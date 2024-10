পরিচালকের কাছে চিঠি | মতামত

নাগরিকত্বের ইস্যু

মন্টিনিগ্রো চায় “নাগরিকত্বের শৃঙ্খলাকে অগ্রাধিকার দিতে এবং দলাদলির আদর্শিক বন্ধন থেকে এটিকে মুক্ত করতে”। তুমি বুঝবে না! একজন নাগরিক হওয়ার অর্থ হল আপনার গণতান্ত্রিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া, আপনার সম্প্রদায়ের সাথে আপনাকে সংযুক্ত করে এমন বন্ধনের দায়িত্ব অনুভব করা, ন্যায়বিচারের দাবি জানানো, সাধারণ কল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রচেষ্টা করা, একটি ভাল সরকার সম্পর্কে প্রত্যাশা তৈরি করা যা নাগরিকদের মধ্যে সম্প্রীতি বাড়ায়, সামাজিক মঙ্গল বিকাশ এবং ভবিষ্যতে আত্মবিশ্বাস তৈরি করা; যেহেতু গ্রীক গণতন্ত্র, (…) স্বাধীন এবং সমান জনগণের সম্প্রদায়ের একটি দায়িত্বশীল রাজনৈতিক বিষয়। নাগরিকত্ব বিষয়ের লক্ষ্য, আজ, স্কুলে, মানব, নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার রক্ষায় উৎসাহিত করা; মূল্য সংহতি, জীবনের পছন্দগুলির প্রতি শ্রদ্ধা, বিশেষ করে যৌন বিষয়গুলি, এবং কাজের মাধ্যমে মর্যাদা। এই সমস্ত বিষয় সংবিধানে ব্যক্ত বা উহ্য রয়েছে। এটা স্পষ্ট নয় যে এই স্তরে সরকার এটি পরিবর্তন করতে চায়।

তবে নাগরিকত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে যা রাজনৈতিক দায়িত্বশীলদের মনে রাখা উচিত, সরকারে হোক বা পৌরসভায়। যে দলটি শাসন করে তার অংশ হওয়ার জন্য কাউকে বিশেষাধিকার দেওয়া উচিত নয়, বা অন্য দলের সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে বা একটি দল না থাকার জন্য সুবিধাবঞ্চিত হওয়া উচিত নয়। (…) নাগরিকত্বের অনুশীলনে, ভাল সরকারকে মূল্যায়নের মাপকাঠি হল যে এটি ব্যক্তিগত ভালোর চেয়ে সাধারণ মঙ্গল বেশি চায় কি না, এটি ইক্যুইটির মূল্যবোধকে প্রচার করে কিনা, এটি নিজের চেয়ে সাধারণ সুখকে বেশি মূল্য দেয় কিনা; এটি বিভ্রম বিপণন দ্বারা বা নাগরিকদের জন্য একটি ন্যায্য এবং আরও সমতাভিত্তিক জীবনের জন্য সমাধান অনুসন্ধানের দ্বারা পরিচালিত হোক না কেন। এই বিধানগুলির সাথে একটি নাগরিক ম্যানুয়াল আমার কাছে গভর্নর এবং মেয়রদের জন্য বর্তমান নাগরিকত্ব শৃঙ্খলায় বিদ্যমান বিধানগুলি পরিবর্তন করার বিষয়ে উদ্বেগের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। যা দরকার তা হল মৌলিক বিষয়গুলিতে যাওয়া এবং কৌশলের বাইরে, এমন পতাকাগুলি সন্ধান করা যা আর অর্থহীন।

জোয়াও ম্যাগালহেস, ফোলহাদা (মার্কো ডি ক্যানাভেসেস)

খারাপ উদাহরণ অনুকরণ করা হয় না

আমি 53 বছর ধরে ব্যক্তিগত অনুশীলনে অনুশীলন করেছি এমন একটি “একই পেশার কর্মকর্তা” হওয়ার পরিস্থিতি দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও, আমি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাড়ির ভিতরে দেখার সুযোগটি হাতছাড়া করতে চাই না। আগ্রহের এই ঘোষণাটি 17 অক্টোবর PÚBLICO-তে প্রকাশিত João Miguel Tavares (JMT) এর নিবন্ধের সাথে সম্পর্কিত, “Salgado’s public exhibition was a choice of his defence” শিরোনামে, যা আমি অভিনন্দন জানাতে ব্যর্থ হতে পারি না।

শুধুমাত্র বর্ণিত তথ্যের উপর জেএমটি-এর সমালোচনামূলক মতামতের কারণে নয়, বরং প্রতিরক্ষা আইনজীবীদের জন্য দায়ী লুকানো অভিপ্রায়ের কারণেও, যা নিছক সাংবাদিকতামূলক অনুমান গঠন করা সত্ত্বেও, আমাদের বিচারে একটি গুরুতর এবং বর্তমান সমস্যা উত্থাপন করে। (…)

যা নিশ্চিত তা হল যে আমরা ন্যায়বিচারের প্রচারের সময়ে বাস করি, বাস্তব সংবাদের জন্য আগ্রহী একটি সামাজিক মিডিয়া দ্বারা ঘেরাও, বা নিছক জল্পনা, ম্যাজিস্ট্রেটদের উপর জনমতের উপর চাপ সৃষ্টি করার অভিপ্রায়ে, যারা এটি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারে না। . আমি শিরোনামের জন্য যে “খারাপ উদাহরণ” বেছে নিয়েছি তা হল পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস কর্তৃক প্রতিবেদন বা টেলিভিশন শো “সম্পাদিত”, তার অনুসন্ধান বা গ্রেপ্তারের সময়, পূর্বে কিছু সাংবাদিকদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল, যারা স্বাভাবিকভাবেই, সম্মত সময়ে এই কার্যক্রমে উপস্থিত হয়। .

এই বিভ্রান্তিকর পদ্ধতিটি বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিন্দা করা হয়েছে, এবং সর্বোপরি আইনজীবীদের দ্বারা, যারা এর প্রভাব ভোগ করে, যা ন্যায়বিচারের ভাবমূর্তিকে একটি গুরুতর ধাক্কা দেয়। অতএব, এটা গ্রহণযোগ্য নয় যে আইনজীবীরা নিজেরাই, বিচার বিভাগের এই বিকৃতির শিকার, এই “খারাপ উদাহরণ” অনুসরণ করতে পারেন যা জেএমটি সাংবাদিকতাকে প্রাধান্য দিয়েছিল।

মিগুয়েল নোব্রে ফেরেইরা, আইনজীবী (লিসবন)

মন্টিনিগ্রো এবং পিএনএস

মন্টিনিগ্রো এই গত কয়েক মাস শাসন করছে এমন কেউ যেন কোণে নির্বাচনের কাছাকাছি। মিডিয়া এজেন্ডা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরে এটি সহানুভূতিশীল পদক্ষেপ হিসাবে নিজেকে ছদ্মবেশ ধারণ করে। পেড্রো নুনো সান্তোস (পিএনএস) বাজেটকে কার্যকর করতে বেছে নিয়েছে, গবেষণার ভিত্তিতে যা বলে যে সবকিছু একই থাকে এবং জানে যে যারা বর্ণনা নিয়ন্ত্রণ করে তারাই শাসন করে। একই সময়ে, আমাদের কাছে কিছু নেতাদের মন্তব্যের সাথে একটি “বিভক্ত” PS রয়েছে যা শুধুমাত্র মন্টিনিগ্রোর নেতৃত্বকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে, যখন PNS AD-এর বিকল্প হওয়ার চেষ্টা করার এবং এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির সাথে PS-কে মানিয়ে নেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করে। মন্টিনিগ্রো ইতিমধ্যে চেগার ভোটারদের উপর জয়লাভ করতে চায় এমন স্পষ্ট লক্ষণ দেখিয়েছে এবং এখন সময় এসেছে পিটি সদস্যের বিরোধী কৌশল উন্নত করার এবং কিছু নেতাদের অহংকার দ্বন্দ্ব প্রদর্শনের জন্য পাবলিক স্কোয়ারে আসার জন্য নয়। সর্বোপরি গণতন্ত্রের প্রতি পিএস এটি একটি অনুগ্রহ।

আনা গোমেস, ব্রাগা