দক্ষিণ-পূর্বে বাতাসের আর্দ্রতা 10% এর নিচে

শক্তিশালী শুষ্ক বায়ুর ভর যা ব্রাজিলের উপর বেশ কয়েকদিন ধরে বিরাজ করছে তা বেশ কয়েকটি রাজ্যে বাতাসের আর্দ্রতার মাত্রা কমিয়ে দিচ্ছে। 23 শে জুলাই বিকেলটি দেশের দক্ষিণ-পূর্ব এবং মধ্য পশ্চিমে ব্যতিক্রমীভাবে শুষ্ক ছিল।

সাও পাওলো, মাতো গ্রোসো ডো সুল, মাতো গ্রোসো, মিনাস গেরাইস, গোয়াস, টোকান্টিনস, প্যারা, রিও ডি জেনিরো, এসপিরিটো সান্টো এবং সিয়ারার অঞ্চলে বাতাসে 20% এর কম আর্দ্রতা রেকর্ড করা হয়েছে. রাজধানীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শুষ্ক ছিল সাও পাওলো, যেখানে বাতাসে আর্দ্রতা ছিল মাত্র ১৩%। 2021 সালের নভেম্বর থেকে সাও পাওলোর রাজধানীতে এটি ছিল সবচেয়ে শুষ্কতম বিকেল।

23 জুলাই বিকেলে, জাতীয় আবহাওয়া ইনস্টিটিউটের পরিমাপ অনুসারে, সন্ধ্যা 6 টা পর্যন্ত দেশের আর্দ্রতার সর্বনিম্ন স্তর ছিল। নোভা ফ্রিবুর্গোর গ্রামীণ এলাকায় স্যালিনাসে 8%, রিও ডি জেনিরো রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চলে। মিনাস গেরাইসের দক্ষিণে মন্টে ভার্দে শহরে বাতাসে আর্দ্রতা মাত্র ৯% রেকর্ড করা হয়েছে। এবং সাম্প্রতিক দিনগুলিতে যা দেখা গেছে তার পুনরাবৃত্তি করে, মাতো গ্রোসোর উত্তরে কোট্রিগুয়াকু অঞ্চলে বাতাসে আর্দ্রতা 15% এর কম ছিল।







ছবি: ক্লাইমেটেম্পো

দক্ষিণ-পূর্ব এবং মধ্য-পশ্চিমে বাতাসে আর্দ্রতা 20% এর নিচে।

7/23/24 তারিখে ব্রাজিলের সবচেয়ে শুষ্ক স্থানগুলি দেখুন

8% নোভা ফ্রিবুর্গো/সালিনাস (আরজে)

9% মন্টে ভার্দে (MG)

10% কোট্রিগুয়াকু (MT)

13% সাও পাওলো (SP), ইপেরো (SP)

14% Barretos (SP), Jardim (MS), Corumba (MS), মিরান্ডা (MS)

15% পোর্তো মুরতিনহো (এমএস), কুইয়াবা (15%), ভিলা বেলা দা সান্তিসিমা ত্রিন্দাদে (এমটি), ক্যাম্পিনা ভার্দে (এমজি), প্রাডোপোলিস (এসপি)

16% অলিভেরা (এমজি), বারুয়েরি (এসপি), ট্রেস লাগোয়াস (এমএস), কক্সিম (এমএস), ক্যাকোল (আরও)

17% অ্যাগুয়া ক্লারা (এমএস), পন্টেস ই ল্যাসারদা (এমটি), সোনোরা (এমএস), আরিরানহা (এসপি), পম্পিউ (এমজি)

18% তেরেসোপোলিস/পার্ক ন্যাসিওনাল (আরজে), সিড্রোল্যান্ডিয়া (এমএস), ক্যাম্পো গ্র্যান্ডে (এমএস), ইতুইউতাবা (এমজি), লিন্স (এসপি), সাও লুইজ দো প্যারাইটিঙ্গা (এসপি), সাও সিমাও (এসপি), প্যারাকাতু (এমজি), মন্টেস ক্লারোস (এমজি), সাও জোসে দো রিও ক্লারো (এমটি)

19% গামা (ডিএফ), ইতাপিরা (এসপি), ফরমিগা (এমজি), পাসোস (এমজি), সালটো ডো সিউ (এমটি), প্রিম্যাভেরা ডো লেস্টে (এমটি), টুপা (এসপি), ভালপারাইসো (এসপি), জাগুয়ারিব (সিই)

20% বেবেডউরো (SP), Caldas (MG), Alegre (ES), Araguacu (TO), Marianopolis do Tocantins (TO), Santana do Araguaia (PA), Nova Maringá (MT), Campo Verde (MT), Rondonópolis ( MT), Varginha (MG), Marília (SP)