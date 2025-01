ট্রাম্পের ওভাল অফিস – মিডিয়াগুলির পাশে কস্তুরী কোনও অফিস পাননি

মার্কিন রাষ্ট্রপতির চিফ অফ স্টাফ সুসি ওয়াইলস বিলিয়নেয়ার এবং সরকারী দক্ষতা মন্ত্রকের প্রধানকে অস্বীকার করেছেন (ডোগে) এলন কস্তুরী হোয়াইট হাউসের পশ্চিম শাখায় একটি স্থায়ী অফিস, তাকে কাছের একটি ভবনে রেখেছিলেন।

সূত্র: সময়

বিশদ: সংবাদপত্রের মতে, ট্রাম্প প্রশাসনের “আইস লেডি” নামে পরিচিত উইলস এই সপ্তাহে তার প্রথম বড় জয় অর্জন করেছিলেন, ওয়েস্ট উইংয়ে তাঁর অফিসের অবস্থানকে অস্বীকার করে।

রাষ্ট্রপতির প্রথম মহিলা চিফ অফ স্টাফ, উইলস স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য যারা সহযোগিতা করতে এবং একসাথে কাজ করতে প্রস্তুত তারা কেবল ট্রাম্পের তাত্ক্ষণিক বৃত্তে থাকবেন।

উইলস সতর্ক করেছিলেন, “যে কেউ মনোনিবেশ এবং সহযোগিতামূলক হিসাবে গণ্য হতে পারে না তাকে পশ্চিম শাখায় কাজ করবে না।” তিনি আরও জোর দিয়েছিলেন যে তিনি “তারকা উচ্চাকাঙ্ক্ষা” এবং স্বতন্ত্র খেলা সহ্য করবেন না।

“আমার লক্ষ্য ওয়েস্ট উইংয়ে একটি দক্ষ এবং সুসংগত কাজের প্রক্রিয়া তৈরি করা। এটি ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা তারকা গেমসের জন্য জায়গা নয়,” সুসি ওয়াইলসকে জোর দিয়েছিলেন।

প্রকাশনা অনুসারে এই জাতীয় সিদ্ধান্তটি এই জল্পনা-কল্পনা এড়ানোর প্রয়াসের সাথে সংযুক্ত রয়েছে যে কস্তুরী “সহ-রাষ্ট্রপতি” বা “সত্যিকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট” হিসাবে কাজ করতে পারে, তথ্যগত অনুষ্ঠানগুলি তৈরি করার এবং তার নিজস্ব উদ্যোগ প্রচারের প্রবণতা প্রদত্ত প্রবণতা হিসাবে।

এলন কস্তুরী ট্রাম্পের পাশে একটি অফিস পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তবে তার দল হোয়াইট হাউসের মাঠে অবস্থিত তবে মূল কমপ্লেক্স থেকে রাস্তা জুড়ে আইজেনহওয়ার প্রশাসন ভবনে কাজ করবে।

এছাড়াও, তিনি সদ্য নির্মিত দোজের কর্মচারীদের তাকে রিপোর্ট করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আক্ষরিক: “No one knows better than Wiles, with her years of experience managing people with big egos, how difficult it will be to rein in Musk, who continues to frequent the West Wing. But her actions this week reaffirmed her role as a watchdog for the রাষ্ট্রপতি, এমনকি বিশ্বের ধনী ব্যক্তি থেকেও, যিনি গত বছরের শেষের দিকে মার-এ-লেগোতে চলে আসার পর থেকে ট্রাম্পের সাথে সর্বব্যাপী উপস্থিতি ছিলেন। “