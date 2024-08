ডেমোক্র্যাটস কনভেনশন চলাকালীন ট্রাম্পের প্রচারণার গতি বাড়ে, চোখ পাল্টা প্রোগ্রামিং

সঙ্গে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস পরের সপ্তাহের ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কনভেনশনে ঢেউয়ের দিকে রাইড করে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এবং তার প্রচারণা তার গতিকে ভোঁতা করার জন্য তাদের প্রচেষ্টা বাড়িয়ে দিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

ট্রাম্পের প্রচারণা ফক্স নিউজকে বলে যে এটি ডেমোক্র্যাটদের জাতীয় মনোনয়ন কনভেনশনের সময় পাল্টা কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছে, যা আগামী সোমবার শিকাগোতে শুরু হবে।

ট্রাম্পের প্রচারণার একজন সিনিয়র উপদেষ্টা ফক্স নিউজকে বলেছেন, “আমরা কিছু জিনিস তৈরি করতে যাচ্ছি।”

উপদেষ্টা, যিনি আরও অবাধে কথা বলার জন্য বেনামী থাকতে বলেছিলেন, বলেছিলেন যে প্রচারাভিযানটি “একটি সম্পূর্ণ কর্মী কর্মী” – ট্রাম্প এবং শীর্ষ সারোগেট সহ – আগামী সপ্তাহে মাঠে নামবে।

উপদেষ্টা বলেন, “আমরা অবশ্যই যুদ্ধের ময়দানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের পেতে যাচ্ছি এবং পাল্টা কর্মসূচির জন্য মিডিয়ার কাছে উপলব্ধ”।

এবং সেই মূল ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হবেন রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটির চেয়ারম্যান মাইকেল হোয়াটলি, ফক্স নিউজ জেনেছে।

বিগত বছরগুলিতে, রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর পক্ষে কম থাকা প্রথাগত ছিল যখন অন্য দল তার জাতীয় মনোনয়ন কনভেনশনের আয়োজন করেছিল।

কিন্তু গত মাসে, রিপাবলিকানরা মিলওয়াকিতে তাদের সম্মেলন করেছে, প্রেসিডেন্ট বিডেন কোভিড ধরার পরে তার যাত্রা সংক্ষিপ্ত করার আগে নেভাদার মূল সুইং রাজ্যে সংক্ষিপ্তভাবে প্রচারণা চালান।

কয়েকদিন পরে, বিডেনের ব্লকবাস্টার ঘোষণা যে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে জুনের শেষের দিকে তার বিপর্যয়কর বিতর্কের পারফরম্যান্সের পরে তিনি তার পুনঃনির্বাচন প্রচার শেষ করছেন 2024 সালের নির্বাচনে।

গত সপ্তাহে তার এক ঘণ্টারও বেশি সময়ব্যাপী সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প যুক্তি দিয়েছিলেন যে তিনি বর্তমানে প্রচারাভিযানের পথ অতিক্রম করছেন না কারণ তিনি দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন – এমনকি সর্বশেষ জরিপগুলি ইঙ্গিত করে যে হ্যারিস জাতীয় এবং মূল যুদ্ধক্ষেত্রের ব্যবধান বন্ধ করে দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় সমীক্ষা।

ট্রাম্প হ্যারিসকে আল্ট্রা-লিবারাল হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে চলেছেন

ট্রাম্প প্রচারাভিযানের পথে তার গতি রক্ষা করেছেন, বলেছেন যে তিনি “অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন” এবং যোগ করেছেন যে তিনি “তাদের সম্মেলনের পরে” গতি বাড়াবেন।

ট্রাম্পের রাজনৈতিক কক্ষপথের সূত্রগুলি ফক্স নিউজকে বলে যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির শীর্ষ উপদেষ্টারা চুপচাপ ট্রাম্পকে হ্যারিসের অপমান এবং ভাইস প্রেসিডেন্টের জাতিগত পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলার জন্য রাজি করানো এবং তার পরিবর্তে তাকে অতি-উদারপন্থী হিসাবে চিহ্নিত করার দিকে মনোনিবেশ করা এবং তাকে আলোকিত করার লক্ষ্যে রয়েছেন। সীমান্ত, অপরাধ এবং মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে অবস্থান

ট্রাম্পের মিত্ররাও প্রকাশ্যে ট্রাম্পকে তার মনোযোগ ফেরানোর জন্য পিচ করছেন।

“আপনাকে এই রেসটি ব্যক্তিত্বের উপর নয়,” প্রাক্তন হাউস স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থি সোমবার ফক্স নিউজের একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন।আমেরিকার নিউজরুম।“”তার ভিড়ের আকার নিয়ে প্রশ্ন করা বন্ধ করুন এবং তার অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন করা শুরু করুন।”

ম্যাককার্থি জোর দিয়েছিলেন যে ট্রাম্পের “এটি করার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত সময় রয়েছে, তাই বসে থাকবেন না। সেখান থেকে বেরিয়ে আসুন এবং মামলা করা শুরু করুন।”

উত্তর ক্যারোলিনার অ্যাশেভিলে হারার চেরোকি সেন্টারের টমাস উলফ অডিটোরিয়ামে বুধবার একটি প্রচারণা অনুষ্ঠানে হ্যারিসের বিরুদ্ধে একটি অর্থনৈতিক যুক্তি তুলে ধরবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

হ্যারিস ডেমোক্র্যাটদের 2024 টিকিটের শীর্ষে বিডেনকে প্রতিস্থাপন করার পর থেকে সাড়ে তিন সপ্তাহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষিণ-পূর্ব যুদ্ধক্ষেত্রের রাজ্যে এটি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির দ্বিতীয় স্টপ।

এই সপ্তাহের শুরুতে ট্রাম্পের প্রচারণা ঘোষণা করেছে যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শনিবার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সুইং স্টেট – পেনসিলভানিয়া -তে একটি সমাবেশ করবেন।

এবং ট্রাম্পের রানিং সাথী, ওহাইওর সেন জেডি ভ্যান্স, বুধবার মিশিগানে, বৃহস্পতিবার পেনসিলভানিয়ায় এবং শুক্রবার উইসকনসিনে প্রচারণা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

সাবেক রাষ্ট্রপতি সোমবার এক্স-এ ফিরেছেন [formerly known as Twitter]যেখানে তিনি ইলন মাস্কের সাথে তার সাক্ষাত্কারের কয়েক ঘন্টা পরে প্রচারের ভিডিওগুলির একটি সিরিজ পোস্ট করেছিলেন। বহু-বিলিওনিয়ার বিনিয়োগকারী যিনি বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত, তিনি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মালিক এবং এই গ্রীষ্মের শুরুতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন করেছিলেন।

ট্রাম্প, যিনি কয়েক বছরের জন্য টুইটার থেকে নিষিদ্ধ ছিলেন, সোমবার পর্যন্ত আবার অন্ধকার হওয়ার আগে, তার মুখের শট এবং তহবিল সংগ্রহের অনুদান সংগ্রহের একটি লিঙ্ক পোস্ট করার জন্য গত বছর একটি সংক্ষিপ্ত প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তবে ট্রাম্পের প্রচারণা বলেছে যে X-এ ফিরে আসা এবারের আশেপাশে একক নয়।

ট্রাম্পের প্রচারণার একজন সিনিয়র উপদেষ্টা জোর দিয়েছিলেন যে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া, আমরা “অনেক বিকল্প প্ল্যাটফর্মের কাজ দেখতে যাচ্ছি।”

“আপনি তাকে X-এ লক্ষ লক্ষ লোকের সাথে কথা বলতে দেখতে পাবেন। প্রচারের বাকি অংশে আপনি তাকে সমস্ত ধরণের কথোপকথনমূলক পডকাস্ট এবং স্ট্রীমগুলিতে দেখতে পাবেন। এবং তিনি এখনও করবেন – যেমন তিনি সবসময় করেন – উপলব্ধতা প্রেস করুন , এবং তিনি স্পষ্টতই সমাবেশ এবং বিশেষ বৃহৎ শ্রোতা ইভেন্ট করতে থাকবেন,” বলেছেন উপদেষ্টা, যিনি আরও অবাধে কথা বলার জন্য নাম প্রকাশ না করার জন্য বলেছিলেন।

“এটি এক্সে হোক বা এই অন্য যে কোনও বিষয় হোক, রাষ্ট্রপতি কমলা হ্যারিসের সম্পূর্ণ বিপরীতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে অলিখিত কথোপকথন করতে ভয় পান না,” উপদেষ্টা যোগ করেছেন।

যদিও প্রযুক্তিগত অসুবিধা যা 40 মিনিটেরও বেশি সময় ধরে মাস্কের সাথে সাক্ষাত্কারটি বিলম্বিত করেছিল তা শিরোনাম দখল করেছে, ট্রাম্পও সোমবার রাত পর্যন্ত X-তে 900,000 এরও বেশি নতুন অনুসারী অর্জন করেছেন।

ড্যান এবারহার্ট, একজন তেল খনন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং একজন বিশিষ্ট রিপাবলিকান দাতা এবং বান্ডলার যিনি ট্রাম্পের 2020 সালের পুনঃনির্বাচনের প্রচারের জন্য বড় অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন এবং যিনি GOP রাষ্ট্রপতির প্রাইমারিতে ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিসান্টিসকে সমর্থন করার পরে আবার ট্রাম্পকে সমর্থন করছেন, ফক্স নিউজকে বলেছেন যে “আপনাকে সবসময় রেসের অবস্থা মূল্যায়ন করতে হবে, এবং আমি ট্রাম্পের প্রচারণা থেকে আরও অপরাধ দেখতে চাই। ট্রাম্প, লোকটি, প্রচারণার সেরা সম্পদ। তাকে সেখানে রাখুন।”

“ডেমোক্র্যাট কনভেনশন বন্ধ হওয়ার সাথে সাথেই, আমি দেখতে চাই যে ট্রাম্পের জন্য একটি পূর্ণ গলা প্রচারাভিযানে গ্লাভস খুলে আসবে,” এবারহার্ট জোর দিয়েছিলেন।