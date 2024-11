পরিচালকের কাছে চিঠি | মতামত

সংস্কৃতিতে সাফল্য এবং ভুল

পর্তুগিজ জাদুঘরগুলির কাঙ্খিত স্বায়ত্তশাসন, যা দীর্ঘদিন ধরে সমর্থন করা হয়েছে, সেইসাথে তাদের দক্ষতা এবং প্রযুক্তিগত উপায়গুলির শক্তিশালীকরণ যা তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত মানসম্পন্ন জনসেবা পূরণ করতে সক্ষম করে, প্রমাণের সাথে বিরোধপূর্ণ নয় যে, জাতীয় প্রাচীন শিল্পের যাদুঘর, এটি একটি ব্যতিক্রমী মর্যাদার গ্যারান্টি দেওয়া প্রয়োজন যা একটি পৃথক স্বায়ত্তশাসন তৈরি করে।

সেক্টরের কিছু সহকর্মীর বিপরীতে যারা ভিন্নভাবে চিন্তা করেন, আমি যুক্তি দিয়েছি যে এই দীর্ঘকাল ধরে রাখা মর্যাদা প্রত্যাহার করা উচিত নয়: যখন আমরা পর্তুগিজ গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পর্তুগালের ন্যাশনাল লাইব্রেরি বা Torre do Tombo (National Archives of Torre do Tombo) সম্পর্কে কথা বলি তখন যিনি একই পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করেন। IAN-TT) আর্কাইভের মধ্যে? এমএনএএ দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাদুঘর—কাল!

সমস্ত ঐতিহাসিক, প্রাতিষ্ঠানিক, স্মারক, প্রতীকী, সংগ্রহ এবং আন্তর্জাতিক নিশ্চিতকরণের কারণে, MNAA এর “প্রথম জাতীয় জাদুঘর” হিসাবে তার মর্যাদা বজায় রাখা উচিত। তাই আমি সিমোনেটা লুজ আফনসোর গৃহীত অবস্থানকে স্বাগত জানাই, গতকাল PÚBLICO দ্বারা রিপোর্ট করা, বর্তমানে যে প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়াটি চলছে তার মূল্যায়নকারী জুরি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে, আশা করি অভিভাবকত্ব এখনও তার অবস্থান পর্যালোচনা করতে পারে।

দেশের সমস্ত সরকারী কাঠামোর দ্বারা সংস্কৃতিকে যে গৌণ ভূমিকায় অবতীর্ণ করা হয়েছে (বা প্রায় সমস্ত: আমি প্রথম গুতেরেস সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের কথা ভুলে যাই না!) আমাদের পক্ষে এর অপরিবর্তনীয় পরিচয় গুরুত্ব হ্রাস করার জন্য যথেষ্ট। . এবং 25 এপ্রিলের 50 তম বার্ষিকীতে …

ভিটর সেরাও, সান্তারেম

২৫শে নভেম্বর কি এপ্রিলের মূল্যবোধকে সুসংহত করবে?

এই শনিবার পাবলিকোতে জোসে পাচেকো পেরেইরা, আন্তোনিও ব্যারেটো এবং জোয়াও মিগুয়েল টাভারেসের লেখাগুলি একে অপরের পরিপূরক এবং সেই অশান্ত দিনে যা ঘটেছিল তার জটিলতা এবং বর্তমান দিনের ঝগড়া উভয়ই বেশ ভালভাবে প্রকাশ করে। তখন আমার বয়স ৩১ বছর এবং লিসবনে। দ্বারা মিডিয়া, আমি যে ঘটনা ঘটেছে তার বিপদ এবং বিভ্রান্তি শোষণ.

হ্যাঁ, আমরা একটি সামরিক সংঘর্ষের দ্বারপ্রান্তে ছিলাম যা গৃহযুদ্ধের দিকে নিয়ে যেতে পারত। হ্যাঁ, এই তারিখের পরেই এপ্রিল সম্ভব হয়েছিল, সত্যিকারের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের সাথে, এই উদ্বেগ ও উত্তেজনাপূর্ণ আদর্শিক সংঘর্ষের সময়গুলিকে সহজ করা। পর্দার আড়ালে কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে অনেক রহস্য রয়েছে যা এখনও অজানা। সৌভাগ্যক্রমে, বামপন্থী বা ডানপন্থী দলগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। রাজনৈতিক ক্ষমতার সামরিক শাসন শেষ। অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সংবিধান অনুমোদিত হয়েছিল, পর্তুগাল দীর্ঘ একনায়কতন্ত্রের রাজনৈতিক দমন ছাড়াই স্বাধীনতার শ্বাস নিচ্ছে। 25শে এপ্রিল দীর্ঘজীবী হোক!

জে. সুসা ডায়াস, ওরেম

গণতন্ত্র জিতেছে

পছন্দ করুন বা না করুন, আমরা বর্তমানে পর্তুগালে যে গণতন্ত্র বাস করি তার জন্য অনেক বেশি ঋণী যারা, মারিও সোয়ারেস, ভাস্কো লরেনকোর মতো যিনি ছিলেন রামালহো এনেস-এর শ্রেনীক্রমিক উচ্চতর, মেলো অ্যান্টুনেস এবং কোস্টা গোমেস, সেই সময়ে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির জন্য সবকিছু করেছিলেন যেটি 25 নভেম্বর, 1975 সালে হয়েছিল, তা ডানপন্থী বা বামপন্থী একনায়কত্বের দিকে পরিচালিত করবে না।

আমার বয়স 79 বছর এবং আমার মনে আছে সেই সময়ে রাস্তায় এবং ব্যারাকে কী ঘটেছিল এবং এই প্রসঙ্গে, উপরে উল্লিখিত ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত পদক্ষেপের গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে এবং তাই, আমি বুঝতে পারছি না। PS-এর অবস্থান, যা মারিও সোয়ারেসের অবস্থানের জন্য লজ্জাজনক বলে মনে হয় যিনি সর্বদা, কিন্তু সর্বদা, আলভারো কুনহাল এবং পিসিপি-এর সর্বগ্রাসী বিরোধিতা করেছিলেন। ভালো কথা গণতন্ত্র জিতেছে।

ম্যানুয়েল মোরাতো গোমেস, লেডি অফ দ্য আওয়ার

IGAS এর অভিভাবক স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অযৌক্তিকতা

স্বাস্থ্য কার্যক্রমের সাধারণ পরিদর্শন (আইজিএএস), আমার মতে, একটি স্বাধীন সংস্থা হওয়া উচিত যা মন্ত্রনালয় সহ সর্বত্র তদন্ত করতে সক্ষম হওয়া উচিত, কারণ অনেক স্বাস্থ্য সমস্যা মন্ত্রনালয় থেকেই উদ্ভূত হয়, যেমনটি মনে হয় সাম্প্রতিক INEM ধর্মঘট সংকট। এখন মন্ত্রী আইজিএএসের দায়িত্ব নিলে কার তদন্ত হবে না তা আমরা আগেই দেখতে পাচ্ছি।

কুইন্টিনো সিলভা, পেরেদেস ডি কোরা

রাষ্ট্রপতি কে?…

দেখে মনে হচ্ছে কিছু কিছু টিভি চ্যানেল অ্যাডমিরাল গউভিয়া ই মেলোর বিছানা তৈরি করছে, যেন তিনি সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন করার চেয়ে আরও বেশি কিছু করতে সক্ষম এবং কীভাবে এবং কোথায় ভ্যাকসিনগুলি পরিচালনা করতে হবে তা বলছেন।

আমি মনে করি যে তারা সময় পার করতে দেয় বা অন্তত উল্লেখ করে যে তিনি ইতিমধ্যে একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে ব্রিটিশরা “snobsএবং যারা দৃশ্যত মনে করেন যে আজকের জার্মানরা হিটলার যা করেছে তার জন্য দায়ী (তিনি একটি ইহুদি পরিবার দাবি করেন); এই অবস্থানগুলি লক্ষ্যবস্তু দেশগুলির জন্য খুব বন্ধুত্বপূর্ণ হবে না।

আসলে, আমরা কূটনীতির অভাব মনে করতে পারি যখন তিনি কূটনীতির কলাকুশলীদের সম্বোধন করেছিলেন মন্ডেগোজনসমক্ষে তাদের তিরস্কার করা… পর্তুগালের সবচেয়ে কম প্রয়োজন একজন সামরিক ব্যক্তি যিনি কিছুই জানেন না এবং যিনি আদেশ দিতে অভ্যস্ত, একটি হতাশাজনক অবস্থানে যেখানে তার কোনো নির্বাহী ক্ষমতা নেই।

কার্লোস কোইমব্রা, কানাডা