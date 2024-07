“পিতৃত্বের অ্যাডভেঞ্চারে চিয়ার্স” স্কিট মেকার দুষ্ট ব্ল্যাক তার প্রথম সন্তানকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে শেয়ার করেছেন

জনপ্রিয় স্কিট নির্মাতা ন্যাস্টি ব্ল্যাক সবেমাত্র সেঞ্চুরির ঘোষণা দিয়েছেন, শেয়ার করেছেন যে তিনি শীঘ্রই একজন বাবা হবেন।

ন্যাস্টি ব্ল্যাকের করা পোস্টে নিজের এবং তার শিশুর মায়ের ছবি রয়েছে এবং তারা একটি মাতৃত্বকালীন শুটিংয়ের জন্য পোজ দিচ্ছিল, কিছু স্লাইডে স্কিট মেকার তার পেটে চুম্বন করছে।

তার ক্যাপশনে, Nasty Blaq লিখেছেন;

“প্রথম হাসি থেকে আমরা যে প্রেমটি ফুটে উঠেছে তা ভাগ করে নিয়েছি, আমাদের একসাথে যাত্রা যাদুকরী থেকে কম ছিল না।

এখন, আমরা একটি নতুন অধ্যায় লিখতে চলেছি- আমাদের শিশুকে পৃথিবীতে স্বাগত জানিয়ে। আমার পাশে আপনার সাথে, প্রতিটি মুহূর্ত একটি স্বপ্ন সত্য মনে হয়. অভিভাবকত্বের অ্যাডভেঞ্চার এবং আমাদের জন্য যে আনন্দ অপেক্ষা করছে তার জন্য চিয়ার্স।”

সময়ের সাথে সাথে, Nasty Blaq নিজের জন্য একটি স্বনামধন্য ব্র্যান্ড নাম তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, এবং তার ভাইরাল স্কিটের মাধ্যমে নিজেকে অনেক ভক্ত অর্জন করেছে।

এই ফ্যান বেস তার জন্য উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছে, এবং তারা শীঘ্রই বাবার সাথে উদযাপন করার জন্য মন্তব্য করেছে।

জেনি_ফ্রাঙ্ক লিখেছেন, “অবশেষে আমার লোকেদের অভিনন্দন”

বিগজোশ লিখেছেন, “কেন সে কার্টার ইএফই বাবুর মতো দেখাচ্ছে?”

idiagbo_interior লিখেছেন, “যদি প্রহসন বা প্র্যাঙ্ক না হয় অভিনন্দন”

অফিসিয়াল_ টাস্কি লিখেছেন, “এহ? আশাকরি বলে প্র্যাঙ্ক হবে না? আমি শুধু Awwww এর 7 টুকরা বাকি পেয়েছি।”

রত্নপাথর? লিখেছেন, “আপনি এইভাবে আপনার মহিলা এবং বাচ্চাকে দাবি করেন, বাবা নতুনের বিপরীতে”

রিয়েলসফি লিখেছেন, “অবশেষে… আমার জি এবং লে বুকে অভিনন্দন”

obilz_moniegram লিখেছেন, “Omo e be like to say everybody did locate dey locate there missing Rib ajeh.”

preence04 লিখেছেন, “কেন সে কার্টার বেব অভিনন্দন ভাই”

চাচা_কবি লিখেছেন, “যেহেতু শুভ নববর্ষ অবিবাহিত মানুষ কখনো বিশ্রাম নেয় না”

real_asf0 লিখেছেন, “কে উনা ওয়ান এই সব বিবিএল ইয়ের জন্য ব্যবহার করে”

ডেইক্যালমেফেলিক্স লিখেছেন, “উনা ওখানে ভ্যাশ দেখছেন?

ঐটাই বলতে হবে…। আপনার বিবিএল সেলিব্রিটিদের সাথে কোন চিন্তা নেই.. যাইহোক আমার প্রিয়কে অভিনন্দন… আপনার পরিবারের জন্য আরও আশ্চর্যজনক আশীর্বাদ”

ন্যাটিলিগ লিখেছেন, “তুমি এই সুসংবাদটি আমার রক্তের কাছ থেকে রেখেছ, আমি ভেবেছিলাম আমরা ভাই”