নাইজেরিয়ার বাণিজ্য পূর্ব দিকে সরে যাওয়ায়, আমাদের কি এখনও মার্কিন ডলারের প্রয়োজন আছে?

গত এক দশকে নাইজেরিয়ার ব্যবসায়িক অংশীদারদের একটি পর্যালোচনা দেখায় যে সাম্প্রতিক সময়ে, আমদানির জন্য নির্দিষ্ট, আমদানি করা পণ্যের অনুপাত পশ্চিমা দেশগুলি থেকে বিশ্বের পূর্বে স্থানান্তরিত হয়েছে (এশিয়া মনে করুন)।

প্রথম সারণী দেখায় যে নামমাত্র ভিত্তিতে, আমদানির মূল্য 2013 সালে N7 ট্রিলিয়ন থেকে 2023 সালে N30 ট্রিলিয়ন-এর বেশি হয়েছে৷

যাইহোক, আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে, নাইজেরিয়ার আমদানির মূল্য সাধারণত USD$30billion থেকে USD$40billion এর মধ্যে। যদিও কঠিন বছরগুলিতে (2017-মন্দা, 2020-কোভিড এবং 2023-ডলারের ঘাটতি) আমদানির মূল্য সেই সীমার নীচে নেমে গেছে।

দেশ অনুসারে নাইজেরিয়ার আমদানি মূল্যের উপর গভীরভাবে নজর রাখলে, পাঠকরা লক্ষ্য করবেন যে 2013 থেকে 2023 সালের মধ্যে পরবর্তী দশকে, নাইজেরিয়ার আমদানির অবস্থান বিভিন্ন অঞ্চলে অতিক্রম করেছে৷

বিশেষত, 2013 থেকে 2015 এর মধ্যে, নাইজেরিয়ার আমদানি আমেরিকা এবং আফ্রিকা থেকে করা হয়েছিল, এটি 2016 থেকে 2018 এর মধ্যে আমদানির 40% এর মধ্যে ইউরোপে চলে গেছে।

যাইহোক, 2019 সাল থেকে, এশিয়া নাইজেরিয়ার জন্য আমদানির 45% এর বেশি আমদানির বৃহত্তম উৎস হয়ে উঠেছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, ভারত যেটি 2013 সালে আমদানির উত্স ছিল না এখন 2023 সালে নাইজেরিয়ার আমদানির প্রায় 10% এর জন্য দায়ী।

উল্লেখযোগ্যভাবে, আমাদের প্রধান এশিয়ান বাণিজ্য অংশীদার দেশগুলির দ্বারা ব্যবহৃত মুদ্রাগুলি হল JPY, CNY, এবং INR৷

নীচের BIS থেকে চার্টে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, বৈশ্বিক মঞ্চে এই মুদ্রাগুলির কার্যকলাপের পরিমাণ এমনভাবে বাড়তে থাকে যে এই এশিয়ান মুদ্রাগুলি যা অনেক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার থেকে উৎসারিত হতে পারে।

নাইজেরিয়ার আমদানি পূর্ব দিকে সরে গেছে কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ?

পূর্ব দিকে আমদানির এই স্থানান্তর সত্ত্বেও, বৈদেশিক মুদ্রা সম্পর্কে নাইজেরিয়ার দৈনিক আর্থিক খবরের ল্যান্ডস্কেপ চিরকালই নাইরা-ডলারের জলাবদ্ধতায় ডুবে আছে, সেইসাথে, নাইজেরিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি ডলার লক্ষ্যমাত্রা থামানোর অবিরাম প্রচেষ্টা যা কেবল এপেক্স ব্যাঙ্কের বাইরে চলে যাচ্ছে। নাগাল

দৈনিক ভিত্তিতে, সমস্ত নাইজেরিয়ান নিউজ আউটলেট ক্রমাগত বিজ্ঞাপন-ইনফিনিটাম রিপ্লে চালায় যে একটি একক ডলার কিনতে কত নায়রার প্রয়োজন হয় যাতে এটি একটি মুগ্ধতায় পরিণত হয়েছে যে নায়েরা-ইউএসডি হারের কত বৈচিত্র দৈনিক প্রকাশিত হতে পারে (AM বনাম PM)

যেন নিউজ আউটলেটের মুগ্ধতা যথেষ্ট নয়, আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বৈদেশিক মুদ্রা পরিচালনার জন্য গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বিষয়ে নিরলস সার্কুলার দিয়ে এই মুগ্ধতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়, [RDAS, Dollar sales to BDCs, FX circulars and now an Amnesty for those who have stashed dollars).

The Central Bank even goes as far as publishing ONLY the exchange rate for USD prominently on its website to solidify the ongoing perception that the sole focus in Foreign Exchange Management is on USD liquidity and pricing.

All other currencies which Nigerians have to trade with barely get a mention and Nigerians have to unilaterally resolve challenges required to settle cross-border transactions with emerging Asian trading partners.

So this begs the question

Why is there still so much infatuation with the Dollar, especially given that data shows that Nigeria’s trade has shifted east (i.e. to Asian countries)? Thus, from a trade perspective, the dollar does NOT need to be the predominant currency of concern. What is being done by the Central Bank to ensure Nigerians have the ability to settle transactions in Asian Currencies thus supporting a more seamless shift to import goods from Asian countries which are known to be cheaper than Western counterparts?

Why does the infatuation with the Dollar persist?

Here are three reasons why some economists would argue that the infatuation with the Dollar persists,

1. Firstly, from a Central Bank perspective, the fundamentals of Reserve Management require countries to hold sufficient reserves to be able to meet their liabilities. Countries typically hold reserves in Foreign Currencies that are deemed safe, secure, liquid and fungible.

Nairalytics and Nairametrics readers can learn more about Foreign Reserves here and here

Note that these reserves are reported to the IMF which tracks and updates the COFER report. Data shows that for Central banks worldwide, the dollar remains the predominant currency to keep their reserves

2. Secondly, countries occasionally need to borrow on the international stage. From a risk perspective, Countries and currencies that have large reserves to cover multiples of their liabilities are perceived as better (i.e. less risky) than countries with smaller reserves.

3. Thirdly, for International Trade, most trading partners prefer using currencies that are widely accepted, supremely fungible and can serve as a global store of value (i.e. USD, EUR, GBP, Yen).

Remember in international trade there is a huge latency between when goods are ordered then shipped then delivered, such that large shipping transactions can easily take 3 months to 6 months. Thus, a stable currency such as USD is required to give suppliers the confidence to issue invoices and settle cash on a 3 to 6-month lag, whilst mitigating the risk of incurring translation losses

However, the above reasons are only relevant for aspects of the Central Bank’s remit around FX Stability and Reserve Management. The CBN is also responsible for price stability and containing inflation.

Unfortunately, a singular focus on attracting USD will not be sufficient to achieve the CBN’s additional responsibilities relating to price stability and addressing inflation. This is because there is a steep cost to attract Dollar inflows to Frontier and Emerging Markets. Whereby Central Banks for Frontier Markets and Emerging Markets are limited to using tools such as

সুদের হার উচ্চতর এবং উচ্চতর বৃদ্ধি করা, কঠোর পুঁজি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা এবং প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানের পদক্ষেপগুলি যেমন ব্যবসার প্রয়োজন অন্যদের মধ্যে ফর্ম পূরণ করতে.

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে উচ্চ সুদের হার, প্রশাসনিক তদারকি, মূলধন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এবং ক্রমাগত লেনদেনের খরচ একটি চ্যালেঞ্জিং ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরি করে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত করে।

তদ্ব্যতীত, কারেন্সি হপস সহ ত্রিপক্ষীয় বাণিজ্য নিষ্পত্তির পরিস্থিতি লেনদেনের ঘর্ষণ তৈরি করে। সরল অর্থনীতি আমাদের বলে যে কোনো লেনদেনের ঘর্ষণ একটি সংশ্লিষ্ট খরচ বহন করে।

প্রেক্ষাপটের জন্য, কল্পনা করুন আবা-তে একজন নাইজেরিয়ান ব্যবসায়ী তার ক্লায়েন্টদের জুতা সরবরাহ করছেন মার্কিন ডলারে ট্রেড সেটেলমেন্ট কারেন্সির চুক্তির মাধ্যমে।

এই পরিস্থিতিতে, ইথিওপিয়ার ক্লায়েন্ট ইথিওপিয়ান বিরকে মার্কিন ডলারে রূপান্তর করবে এবং পণ্যগুলির জন্য অর্থ প্রদান করবে। আবা-তে অবস্থিত নাইজেরিয়ান ব্যবসায়ী USD পাবেন এবং তারপরে তার ইনপুট খরচ মেটানোর জন্য তা আবার নাইরাতে রূপান্তর করবেন।

এই দৃশ্যটি সম্পর্কের স্কেলিংয়ের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য প্রথমে আরও USD সোর্সিং প্রয়োজন।

একইভাবে, এশিয়ার দেশগুলি থেকে পণ্য আমদানি করে নাইজেরিয়ান ব্যবসায়িকদের, বর্তমানে USD পাওয়ার জন্য আলাদা ব্যবস্থা প্রবেশ করতে হবে এবং তারপরে পণ্যগুলির জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে। এশিয়ান সরবরাহকারী ব্যবসার ইনপুট খরচ নিষ্পত্তি করতে স্থানীয় মুদ্রায় রূপান্তর করতে USD পাবেন।

তাই আমদানি/বাণিজ্য অংশীদারদের উদীয়মান প্রবণতার আলোকে নাইজেরিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কী বিবেচনা করা উচিত?

এটা আশ্চর্যের কিছু নয় যে একটি আন্তঃ-আফ্রিকান বাণিজ্য এবং নাইজেরিয়া-এশিয়া বাণিজ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে, সময়মত লেনদেন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে একটি বিশাল বাধা রয়ে গেছে।

নাইজেরিয়া যেহেতু এশিয়া মহাদেশের সাথে আরও বেশি বাণিজ্য চায়, নাইজেরিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্য দুটি পদক্ষেপ সবচেয়ে বেশি হওয়া উচিত

বৃহত্তর দ্বিপাক্ষিক এফএক্স অদলবদল ব্যবস্থা ইউয়ান অদলবদলের অনুরূপ, পাশাপাশি,

প্রযুক্তি-চালিত ক্রস-বর্ডার পেমেন্ট সমাধান স্থাপনে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি।

নাইজেরিয়ানদের তাদের ব্যাঙ্কিং অ্যাপ খুলতে এবং ভারত/জাপান/চীনে সরবরাহকারীদের অর্থ প্রদান করতে সক্ষম হওয়া উচিত (এমনকি যদি পরিমাণ মাসিক 50 মিলিয়ন বলা হয়)

আমরা PAPSS চালু করার পাশাপাশি ই-নাইরা উদ্যোগ নিয়ে অনেক ধুমধাম দেখেছি। যাইহোক, উভয়েরই উদ্যোগের দ্বারা বলা রূপান্তরমূলক ফলাফল পাওয়া যায়নি।

দ্বিপাক্ষিক মুদ্রা অদলবদলের ভালো-মন্দ ভবিষ্যতের নিবন্ধে বিতর্কের বিষয় হতে পারে। যাইহোক, সকলেই জানেন যে একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং আরও ব্যয়-কার্যকর বিকল্প নাইজেরিয়ার সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের জন্য আন্তঃসীমান্ত নিষ্পত্তি সমাধানগুলি স্থাপনের সুবিধার্থে।

নিরবিচ্ছিন্ন আন্তঃসীমান্ত মুদ্রা নিষ্পত্তির সুবিধার্থে প্রযুক্তি গ্রহণ করা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্দোবস্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সমাধান করবে (কিছু স্টার্টআপ ইতিমধ্যেই এই সমস্যার সমাধান করছে Nala, Tranglo, Nium বা এমনকি meCash দেখুন।

এখন যেহেতু CBN FX হারে কিছু স্থিতিশীল প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং নাইজেরিয়ার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ক্রমবর্ধমান সহ FX অস্থিরতা মোকাবেলা করছে, এখন শক্তিশালী নিরাপত্তার সাথে আন্তঃসীমান্তকে সরলীকরণ করার সময় এসেছে।

নাইজেরিয়ানদের সরাসরি এশিয়ান মুদ্রায় আমদানির জন্য অর্থ প্রদানের জন্য সক্ষম করা যুক্তিযুক্তভাবে দেশটির আমদানি ইউনিট খরচ কমিয়ে দেবে, মূল্যস্ফীতি কমবে এবং আমাদের জীবনযাত্রার ব্যয় এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে।

ক্রমবর্ধমান সুবিধা যেমন নাইজেরিয়ানদের ভারতের হেলথ কেয়ার মার্কেটে সরাসরি উচ্চ-মানের এবং সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধের উত্স করতে বা ব্যবহৃত সরঞ্জামের পরিবর্তে নতুন পণ্য ক্রয় করতে সক্ষম করাও ভোক্তাদের জন্য একটি জয়-জয় হবে।

তাই আমরা এখনও সত্যিই ডলার প্রয়োজন?