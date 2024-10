টেক্সাস থেকে বিমান ভ্রমণকারী টিএসএর মাধ্যমে নিজের অ্যালকোহল আনার পরে ভাইরাল হয়

একটি সাম্প্রতিক ভ্রমণ প্রবণতা দেখায় যে লোকেরা বোর্ডিং করার আগে একটি উত্সাহী ককটেল উপভোগ করছে, কিন্তু তারা বারে এর জন্য অর্থ প্রদান করছে না।

সোশ্যাল মিডিয়া নির্মাতারা ফ্লাইটে উঠার আগে তাদের নিজস্ব এসপ্রেসো মার্টিনিস তৈরি করে বিমানবন্দরে মিক্সোলজিস্টে পরিণত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

কিছু ভ্রমণকারী বিভিন্ন শুটার ব্যবহার করে নিজেদের পোস্ট করছেন — প্রধানত ভদকা এবং কফি লিকার — তাদের এসপ্রেসোতে যোগ করা হয়েছে যা তারা একটি স্টারবাকসে কিনেছিল বিমানবন্দরে

অ্যালেক্সিস অলিভ, যিনি টেক্সাসের বাসিন্দা, একজন ব্যবহারকারী যিনি তার ভিডিও ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেছেন, যেখানে তিনি তার বাড়িতে তৈরি ককটেল হ্যাক দেখিয়েছেন। ফুটেজটি 10 ​​মিলিয়নেরও বেশি ভিউ অর্জন করেছে।

“এসপ্রেসো মার্টিনি 10 ডলারের নিচে – মিনি ভদকা, বেইলিস বা কাহলুয়া, বা উভয়ই। এটি বিমানবন্দর, কোন নিয়ম নেই। এবং আমি স্টারবিজ থেকে বরফের উপর এসপ্রেসোর ডাবল শট অর্ডার করেছি,” অলিভ তার ভিডিওটির ক্যাপশন দিয়েছেন।

অলিভ এই ভিডিওটি তৈরি করার জন্য তার মায়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল, যিনি তিনি বলেছিলেন যে “যতদিন ধরে এই একই কৌশলটি ব্যবহার করছেন,” তিনি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন।

অলিভ বলেছেন যে তিনি একজন উত্সাহী ভ্রমণকারী এবং এমনকি বিভিন্ন TSA এজেন্টদের সাথে কথা বলেছেন যারা তার সাথে নিশ্চিত করেছেন যে আপনি ছোট, শ্যুটার বোতলগুলি TSA এর মাধ্যমে আনতে পারবেন যতক্ষণ না সেগুলি একটি কোয়ার্ট-আকারের প্লাস্টিকের ব্যাগে ফিট করে।

বেশিরভাগ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা হ্যাকটিকে এমন কিছু খুঁজে পেয়েছেন যা তারা চেষ্টা করতে চেয়েছিল, কিন্তু অন্যরা প্রশ্ন করেছিল যে অলিভ কীভাবে টিএসএ-এর মাধ্যমে শ্যুটারদের পেতে সক্ষম হয়েছিল এবং সে স্পাইকড কফি আনতে সক্ষম হবে কিনা তার ফ্লাইটে চড়ে।

একটি শুটার বা নিপ বোতলে অ্যালকোহলের পরিমাণ হল 1.7 oz, যা TSA নির্দেশিকা অনুসারে 24% এর কম অ্যালকোহল বা 48 প্রমাণযুক্ত ক্যারি-অনে অনুমোদিত পরিমাণের চেয়ে কম।

TSA-এর ওয়েবসাইট আরও বলে যে আপনি আপনার ক্যারি-অনে 24-70% ABV থেকে যেকোনো কিছু সংরক্ষণ করতে পারেন যতক্ষণ না এটি 3.4 oz বা তার কম হয়।

“311 নিয়মটি প্রযোজ্য এবং তা হল এক, এক কোয়ার্ট ব্যাগে 3.4oz এবং এটি হল তরল নিয়ম। যতক্ষণ না তরল নিয়ম নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে, এটি নিশ্চিতভাবে চেকপয়েন্টের মধ্য দিয়ে যেতে পারে,” ফক্স নিউজকে TSA মুখপাত্র বলেছেন। ডিজিটাল।

“অনেক এয়ারলাইন্স বাইরের অ্যালকোহল আনতে নিষেধ করে এবং এর কারণ হল অনিয়ন্ত্রিত যাত্রী প্রবণতা, দুর্ভাগ্যবশত, এটি সত্যিই এক ধরণের ফ্লাইট, শ্লেষের উদ্দেশ্য।”

“এয়ারলাইনস, এবং সত্যিই আমরা সবাই [in the transportation industry]…অনিয়মিত যাত্রী উপাদানকে নিয়ন্ত্রণে কঠোর পরিশ্রম করেছে,” মুখপাত্র যোগ করেছেন।

যদি TSA এজেন্টরা ভ্রমণকারীদের একটি শ্যুটার-আকার নিয়ে আসতে দেয় অ্যালকোহলের বোতল নিরাপত্তার মাধ্যমে, সোশ্যাল মিডিয়ায় জিজ্ঞাসা করা বেশ কয়েকজন ব্যবহারকারীর মতে, প্রশ্নটি হল, “আপনি এটি কোথায় পান করতে পারেন?”

“ভিডিওতে অনেক মন্তব্য এবং বিতর্ক পাওয়ার পরে, আমি ব্যাপক গবেষণা করেছি, এবং এটি কোথাও বলে না যে আপনাকে বিমানবন্দরে অ্যালকোহল পান করতে দেওয়া হবে না। আপনাকে এখন বিমানে এটি পান করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এটি অবৈধ,” অলিভ বলেছেন।

2018 সালে, থ্রিলিস্ট, একটি অনলাইন মিডিয়া ওয়েবসাইট যা ভ্রমণ কভার করে, রিপোর্ট করেছে যে “সমস্ত বিমানবন্দরের মাস্টার ডাটাবেস” নেই যেখানে আপনি যেতে যেতে পানীয় নিতে পারেন বা নিজের তৈরি করতে পারেন এবং তারপর অবাধে ঘোরাফেরা করতে পারেন।

“কিন্তু আমাদের গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে ন্যাশভিল ইন্টারন্যাশনাল, শিকাগোর মিডওয়ে এবং ও’হেয়ার, জর্জ বুশ ইন্টারকন্টিনেন্টাল এবং হিউস্টনে উইলিয়াম পি হবি, ফোর্ট লডারডেল ইন্টারন্যাশনাল, লাস ভেগাস ম্যাককারান ইন্টারন্যাশনাল, মিয়ামি ইন্টারন্যাশনাল এবং টাম্পা ইন্টারন্যাশনাল সবই আপনাকে একটি পানীয় কেনার অনুমতি দেয় এবং যেখানেই, এমনকি আপনার গেটেও এটি উপভোগ করুন,” আউটলেট রিপোর্ট করেছে।

“সাধারণত, যদিও, বিমানবন্দরগুলির মধ্যে এমন এলাকাগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে লোকেরা সেই ছোট কিয়স্কগুলির একটিতে কেনা বা একটি বারে একটি প্লাস্টিকের টু-গো কাপে ঢেলে একটি প্রাপ্তবয়স্ক পানীয় উপভোগ করতে পারে,” সাইটটি অব্যাহত রয়েছে।

এমন একটি সার্বজনীন নীতি বলে মনে হয় না যা সমস্ত বিমানবন্দর অনুসরণ করে যে বিমানবন্দর জুড়ে আপনাকে কোথায় পান করার অনুমতি দেওয়া হয়। একটি অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়, এবং কিছু লোক বিশ্বাস করে যে এটি রাজ্যের খোলা কন্টেইনার আইনের উপর নির্ভর করতে পারে।

একটি বিমানবন্দরে আপনার অবাধে পান করার ক্ষমতা বিতর্কের জন্য হলেও, এটি সর্বজনীনভাবে পরিচিত যে আপনি আপনার ফ্লাইটে নিজের অ্যালকোহল পান করতে পারবেন না।

“প্লেনে অ্যালকোহল পান করা শুধুমাত্র বেআইনি, আপনার গেটে অপেক্ষা করার সময় নয়,” অলিভ ক্যাপশনে উল্লেখ করেছেন তার ভাইরাল ভিডিও।

TSA-এর ওয়েবসাইট অনুরোধ করে যে ভ্রমণকারীরা উড্ডয়নের সময় কোনো অ্যালকোহল বের করার জন্য এটি পেশাদারদের কাছে ছেড়ে দেয়।

“আমাদের এয়ারলাইন অংশীদার এবং FAA অনুরোধ করে যে আপনি উড়ানোর সময় নিজের মদ পান করবেন না,” সরকারি ওয়েবসাইটটি পড়ে।

ফেডারেল রেগুলেশনের কোড বলে যে, “কোনও ব্যক্তি বিমানে থাকা কোনো অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় পান করতে পারবেন না যদি না বিমানটি পরিচালনাকারী শংসাপত্র ধারক তাকে সেই পানীয়টি পরিবেশন করেন।”

যদিও অনেক সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী স্বীকার করেছেন যে ফ্লাইটে উঠার আগে আপনাকে অবশ্যই একটি ককটেল শেষ করতে হবে, অন্যরা তাদের নিয়ে এসে ঝুঁকি নিয়েছে মদ্যপ কফি জাহাজে

যাইহোক, যাত্রীদের একটি ফ্লাইটে অবৈধভাবে তাদের নিজস্ব মদ পান করার জন্য জরিমানা করা যেতে পারে।

FAA-এর ওয়েবসাইট অনুসারে, ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (FAA) 2021 সালে ফ্লাইয়ারদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত চার্জ সহ মোটামুটি $8,000 থেকে $40,000 পর্যন্ত ফি ধার্য করেছে, যারা ফ্লাইটে অবৈধভাবে নিজেদের অ্যালকোহল পান করতে দেখা গেছে।

“আমি মনে করি যে ভিডিওটি এত ভাল কাজ করছিল এবং ভাইরাল হয়েছিল তার কারণ হল অনেক লোক জানত না যে আপনি আপনার সাথে সেই ছোট অ্যালকোহলের বোতলগুলি বিমানবন্দরে আনতে পারেন, তবে আমি কেবল এটি পরিষ্কার করতে চেয়েছিলাম যে বিমানে আপনার নিজের অ্যালকোহল অবৈধ,” অলিভ বলেছেন।

“শুধু এক বা দুটি [shots] একটি ফ্লাইটের আগে সম্ভবত অধিকাংশ মানুষ অত্যন্ত বিষাক্ত হবে না, তাই [it should help] আপনার যদি এটি শিথিল করার জন্য বা আপনার স্নায়ুকে শান্ত করার জন্য প্রয়োজন হয়। অনেক মানুষ উদ্বেগ আছে যখন উড়ে।”

“এটি আসলেই এতটা হ্যাক নয়, তবে আমি মনে করি এটি শুধু মানুষ, আবার, জানত না,” তিনি যোগ করেছেন।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্যের জন্য এফএএর কাছে পৌঁছেছে।