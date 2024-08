রিপোর্ট অনুযায়ী, তিনটি নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্টের জেট বিদেশে আটক করা হয়েছে।

জিনিয়াস মিডিয়া রিপোর্ট করেছে যে একটি ফরাসি আদালত নাইজেরিয়ার ফেডারেল সরকারের সাথে যুক্ত তিনটি রাষ্ট্রপতির জেট জব্দ করার অনুমোদন দিয়েছে, বিষয়টির সাথে পরিচিত সূত্রগুলি

দুটি জেট, নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতির বিমান বহরের অংশ, সম্প্রতি বিক্রির জন্য রাখা হয়েছিল, যখন তৃতীয়টি, একটি এয়ারবাস 330, নাইজেরিয়া কিনেছিল কিন্তু এখনও বিতরণ করা হয়নি প্রিমিয়াম টাইমসকে বলেছে।

প্রেসিডেন্সিয়াল জেটগুলি জব্দ করা হল ঝোংশান, একটি চীনা কোম্পানির একটি আবেদনের ফল যার রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল ব্যবস্থাপনা চুক্তি 2016 সালে ওগুন রাজ্য সরকার প্রত্যাহার করেছিল।

যুক্তরাজ্যের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে একটি স্বাধীন সালিসী ট্রাইব্যুনাল ঝোংশানকে প্রায় $74.5 মিলিয়ন ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছিল, কিন্তু ওগুন রাজ্য সরকার, যার সাথে ঝোংশানের বিরোধ রয়েছে, এখনও এই পুরস্কারকে সম্মান জানায়নি।

ফেডারেল সরকার তার একটি সাব-ন্যাশনালের একটি পদক্ষেপের জন্য এই প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হচ্ছে যার সাথে ঝংশানের ব্যবসায়িক বিরোধ রয়েছে।

জব্দ করা রাষ্ট্রপতির জেটগুলির মধ্যে প্যারিসের লে বোর্গেট বিমানবন্দরে একটি ডাসাল্ট ফ্যালকন 7এক্স, একটি বোয়িং 737 এবং সুইজারল্যান্ডের বাসেল-মুলহাউস বিমানবন্দরে একটি এয়ারবাস 330 অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্তমানে সব রক্ষণাবেক্ষণ চলছে। নাইজেরিয়ান সরকার এয়ারবাসের জন্য $100 মিলিয়নেরও বেশি অর্থ প্রদান করেছে বলে জানা গেছে।

আদালতের আদেশে জোংশান $74.5 মিলিয়ন পুরস্কার না পাওয়া পর্যন্ত জেট চলাচল, বিক্রয় বা ক্রয় নিষিদ্ধ করে। বেলিফরা প্রতিটি বিমানের জন্য কাগজপত্র পরিবেশন করেছেন।

নাইজেরিয়ার সরকার এখনও এই উন্নয়নের বিষয়ে মন্তব্য করেনি।

জোংশানের সাথে একই বিরোধের বিষয়ে যুক্তরাজ্যের একটি আদালত ইংল্যান্ডের লিভারপুলে নাইজেরিয়ান মালিকানাধীন ভবনগুলি সম্প্রতি জব্দ করার পরে বিমানগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যে সম্পত্তিগুলির বিরুদ্ধে Zhongshan সুরক্ষিত চার্জিং অর্ডারগুলি 15 Aigburth Hall Road, Liverpool এবং Beech Lodge, 49 Calderstones Road, Liverpool-এ অবস্থিত, কোম্পানি দ্বারা অনুমান করা হয়েছে যেগুলির মূল্য £1.3 থেকে £1.7 মিলিয়নের মধ্যে।

ওগুন রাজ্য সরকার এবং ঝংশান দক্ষিণ-পশ্চিম রাজ্যের একটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের ব্যবস্থাপনা নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে টানা যুদ্ধে আটকে আছে।

29 জুন 2010-এ, ঝুহাই ঝংফু ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রুপ কো লিমিটেড, ঝোংশানের মূল কোম্পানি এবং ওগুন গুয়াংডং মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (OGFTZ) জোনের মধ্যে ফুচেং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একটি কাঠামো চুক্তিতে প্রবেশ করেছে। চুক্তিটি জুহানকে জোনের মধ্যে ফুচেং পার্কের উন্নয়ন ও পরিচালনার অধিকার দিয়েছে।

নাইজেরিয়া এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অথরিটি 2011 সালে ওজিএফজেড-এর মধ্যে একটি মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল এন্টারপ্রাইজ হিসাবে ঝোংশানের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান ঝোংফু ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট (এনআইজি) এফজেডইকে নিবন্ধিত করেছে। ওগুন রাজ্য সরকার পরে ঝোংফুকে জোনের অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপক/প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

কিন্তু জুলাই 2016 সালে, ঝংফু অভিযোগ করেন যে ওগুন রাজ্য সরকার তার নিয়োগ বাতিল করতে এবং মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলের জন্য অন্য একজন ব্যবস্থাপক নিয়োগ করতে চলে গেছে।

Zhongfu তারপর নাইজেরিয়ার বিরুদ্ধে একটি বিনিয়োগ চুক্তি সালিসি শুরু করে, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন এবং নাইজেরিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তির উল্লেখ করে।

26 মার্চ 2021-এ, একটি সালিসী ট্রাইব্যুনাল 9.4 মিলিয়ন ডলারের সুদ এবং নাইজেরিয়া Zhongshan-কে প্রদেয় £2,864,445 খরচ ছাড়াও $55,675,000-এর চূড়ান্ত পুরস্কার জারি করে।

প্রিমিয়াম টাইমস জানতে পেরেছে যে পরবর্তীতে, ফেডারেল সরকার বারবার ওগুন রাজ্য সরকারের কাছে ঝোংশানের সাথে তার বিরোধ সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে সমাধান করার জন্য অনুরোধ করেছিল কিন্তু এখনও কোন মীমাংসা হয়নি।

প্যারিসের বিচারিক আদালতের এনফোর্সমেন্ট বিচারকের আদেশটি নিম্নরূপ।

পূর্বোক্ত আবেদনের বিষয়ে এবং

কারণগুলি, তাই, এখানে সংযুক্ত নথিগুলি বিবেচনা করে,

L. 111-1-1, L. 111-1-2,3°, L. 511-1 et seq., R. 111-1 এবং R. 511-1 et seq প্রবন্ধগুলির বিষয়ে। সিভিল এনফোর্সমেন্ট প্রসিডিউর কোডের,

প্যারিসের বিচারিক আদালতের বিচারক,

ZHONGSHAN FUCHENG Industrial Investment CO. LTD, Tower 5, Shangfeng Financial Business Centre, No. 88, Zhongshan 4th Road, East District, Zhongshan City, People's Republic of China এ অবস্থিত অনুমোদন করুন

উড়োজাহাজ Dassault Falcon 7X, রেজিস্ট্রেশন নম্বর 5N-FGU (ক্রমিক নম্বর 090), বোয়িং 737-7N6/BBJ, রেজিস্ট্রেশন নম্বর 5N-FGT (ক্রমিক নম্বর 34260/1746), এবং Airbus A330-243, নিবন্ধন নম্বর 5NF (ক্রমিক নম্বর 1053), ফেডারেল রিপাবলিক অফ নাইজেরিয়ার অন্তর্গত, যথাক্রমে বিমানবন্দরে অবস্থান করছে

প্যারিস-লে বোর্গেট এবং বাসেল-মুলহাউস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলি উল্লিখিত বিমানবন্দরের বিমানবন্দর এলাকায় যে কোনও তৃতীয় পক্ষের হাতে, যারা এটি ধরে রেখেছে, তার দাবির নিরাপত্তা হিসাবে 74,459,221 ইউরো।

আসুন আমরা বলি যে 26 মার্চ 2021 তারিখের একটি অ্যাডহক সালিসি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা করা সালিশি রায় থেকে উদ্ভূত দাবিটি সুরক্ষিত এবং সংরক্ষণের জন্য এই প্রতিরক্ষামূলক জব্দ করা হবে,

বেলিফরা যে কোনও জায়গায় যেতে সক্ষম হবেন যেখানে নিবন্ধিত বিমান 5N-FGU, 5N-FGT এবং 5N-FGA অবস্থিত এবং সেগুলি জব্দ করতে পারবে;

বেলিফরা বিমানের ধরন এবং এর নিবন্ধন নম্বর, সেইসাথে এর প্রধান সরঞ্জাম এবং আনুষাঙ্গিক, জব্দ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হবেন;

বেলিফরা যেকোন ব্যক্তিকে সাহায্য করতে পারে, যেকোনো সরঞ্জামের অনুরোধ করতে পারে এবং নির্দেশিত পরিমাপ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে এবং বিশেষ করে, প্যারিস-লে বোরগেট বিমানবন্দর এবং বাসেল-মুলহাউস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কোনো কর্মচারী এবং সরঞ্জামের জন্য অনুরোধ করতে পারে;

ধরা যাক যে বিমান, নিবন্ধিত 5N-FGU, 5N-FGT এবং 5N-FGA, এমনভাবে অবস্থান করবে যাতে ককপিটটি একটি প্রাচীর বা বিল্ডিংয়ের মুখোমুখি হয় বা অন্য কোনও উপায়ে যা এটিকে আবার স্বায়ত্তশাসিতভাবে উড্ডয়ন করতে বাধা দেয়;

একবার বিমানটি জব্দ করা হলে, বেলিফরা তাদের পছন্দের যেকোনো তৃতীয় পক্ষকে নিবন্ধিত 5N-FGU, 5N-FGT এবং 5N-FGA নিবন্ধিত বিমানের কাস্টোডিয়ান হিসাবে নিয়োগ করবে;

আসুন আমরা বলি যে বেলিফরা জনশক্তি ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন;

আমরা এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই আদেশটি বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি ধারণকারী তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে সেট আপ করা যেতে পারে;

আসুন শুধু বলি যে এটি অসুবিধার ক্ষেত্রে আমাদের কাছে উল্লেখ করা হবে;

এই আদেশ শুধুমাত্র মিনিটের ভিত্তিতে বলবৎযোগ্য।

তারিখ L($ JÇ আমাদের চেম্বারে, প্যারিস বিচারিক আদালতের আসনে।

উত্স: প্রিমিয়াম টাইমস

