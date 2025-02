ট্রাম্প বলেছেন মার্কিন সম্পদ তহবিল টিকটোক কিনতে পারে

মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার একটি কার্যনির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন যে পরের বছরের মধ্যে একটি সার্বভৌম সম্পদ তহবিল তৈরির আদেশ দিয়ে বলেছে যে এটি সম্ভাব্যভাবে শর্ট ভিডিও অ্যাপ টিকটোক কিনতে পারে।

যদি তৈরি করা হয় তবে সার্বভৌম সম্পদ তহবিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অন্যান্য অসংখ্য দেশের পাশাপাশি বিশেষত মধ্য প্রাচ্য এবং এশিয়াতে স্থাপন করতে পারে যেগুলি সরকারী ডলারের সাথে সরাসরি বিনিয়োগের উপায় হিসাবে একই অর্থায়নের জন্য একই তহবিল চালু করেছে।

কার্যনির্বাহী আদেশের পাঠ্যটি বিশদ সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং কেবল মার্কিন ট্রেজারি এবং বাণিজ্য বিভাগগুলিকে 90 দিনের মধ্যে এই জাতীয় তহবিলের জন্য একটি পরিকল্পনা জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দিয়েছিল, “তহবিল ব্যবস্থা, বিনিয়োগের কৌশল, তহবিল কাঠামো এবং একটি প্রশাসনের মডেল” সম্পর্কিত সুপারিশ সহ।

আমরা তহবিলের জন্য প্রচুর সম্পদ তৈরি করতে যাচ্ছি। আমি মনে করি এটি প্রায় সময় যে এই দেশে একটি সার্বভৌম সম্পদ তহবিল ছিল

সাধারণত এই জাতীয় তহবিল বিনিয়োগ করতে কোনও দেশের বাজেটের উদ্বৃত্তের উপর নির্ভর করে তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘাটতিতে কাজ করে। এর সৃষ্টিতেও সম্ভবত কংগ্রেসের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, “আমরা তহবিলের জন্য প্রচুর সম্পদ তৈরি করতে যাচ্ছি।” “এবং আমি মনে করি এটি প্রায় সময় যে এই দেশে একটি সার্বভৌম সম্পদ তহবিল ছিল।”

ট্রাম্প এর আগে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসাবে এ জাতীয় সরকারী বিনিয়োগের যানবাহনকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে এটি মহাসড়ক এবং বিমানবন্দর, উত্পাদন এবং চিকিত্সা গবেষণার মতো অবকাঠামোগত প্রকল্পগুলির মতো “দুর্দান্ত জাতীয় প্রচেষ্টা” তহবিল দিতে পারে।

প্রশাসনের আধিকারিকরা কীভাবে তহবিল পরিচালনা করবে বা অর্থায়ন করবে তা বলেনি, তবে ট্রাম্প এর আগে বলেছিলেন যে এটি “শুল্ক এবং অন্যান্য বুদ্ধিমান বিষয়” দ্বারা অর্থায়ন করা যেতে পারে।

ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে আগামী 12 মাসের মধ্যে তহবিল স্থাপন করা হবে।

টিকটোক

বেসেন্ট বলেছিলেন, “আমরা আমেরিকান জনগণের জন্য মার্কিন ব্যালেন্স শিটের সম্পদ দিকটি পর্যবেক্ষণ করতে যাচ্ছি।” “আমেরিকান জনগণের জন্য তাদের বাইরে আনার জন্য আমরা এই দেশে আমাদের যে তরল সম্পদ, সম্পদের সংমিশ্রণ থাকবে তা সংমিশ্রণ থাকবে।”

ব্লুমবার্গ নিউজ জানিয়েছে, ইউএস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ফিনান্স কর্পোরেশনকে (ডিএফসি) রূপান্তর করা একটি সার্বভৌম সম্পদ তহবিলের অনুরূপ কাজ করার জন্য একটি পদ্ধতি হবে, যা ট্রাম্প প্রশাসন সাম্প্রতিক মাসগুলিতে বিবেচনা করা হয়েছে বলে জানা গেছে, ব্লুমবার্গ নিউজ জানিয়েছে। ডিএফসি হ’ল একটি সরকারী সংস্থা যা বর্তমানে উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রকল্পগুলির অর্থায়নে বেসরকারী দলগুলির সাথে অংশীদার হয়।

ট্রাম্প শুক্রবার ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি সেই উন্নয়ন সংস্থার প্রধান হওয়ার জন্য বেঞ্জামিন ব্ল্যাককে মনোনীত করছেন। ব্ল্যাক, বিনিয়োগ সংস্থা ফোর্টিনব্রাস এন্টারপ্রাইজসের ব্যবস্থাপনা অংশীদার, তিনি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম অ্যাপোলো গ্লোবাল ম্যানেজমেন্টের সহ-প্রতিষ্ঠাতা লিওন ব্ল্যাকের পুত্র।

পড়ুন: ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি টিকটোক আমাদের কেনার কস্তুরীর জন্য উন্মুক্ত

নিউইয়র্ক টাইমস এবং দ্য ফিনান্সিয়াল টাইমস অনুসারে, নভেম্বরে ট্রাম্পের নির্বাচনের আগে বিডেন প্রশাসনও এ জাতীয় তহবিল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বিবেচনা করছিলেন।

তবে ঠিক কীভাবে এই জাতীয় তহবিল কাঠামোগত হবে এবং অর্থায়িত হবে তা অস্পষ্ট থেকে যায়। বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, কংগ্রেসকে সম্ভবত ট্যাপ করার জন্য বিদ্যমান উদ্বৃত্তের অভাবের কারণে নতুন তহবিল অনুমোদন করতে হবে। আদেশটি কর্মকর্তাদের আইনটির যে কোনও প্রয়োজন পর্যালোচনা করার নির্দেশ দিয়েছে।

আমরা যদি সঠিক চুক্তি করি তবে আমরা এটি করব। অন্যথায়, আমরা করব না … আমরা এটি সার্বভৌম সম্পদ তহবিলে রাখতে পারি

বিনিয়োগকারীরা জানিয়েছেন, খবরটি অবাক করে দিয়েছিল।

লন্ডনের রোবেকোর মাল্টি-অ্যাসেট কৌশলগুলির প্রধান কলিন গ্রাহাম বলেছেন, “একটি সার্বভৌম সম্পদ তহবিল তৈরি করা পরামর্শ দেয় যে একটি দেশের সঞ্চয় রয়েছে যা উপরে উঠে যাবে এবং এতে বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে।” “থাম্বের অর্থনৈতিক নিয়মগুলি যুক্ত হয় না।”

আরেকটি আশ্চর্য মোড়কে ট্রাম্প পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ওয়েলথ ফান্ডটি টিকটোক কিনতে পারে, যার ভাগ্য বাতাসে উঠেছিল যেহেতু একটি আইন তার চীনা মালিককে জাতীয় সুরক্ষা মাঠে বিক্রি করার জন্য বা নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হওয়ার প্রয়োজন হয় ১৯ জানুয়ারি কার্যকর হয়েছিল।

ট্রাম্প, ২০ জানুয়ারী দায়িত্ব নেওয়ার পরে, আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে 75৫ দিন বিলম্বের জন্য একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন।

ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি টিকটোকের কেনার বিষয়ে একাধিক ব্যক্তির সাথে আলোচনায় ছিলেন এবং সম্ভবত ফেব্রুয়ারিতে অ্যাপের ভবিষ্যতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। The popular app has about 170 million American users.

পড়ুন: ট্রাম্প দক্ষিণ আফ্রিকাতে তার দর্শনীয় স্থানগুলিকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সাথে সাথে র‌্যান্ডকে গণ্ডগোল করে

ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমরা কিছু কিছু করতে যাচ্ছি, সম্ভবত টিকটোকের সাথে, এবং সম্ভবত না,” ট্রাম্প বলেছিলেন। “আমরা যদি সঠিক চুক্তি করি তবে আমরা এটি করব। অন্যথায়, আমরা করব না … আমরা এটি সার্বভৌম সম্পদ তহবিলে রাখতে পারি। ” – জ্যারেট রেনশাও, পিট শ্রোয়েডার, জ্যাস্পার ওয়ার্ড, টম হালস, জ্যাক কুইন এবং সুজান ম্যাকজি, (সি) রয়টার্স

