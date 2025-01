ডিএর গণপূর্ত মন্ত্রী ম্যাকফারসন বাজেয়াপ্ত আইনের বিরোধিতা করছেন

তবে তার ডেপুটি, সিহলে জিকালালা বিলটি আইনে স্বাক্ষরকে স্বাগত জানিয়েছেন।

জিকালালা বলেছিলেন, “এটিই আইন যা অর্থনৈতিক রূপান্তর এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথে দক্ষিণ আফ্রিকাকে বাস্তবে নিয়ে যাবে।”

“এটি ১৯১13 সালের ভূমি আইন এবং কুখ্যাত গ্রুপ অঞ্চল আইন আইনের মাধ্যমে বেশিরভাগ কৃষ্ণাঙ্গদের নিষ্পত্তি করার বিরুদ্ধে পূর্বপুরুষদের দ্বারা চালিত লড়াইয়ের দীর্ঘ ইতিহাসের সমাপ্তি। আমরা খাদ্য সুরক্ষার উন্নতি করে এমন অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি, শিল্পায়ন ও কৃষি সংস্কার সরবরাহের জন্য নতুন প্রবর্তিত আইন ব্যবহার করব। “

ডিএ বিলকে চ্যালেঞ্জ জানাতে আইনী ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিয়েছে, অ্যাকশনসও আদালতের কাছে যাওয়ার কথা বিবেচনা করে।

“The DA strongly reiterates its opposition to the Expropriation Bill, which President Ramaphosa has signed into law. যদিও ডিএ সংবিধানকে স্বীকৃতি দেয়, ভূমি সংস্কার সহ সমাধান ও পুনরুদ্ধারের ক্রিয়াকলাপের অনুমতি দেয়, তবে বিলের পদ্ধতি এবং গুরুত্বপূর্ণ মূল দিকগুলি সম্পর্কে আমাদের গুরুতর সংরক্ষণ রয়েছে। আমাদের মামলা প্রণয়ন করতে আমরা আমাদের আইনী দলের সাথে আলোচনা করছি, ”দলটি বলেছে।

এমকেপি এই পদক্ষেপের নিন্দা করেছে “সত্য ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকানদের সংগ্রামের বিশ্বাসঘাতকতা” হিসাবে, অন্যদিকে, এফএফ যুক্তি দিয়েছিল যে বাজেয়াপ্ত বিলটি অতীত থেকে একটি মৌলিক প্রস্থান সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

এমকেপির মুখপাত্র নহলামুলো এনডিএইচএলএলএ বলেছেন, “দক্ষিণ আফ্রিকার ভূমি প্রশ্নের সমাধান হিসাবে ছদ্মবেশ ধারণ করা আইনটি অন্যায়ের ধারাবাহিকতা এবং সত্য ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য আমাদের জনগণের সংগ্রামের বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কিছুই নয়।”

“এমকে পার্টি স্পষ্টতই আইন এবং আমাদের জমি চুরির স্যানিটাইজ করার প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করে। আমাদের পূর্বপুরুষদের ন্যায়বিচারের জন্য কান্নাকাটি স্থিতি সংরক্ষণের জন্য ডিজাইন করা আইনী কৌশল দ্বারা নিঃশব্দ করা যায় না। “

টাইমলাইভ