“তার তাড়াহুড়ো শেষ পর্যন্ত পরিশোধ করেছে। এটা তোয়িন আব্রাহাম রয়ে গেছে” – সেআই আইন ওন্ডো রাজ্যের সাথে সরকারী অ্যাপয়েন্টমেন্ট ব্যাগ হিসাবে প্রতিক্রিয়া

নাইজেরিয়ান কৌতুক অভিনেতা ওলুসেই অ্যালেটাইল, যিনি সেআই ল নামে বেশি পরিচিত, ওসুন রাজ্য সরকারের সাথে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছেন৷

পুরস্কার বিজয়ী কৌতুক অভিনেতা তার ইনস্টাগ্রাম পৃষ্ঠায় সুসংবাদটি জানালেন। তিনি প্রকাশ করেছেন যে তাকে গভর্নর মহামান্য ওরিমিসান আইয়েদাতিওয়ার বিনোদন ও পর্যটন বিষয়ক সিনিয়র বিশেষ উপদেষ্টা নিযুক্ত করা হয়েছে।

তার নিয়োগের জন্য গভর্নরের প্রশংসা করে, তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে ঈশ্বর তাকে রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে রাজ্যপালকে সহায়তা করতে সাহায্য করুন।

“এই নিয়োগের জন্য মহামান্য @LuckyAiyedatiwa কে ধন্যবাদ। ওন্ডো রাজ্যের জন্য আপনার মহান দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করুন”।

যদিও কেউ কেউ তাকে অভিনন্দন জানাতে মন্তব্য বিভাগে গিয়েছিলেন, অন্যরা উল্লেখ করেছেন যে কীভাবে টিনুবুর প্রতি তার সমর্থন শেষ পর্যন্ত পরিশোধ করেছে।

এমসি শাকারা কমেডিয়ান লিখেছেন, “বড় অভিনন্দন, ভাই

একজন ফোলার ইভেন্ট লিখেছেন, “বিশাল অভিনন্দন

একজন চিননসো জেফরি লিখেছেন, “অবশেষে, পুরস্কারটি দেখায়

একজন কোলা ওলাইয়োয়ে লিখেছেন, “অভিনন্দন

একজন ইভানা ওকপালা লিখেছেন, “তারা শেষ পর্যন্ত ওয়েটিন দেয় যা সে খুঁজে পেয়েছে

একজন কিং ওয়াইজ0909 লিখেছেন, “অবশেষে আমরা আপনার হাতের জন্য বিশ্রাম নিই। আপনি স্ব-সম্পন্ন চেষ্টা, তারা এখন আপনি নিষ্পত্তি ডন

একজন ওমান কিংস 4 লিখেছেন, “অভিনন্দন, সেয়ি ল। শুভকামনা

একজন Adejare011 লিখেছেন, “অবশেষে আমরা বিশ্রামে যাই

একজন আবকিড কমেডিয়ান লিখেছেন, “বিশাল অভিনন্দন। নিয়োগ ভাল প্রাপ্য

One Foot Wears and More লিখেছেন, “প্রভু শেষ পর্যন্ত এটা করেছেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত নিয়োগের জন্য তিনি কাঁদছেন। বাকি তোয়িন আব্রাহামকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে

একজন দ্যাট অ্যাডভোকেট লিখেছেন, “অবশেষে, আমি ভাবছিলাম কখন তার তাড়াহুড়ো টাকা দেবে

একজন অ্যাবি সেভসলাইভস লিখেছেন, “উনা দে হেসে দিন। তিনি শেষ পর্যন্ত নগদ আউট ডন

একজন Kingpato01 লিখেছেন, “অভিনন্দন ভাই

একজন পোপ নিক লিখেছেন, “অভিনন্দন, সেয়ি ল টিনুবু”।

আপনার স্মৃতিকে সতেজ করে, সাধারণ নির্বাচনের সময় রাষ্ট্রপতির পক্ষে কঠোর প্রচারণা চালানোর জন্য যথেষ্ট সাহসী কয়েকজন সেলিব্রিটি ছিলেন সেয়ি ল। তিনি নাইজেরিয়ানদের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন যারা বোলা আহমেদ টিনুবু (আসিওয়াজু নামেও পরিচিত) এর প্রতি তার অপরিসীম সমর্থনের কারণে ক্ষুব্ধ বোধ করেছিলেন।

ফেব্রুয়ারিতে, সেয়ি ল নাইজেরিয়ানদের সম্বোধন করেছিলেন এবং তাদের সাথে সংহতি জানিয়ে তার তাঁবু স্থাপন করেছিলেন, কারণ তিনি তাদের অপমান বন্ধ করার জন্য তাদের কাছে আবেদন করেছিলেন। একটি দীর্ঘ পোস্টে, তিনি পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে তিনি সদ্য সমাপ্ত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে ভিন্ন প্রার্থীকে সমর্থন করার অর্থ এই নয় যে তিনি নাইজেরিয়ানরা যে কষ্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন তার প্রতি অন্ধ হয়ে খেলবেন। তিনি বলেছিলেন যে পরিস্থিতি সত্ত্বেও, তিনি যে সরকারকে ভোট দিয়েছেন তাকে তিনি ত্যাগ করতে পারবেন না; পরিবর্তে, তিনি নাইজেরিয়ানদের উপশম করতে তাদের সাথে যোগ দেবেন।

তার খোলা চিঠিটি ডিজে সুইচের সাথে ভালভাবে বসতে পারেনি, যিনি এখন X নামে পরিচিত মাইক্রো-ব্লগিং প্ল্যাটফর্ম টুইটারের মাধ্যমে তাকে মোকাবেলা করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি টিনুবুর পক্ষে তার সমর্থন এবং প্রচারণার বাইরে ছিল, সে বিশ্বাস করুক বা না করুক। তিনি বলেছিলেন যে তিনি আমাদের জন্য তাকে একটি পাস দেবেন তা হল তিনি অন্যদের মতো বন্ধ দরজার আড়ালে লুকিয়ে নেই। যাইহোক, এর অর্থ এই নয় যে তিনি যে ক্ষতি করেছেন তা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারবেন।