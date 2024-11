ট্রাম্প সেন মার্কো রুবিওকে সেক্রেটারি অফ স্টেট হিসেবে নাম দেবেন: রিপোর্ট

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত ট্রাম্প মনোনয়ন প্রত্যাশী সেন। ফ্লোরিডার মার্কো রুবিও সেক্রেটারি অফ স্টেট হিসাবে, একটি পরিচিত সূত্র ফক্স নিউজকে বলে।

সূত্রটি উল্লেখ করেছে যে যদিও ট্রাম্প এখনও শেষ মুহুর্তে তার মন পরিবর্তন করতে পারেন, এখন পর্যন্ত তিনি রুবিওকে চাকরি দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তিন মেয়াদের সিনেটর যাকে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এই গ্রীষ্মে সেন জেডি ভ্যান্সের নাম দেওয়ার আগে তার রানিং সঙ্গী হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। GOP ভাইস প্রেসিডেন্ট মনোনীত হিসাবে.

জন্য বক্তা ট্রাম্পের রূপান্তর অবিলম্বে মন্তব্য করেননি।

নিউইয়র্ক টাইমস প্রথম এই সন্ধ্যায় খবরটি প্রকাশ করে।

রুবিও, কিউবার নির্বাসিতদের ছেলে, টি পার্টি তরঙ্গের অংশ হিসাবে 2010 সালে প্রথম সিনেটে নির্বাচিত হন। তিনি ক্যাপিটল হিলে একজন বৈদেশিক নীতির বাজপাখি হিসেবে পরিচিত যিনি ন্যাটো সহ বিদেশে মার্কিন জোট বজায় রাখার পক্ষে।

কিন্তু রুবিও, যিনি সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটি এবং ফরেন রিলেশন কমিটি উভয়েই বসেন, তিনি রাশিয়ার ইউক্রেনে আগ্রাসন এবং হামাসের সাথে ইসরায়েলের যুদ্ধ সহ আন্তর্জাতিক সংঘাতের বিষয়ে ট্রাম্পের অনুরূপ অবস্থান নিয়েছেন।

এপ্রিলে, 53 বছর বয়সী সিনেটর ইউক্রেনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের $ 95 বিলিয়ন সহায়তার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশকে রাশিয়ার সাথে তার যুদ্ধের অবসানের জন্য আলোচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন।

2016 সালের রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন যুদ্ধের সময় রুবিও ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন [with Trump deriding him as ‘Little Marco’] কিন্তু কয়েক বছর ধরে সিনেটে ট্রাম্পের শক্তিশালী মিত্র হয়ে উঠেছে।

কিউবার নির্বাসিতদের ছেলে রুবিও দেশের ইতিহাসে প্রথম ল্যাটিনো সেক্রেটারি অফ স্টেট হবেন।

এই বছর ট্রাম্পের প্রধান সমর্থক রিপাবলিকান ইহুদি জোট (আরজেসি) এই খবরকে সাধুবাদ জানিয়েছে।

RJC জাতীয় চেয়ারম্যান সিনেটর নর্ম কোলম্যান এবং সিইও ম্যাট ব্রুকস এক বিবৃতিতে বলেছেন যে “আমরা জানি যে সেনেটর রুবিও স্টেট ডিপার্টমেন্টের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, আমেরিকা আমাদের মিত্রদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে এবং আমাদের শত্রুদের মোকাবেলা করবে।”

“এই অসাধারণ বিপজ্জনক সময়ে, সিনেটর রুবিও ইসরায়েলের একজন স্পষ্টবাদী রক্ষক যিনি সর্বদা ইহুদি রাষ্ট্রের পিছনে ছিলেন,” তারা যোগ করেছে।

হোয়াইট হাউসে দ্বিতীয় মেয়াদে জয়ী হওয়ার এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে, ট্রাম্প ইতিমধ্যে তার মন্ত্রিসভা গঠন শুরু করেছেন।

গত 24 ঘণ্টায়, ট্রাম্প জাতিসংঘে তার রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য নিউইয়র্কের রিপাবলিকা এলিস স্টেফানিককে, নতুন “সীমান্ত জার” হিসেবে টম হোম্যানকে, ফ্লোরিডার রিপাবলিক মাইকেল ওয়াল্টজকে তার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি (ইপিএ) পরিচালনার জন্য নিউইয়র্কের প্রাক্তন রিপাবলিক লি জেল্ডিন।

