস কাউন্টি, টেক্সাস জেলা অ্যাটর্নি কিম ওগের জন্য একটি কঠোর বার্তা রয়েছে অভিবাসী অপরাধীরা আইন ভঙ্গ করা: আপনি দৌড়ে লুকিয়ে থাকতে পারবেন না।

বছরের শেষের দিকে টেক্সাসের ডেমোক্র্যাট অফিস ছেড়ে চলে যাওয়া হাই-প্রোফাইল জোসেলিন নুঙ্গারে হত্যা মামলায় জড়িত যেখানে অবৈধ অভিবাসী এবং কথিত ট্রেন দে আরাগুয়া গ্যাং সদস্য ফ্র্যাঙ্কলিন পেনা, 26, এবং জোহান মার্টিনেজ-র্যাঞ্জেল, 22-এর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে। 12 বছর বয়সী নুগারে এবং তার বাড়ির কাছে একটি অগভীর খাঁড়িতে তার লাশ ফেলে যাওয়ার আগে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে।

Ogg সন্দেহভাজনদের জন্য মৃত্যুদণ্ড চাইতে চায়।

নুনগারে হত্যা মামলায় অভিযুক্ত বেআইনি অভিবাসীদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের দাবিতে DA

“আমাদের বার্তা হল আপনি দৌড়াতে পারবেন না এবং এই কাউন্টি এবং রাজ্যে এর মতো নৃশংস অপরাধ থেকে লুকিয়ে থাকতে পারবেন না এবং এটি থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা করছেন৷ আপনার সাথে সমান ন্যায়বিচারের সাথে আচরণ করা হবে, যার অর্থ নির্বিশেষে কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়৷ তারা কোথা থেকে আসে না যদি তারা এই ধরনের অপরাধ করে থাকে, “তিনি বলেছিলেন “ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস” সহ-হোস্ট লরেন্স জোনস বুধবার প্রচারিত একটি সিট-ডাউন সাক্ষাত্কারের সময়।

আইসিই জানিয়েছে, ওই দুই অভিবাসী ভেনিজুয়েলা থেকে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিল। ওগ সেই বেআইনি প্রবেশকে তাদের “প্রথম অপরাধ” বলে অভিহিত করেছেন।

“এই খুনিরা সীমান্ত পেরিয়ে তাদের অপরাধ করেছে…” তিনি বলেন। “… এবং [they] দুর্ভাগ্যবশত তারা ধরা পড়ার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।”

জোসেলিনের মা অ্যালেক্সিস নুনগারে আছে বারবার বিডেন-হ্যারিস প্রশাসনকে দোষারোপ করা হয়েছে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার জন্য পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য সীমান্ত নীতি, এমনকি প্রেসিডেন্ট-নির্বাচিত ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে প্রচারাভিযানে উপস্থিত হওয়া এবং মার্কিন নাগরিকদের উপর অবৈধ অভিবাসী অপরাধের প্রভাব সম্পর্কে হাউস হোমল্যান্ড সিকিউরিটি কমিটির সামনে কথা বলা।

জোসেলিনের ক্ষতির কারণে এখনও পিষ্ট হয়ে তিনি জোনসকে বলেছিলেন যে সমস্যাটি “লাল বা নীল” নয় বরং একটি সমস্যা “মানব মূল্য সম্পর্কে”।

জোসেলিন নুনগারে হত্যা: হিউস্টনের প্রসিকিউটররা শিশু হত্যার অবৈধ অভিযুক্তের উপর আইস, সিবিপি রেকর্ডের সন্ধান করেছেন

“আমি সর্বদাই বলব যে আমি সম্পূর্ণরূপে, সর্বদা অভিবাসনকে সমর্থন করি এবং করব, তবে এর একটি কারণ রয়েছে নীতি এবং পদ্ধতি রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।

জোসেলিনের দাদা কেলভিন আলভারেঙ্গাও জোন্সের সাথে কথা বলেছেন।

“একটি ল্যাটিনো-বংশের পরিবার থেকে আসা, এটি আপনাকে আঘাত করে যে এই লোকদের হৃদয়, মন থাকবে [to do this]. আমি সবসময় বলেছি যে… আমার নাতনি তাদের প্রথম ছিল না। এটা অবশ্যই তাদের শেষ হতে যাচ্ছে. এবং এটি মনে রাখবেন যে আশা করি অন্য কোনও পরিবার এই যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যাবে না,” তিনি বলেছিলেন।

ভয়ঙ্কর প্রমাণের ভিত্তিতে এবং নুঙ্গারয়ের পরিবারের সাথে কথা বলার পরে ওগ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন।

“তাদের সাথে এই দেশের অন্য কারো মতো আচরণ করা উচিত যারা একটি শিশুর সাথে এটি করবে। এবং টেক্সাসে, সেই অপরাধটি মৃত্যুদন্ডে দণ্ডনীয়। এবং এটিই আমরা বিশ্বাস করি যে প্রমাণগুলি দেখায় যে তারা উপার্জন করেছে।

ফক্স নিউজ অ্যাপ পেতে এখানে ক্লিক করুন

ফক্স নিউজের মাইকেল ডরগান এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন।