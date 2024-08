পরিচালকের কাছে চিঠি | মতামত

অলিম্পিজম আরও গুরুত্ব সহকারে

অলিম্পিক গেমস (OG) এর পরে এটা স্বাভাবিক যে অদূর ভবিষ্যতে, লস অ্যাঞ্জেলেসে যাওয়া অ্যাথলেটদের আরও ভাল সমর্থন করার উপায় নিয়ে আলোচনা হবে, বিশেষ করে প্যারিসে জেতার বৃহত্তর সংখ্যক পদক থেকে প্রাপ্ত উৎসাহের কারণে। স্পষ্টতই, খেলাধুলার সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা যে ওজেকে বিবেচনায় নিয়ে, প্রতি চার বছরে, সরঞ্জাম এবং যোগ্য প্রযুক্তিগত সহায়তা কর্মীদের সাথে সমস্ত পদ্ধতির যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে লজিস্টিক অবস্থা এবং সংস্থানগুলিতে বিনিয়োগ করা গুরুত্বপূর্ণ। কেন আমাদের একটি এক্সক্লুসিভ ফুটবল সিটি আছে এবং স্পোর্টস সিটি নয়, যেখানে বিপুল সংখ্যক খেলাধুলা এবং তাদের ক্রীড়াবিদরা পর্যাপ্ত শর্তে উপকৃত হতে পারে? এটা নিয়ে ভাবতে হবে!

বৃত্তির মূল্য পর্যালোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে ক্রীড়াবিদরা তাদের পারফরম্যান্স উন্নত করতে পারে, তবে এটি একাই যথেষ্ট নয়। তাদের এমন একটি পরিবেশে স্থাপন করা দরকার যা তাদের কাছে স্বাগত জানায় এবং তাদের আত্মসম্মানকে উন্নত করে এবং নিজেদেরকে মূল্য দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে উন্নত করে, যা তাদের ইতিমধ্যে রয়েছে তার চেয়েও বেশি। যেহেতু অলিম্পিক চেতনা হল সমস্ত পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করা, যা খেলাধুলার বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিকে মূর্ত করে, এটিকে শুধুমাত্র একটি সম্মিলিত ধারণা হিসাবে ভাবা যেতে পারে, যেখানে সমস্ত ক্রীড়াবিদ এবং তারা যে ধরনের খেলাধুলার অনুশীলন করেন, তা আরও ভারসাম্যের সাথে চিকিত্সা করা যেতে পারে। শুধুমাত্র তখনই আমরা লস এঞ্জেলেস এবং এর পরে অন্যান্য OJ-এর লাভ সম্পর্কে চিন্তা করতে পারব। এর আরো গুরুতর অলিম্পিজম সম্পর্কে চিন্তা করা যাক. এটা কি করা যাক? এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং শক্তিশালী রাজনৈতিক ইচ্ছার অনুমান।

এডুয়ার্ডো ফিদালগো, লিন্ডা-এ-ভেলহা

অসামঞ্জস্যপূর্ণ নির্দিষ্ট কর্তন

মৌলিক এবং বার্ষিক নির্দিষ্ট কর্তন (অফ) IRS-এর, অর্থাৎ, মোট আয় এবং কর্মী এবং পেনশনভোগীদের করযোগ্য আয়ের মধ্যে পার্থক্য হল, 2010 থেকে 2014 পর্যন্ত সূচীকরণ দ্বারা এবং 2015 সাল থেকে নামমাত্র, 4104 ইউরো৷

আইন নং 32/2024, 7/8, একটি BE প্রস্তাবের ফলস্বরূপ, যা PS, IL, PCP, Livre এবং PAN দ্বারা অনুমোদিত, আশ্চর্যজনকভাবে, DE-এর সূচীকৃত মানের স্বাভাবিক প্রতিস্থাপন না করার জন্য এসেছে, কিন্তু শুধুমাত্র এটির বার্ষিক বৃদ্ধি আইএএস আপডেটের হারে করা হয়েছে, এবং, যেহেতু এটি 4350.24 ইউরো (4104+6%) এর ফলস্বরূপ মূল্যে পরিবর্তিত হয়নি, 2024 সালের জন্য 4104 ইউরোর DE প্রবল থাকবে। যদি আগে, CRP এর 167 অনুচ্ছেদের নং 2 এর লঙ্ঘন থেকে বাঁচতে পাল্টা প্রস্তাবের বিতর্কিত সুযোগে, BE প্রস্তাব করেছিল, যৌক্তিকভাবে এবং অনুমোদনের গ্যারান্টি দিয়ে, 12 গুণের 72% এর শেষ সূচীকরণ সূত্রে ফিরে যেতে। IAS এর মান, 2024 সালে DE এর মান তখন 4400.01 ইউরো হবে। কিন্তু, আইআরএস টেবিল পরিবর্তনের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অনুমোদনের সমস্ত যুক্তিসঙ্গততা সহ, যদি BE 12 বার 72% ফর্মুলা পুনরুদ্ধারের প্রস্তাব করে থাকে, যা এখন বলা হয় গ্যারান্টিযুক্ত ন্যূনতম মাসিক পারিশ্রমিক, যা 2010 সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল। , এর মানে হবে যে DE হতে পারে, 2024 সালে, 7084.80 ইউরো। যাইহোক, এই আইনের ফলহীনতার বিপরীতে, আশা করা যায়, সম্ভবত অতিরঞ্জিত যে, সরকার, 34/2024 নং আইনের 4 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, 7 আগস্ট প্রস্তাব ও দেখতে আসবে আইএএস-এর মানের সাথে DE-এর সূচীকরণ অনুমোদন করেছে, যা 2024-এর সাথে সম্পর্কিত এবং 14-মাসের ফ্যাক্টর বিবেচনা করে 7129.64 ইউরোর সাথে মিলবে।

এডুয়ার্ডো মেন্ডেস ফনসেকা, লিসবন

আলেকজান্দ্রা লুকাস কোয়েলহো

এম এখানে পৃথিবীতে (পাবলিকো, আগস্ট 10), আলেকজান্দ্রা লুকাস কোয়েলহো আমাদের সেদ টাইমানে কী ঘটছে তার একটি ভীতিকর প্যানোরামা দিয়েছেন, একটি ইসরায়েলি ঘাঁটি যেখানে ফিলিস্তিনি বন্দীদের অকল্পনীয় নির্যাতন করা হয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কীভাবে ইসরায়েলকে নিষেধাজ্ঞা দেয় না তা স্পষ্ট নয়। তথাকথিত সভ্য ও গণতান্ত্রিক দেশগুলো ভেনেজুয়েলার নির্বাচন-পরবর্তী আটকের বিরুদ্ধে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন অভ্যন্তরীণ বিরোধীদের গ্রেপ্তারের জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনকে ক্ষমা করে না। যেন গাজায় 14,000 টিরও বেশি শিশুকে হত্যা করা যথেষ্ট ছিল না, আমাদের অপ্রাপ্তবয়স্কদের ইস্রায়েলে নির্যাতন করা হচ্ছে। পাওলো রেঞ্জেল কি ইসরায়েলের সমালোচনা করতে ভয় পান? পর্তুগিজ সরকার কি প্রতিশোধের ভয় পায়? মার্সেলো রেবেলো ডি সুসা এবং লুইস মন্টিনিগ্রোর নীরবতার দিকে নিয়ে যায় কী? আলেকজান্দ্রা লুকাস কোয়েলহো ভয় পান না। সব পুরুষ যদি এমন হতো…

অ্যাডেমার কস্তা, পোভোয়া ডি ভারজিম