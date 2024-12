‘দোলক দুলছে’: বিশেষজ্ঞরা মৌখিক তর্কের মধ্যে ঐতিহাসিক স্কোটাস ট্রান্সজেন্ডার মামলার উপর গুরুত্ব দেন

সুপ্রিম কোর্ট (SCOTUS) হাই-প্রোফাইল মামলার জন্য মৌখিক যুক্তি শুনানি শুরু করেছে টেনেসির নিষেধাজ্ঞা বুধবার অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ট্রান্সজেন্ডার চিকিৎসা পদ্ধতির উপর, এবং একজন বিশেষজ্ঞ বলছেন যে ঐতিহাসিক কেস দেখায় “পেন্ডুলাম দুলছে।”

মামলা, মার্কিন বনাম স্করমেটি, ট্রান্সজেন্ডার চিকিৎসা পদ্ধতির উপর টেনেসির নিষেধাজ্ঞা সাংবিধানিক কিনা তা সিদ্ধান্ত নেবে এবং রাজ্যগুলি আরও নিষেধাজ্ঞা জারি করবে এবং ব্যক্তিদের চিকিৎসা প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমতি দেবে কিনা তা প্রভাবিত করতে পারে।

অলাভজনক আইনি গ্রুপ লিবার্টি কাউন্সেলের চেয়ারম্যান ম্যাট স্ট্যাভার ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, “আমি মনে করি আপনি এই ধরনের আরও অনেক লোককে খুঁজে পাচ্ছেন এবং অবশ্যই ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে মামলা করতে চান, সেইসাথে ডাক্তাররা যারা ওষুধ লিখেছিলেন বা অস্ত্রোপচার করেছিলেন।” একটি সাক্ষাৎকারে

“সুতরাং আমি মনে করি যে পেন্ডুলামটি দুলছে,” স্ট্যাভার বলেছেন, যার আইনি গ্রুপ টেনেসি অ্যাটর্নি জেনারেল জোনাথন স্করমেটির সমর্থনে একটি অ্যামিকাস ব্রিফ দায়ের করেছিল৷ “তাই যাই হোক না কেন সুপ্রিম কোর্ট করে, আমি মনে করি মামলাগুলি শেষ পর্যন্ত এই ধরণের হস্তক্ষেপের মৃত্যু কল হবে।”

বুধবার সকালে মৌখিক তর্ক শুরু হওয়ার সাথে সাথে, লিঙ্গ পরিবর্তনের চিকিত্সার সমর্থকরা এবং বিরোধীরা স্কোটাস বিল্ডিংয়ের বাইরে হিজড়া প্রাইড পতাকা এবং “বাচ্চাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়” নিয়ে জড়ো হয়েছিল। দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বিচারপতিরা প্রত্যেক পক্ষের বক্তব্য শোনেন এবং প্রশ্ন করেন।

আদালতের রায় বাথরুম অ্যাক্সেস এবং শিক্ষামূলক খেলাধুলায় অংশগ্রহণ সহ ট্রান্সজেন্ডার অধিকার নিয়ে অন্যান্য বর্তমান আইনি লড়াইকে প্রভাবিত করতে পারে। এটি LGBTQ সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত ভবিষ্যতের বিরোধগুলির জন্য একটি আইনি টেমপ্লেট হিসাবেও কাজ করতে পারে এবং যৌন অভিযোজন একটি “সুরক্ষিত শ্রেণী” যে একই অধিকারগুলির প্রাপ্য যা একজন ব্যক্তির জাতি এবং জাতীয় উত্স জড়িত।

স্ট্যাভার বলেছেন আপিল আদালতগুলি ধারাবাহিকভাবে অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লিঙ্গ-নিশ্চিত যত্নের উপর রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখেছে, যদিও নিম্ন আদালতের কিছু রায় আপিলের উপর বাতিল করা হয়েছে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে সুপ্রিম কোর্ট সম্ভবত এই প্রবণতা অনুসরণ করবে, সমস্যাটিকে সাংবিধানিক সুরক্ষার প্রশ্ন না করে চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের একটি হিসাবে তৈরি করবে।

“আমি মনে করি এটি সত্যিই একটি প্রশ্ন যে এটি সাংবিধানিক সুরক্ষার স্তরে উত্থিত হয় কিনা, যা আমি মনে করি না এটি করে,” স্ট্যাভার বলেছিলেন।

বিডেন প্রশাসন 2023 সালের নভেম্বরে সুপ্রিম কোর্টে একটি পিটিশন দাখিল করে মামলায় যোগ দিয়েছিলেন। বিচার বিভাগ যুক্তি দিয়েছিল যে টেনেসি আইন, যা বয়ঃসন্ধি ব্লকার এবং ট্রান্সজেন্ডার নাবালকদের জন্য হরমোন থেরাপির অ্যাক্সেস সীমিত করে, 14 তম সংশোধনীর সমান সুরক্ষা ধারা লঙ্ঘন করে। এই ধারাটি আইনের অধীনে একই পরিস্থিতিতে ব্যক্তিদের সাথে সমান আচরণের প্রয়োজন।

হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের সিনিয়র আইনি ফেলো সারাহ পেরি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, “এটি আমার মনের জন্য অবাক হওয়ার কিছু নেই যে এটি এমন কিছু যা আমি বিশ্বাস করি যে বিডেন প্রশাসন তথাকথিত ট্রান্সজেন্ডার অধিকারের বিজয় হিসাবে তার টুপি ঝুলিয়ে রাখতে পছন্দ করবে।”

প্রশাসনের আবেদনে সুপ্রীম কোর্টের পর্যালোচনার জন্য “জরুরী প্রয়োজনের” উপর জোর দেওয়া হয়েছে, এমন পরিবারগুলির উপর প্রভাবের কথা উল্লেখ করে যারা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে। DOJ অন্যান্য রাজ্যে অনুরূপ আইনের বৃহত্তর প্রভাবগুলিও তুলে ধরেছে, যুক্তি দিয়ে যে নিষেধাজ্ঞাগুলি অ-ট্রান্সজেন্ডার নাবালকদের জন্য অনুরূপ আচরণের অনুমতি দেওয়ার সময় ট্রান্সজেন্ডার যুবকদের লক্ষ্যবস্তু করে।

“কিন্তু আমি বলব এটি FACE সম্পর্কে একটি খুব আকর্ষণীয় সম্ভাবনা উপস্থাপন করতে চলেছে [The Freedom of Access to Clinic Entrances Act] আগত সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসনতারা প্রচারাভিযানের সময় খুব স্পষ্ট করে বলেছে যে তারা অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য এই পদ্ধতিগুলি সীমাবদ্ধ করতে চায়,” পেরি বলেছিলেন।

“সুতরাং রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের অধীনে বিচার বিভাগের একটি সুযোগ রয়েছে বিপরীতমুখী হওয়ার, বরখাস্ত করার জন্য একটি প্রস্তাব দায়ের করার, স্বেচ্ছায় মামলাটি খারিজ করার, এবং তারপরে এটি একটি আকর্ষণীয় প্রশ্ন উপস্থাপন করে: বিচারপতিরা কী করেন?” সে যোগ করেছে

দেশটির সংস্কৃতি যুদ্ধে ট্রান্সজেন্ডার বিষয়গুলি একটি উত্তপ্ত বিতর্কিত বিষয় হয়ে উঠেছে বলে মামলাটি এসেছে৷ আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, আমেরিকান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স, আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এবং আমেরিকান একাডেমি অফ চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট সাইকিয়াট্রি সহ বেশ কয়েকটি বড় চিকিৎসা গোষ্ঠী শিশুদের জন্য ট্রান্সজেন্ডার চিকিৎসা পদ্ধতিকে সমর্থন করে।

ইতিমধ্যে, 26 টিরও বেশি রাজ্য তাদের নিষিদ্ধ করার আইন সীমাবদ্ধ করেছে বা পাস করেছে।

টেনেসি অ্যাটর্নি জেনারেল জোনাথন স্করমেটি যুক্তির পরে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, “সংবিধান রাজ্যগুলিকে অনিশ্চিত বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে অপ্রমাণিত, জীবন-পরিবর্তনকারী পদ্ধতি থেকে শিশুদের রক্ষা করার অনুমতি দেয়।”

জুলাই 2025 এর মধ্যে একটি রায় প্রত্যাশিত৷

ফক্স নিউজের শ্যানন ব্রিম এবং বিল মেয়ার্স এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন।