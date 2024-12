প্যারাইসোপলিস গণহত্যার ৫ বছর পূর্ণ হলো; ট্রায়াল আরো 3 নিতে পারে

সারাংশ

এই বিলম্ব নিহতদের পরিবারের জন্য কষ্টদায়ক। একটি জনপ্রিয় জুরি দ্বারা সম্ভাব্য শাস্তির সাথে, সময় অভিযুক্ত সামরিক পুলিশ অফিসারদের পক্ষে কাজ করে, কারণ এটি গণহত্যার হট্টগোল এবং স্মৃতি হ্রাস করে। গড়ে প্রতি তিন মাসে শুনানি হয়। প্রক্রিয়ার পর্যায় এবং সময়সীমা জানুন।







প্যারিসোপলিস গণহত্যার শিকার ব্যক্তিদের আত্মীয়রা বাররা ফান্ডা ক্রিমিনাল ফোরামে মামলার প্রথম শুনানিতে অংশ নেয়। ছবি: পাওলো পিন্টো/এবি

প্যারাইসোপলিস গণহত্যার বয়স পাঁচ বছর এবং প্রসিকিউশন এবং ডিফেন্স আইনজীবীদের মতে, বিচার, যদি একটি থাকে, তাহলে 2027 সালে হতে পারে। এই সবচেয়ে আশাবাদী পূর্বাভাসে, মৃত্যু এবং সাজার মধ্যে আট বছর হবে।

প্রক্ষেপণটি 1 ডিসেম্বর, 2019 থেকে তৈরি করা হয়েছে, যখন সামরিক পুলিশের পদক্ষেপের পরে সাও পাওলোর দক্ষিণে প্যারিসোপোলিস ফাভেলার একটি গলিতে নয়জন যুবক DZ7 ফাঙ্ক ডান্সে মারা গিয়েছিল।

“আমাদের আরও বেশি যন্ত্রণা সামলাতে হবে”, বলেছেন রেইনাল্ডো ক্যাব্রাল ডি মোরেস, ব্রোকার, 57 বছর বয়সী, গ্যাব্রিয়েল রোজেরিও ডি মোরেসের বাবা, একমাত্র ছেলে, যিনি 20 বছর বয়সে মারা গেছেন। “এটি যত বেশি বিস্মৃতিতে যায়, অভিযুক্তের পক্ষে ততই মঙ্গল।”

“এটা হৃদয়বিদারক যে, পাঁচ বছরেও বিচার হয়নি। এটা সম্পর্কে কথা বলা খুব কঠিন. আমরা ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করছি, কিন্তু আমাদের এটির জন্য লড়াই করা উচিত নয়, এটি চাওয়া ছাড়াই আসার কথা ছিল”, ডেনিস হেনরিক কুইরিনো দা সিলভার মা মারিয়া ক্রিস্টিনা কুইরিনো বলেছেন।





মারিয়া ক্রিস্টিনা কুইরিনো বলেছেন, “এটা জেনে হৃদয়বিদারক যে, পাঁচ বছরে, বিচারের কোনো অংশ নেই।” ছবি: রোভেনা রোজা/এবি

প্যারিসোপোলিস গণহত্যার পাঁচ বছর পর

রাজ্যের হোমিসাইড অ্যান্ড পার্সোনাল প্রোটেকশন (ডিএইচপিপি) দ্বারা পরিচালিত নয়জন যুবকের মৃত্যুর তদন্তে দেড় বছর সময় লেগেছে। 2021 সালের জুনে শেষ হয়েছে।

পরের মাসে, পাবলিক মিনিস্ট্রি 12 জন মিলিটারি পুলিশ অফিসারকে ট্রিপল অপরাধে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার জন্য (হত্যার অভিপ্রায়ে) অভিযুক্ত করে। এখনও জুলাই মাসে, সাও পাওলো রাজ্যের বিচার আদালতের ১ম জুরি অভিযোগটি পেয়েছেন।

প্রথম শুনানি, 2023 সালের জুলাইয়ে, প্রধানমন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের দুই বছর পরে এবং প্যারিসোপোলিস গণহত্যার তিন বছর আট মাস পরে হয়েছিল। এখন পর্যন্ত, প্রসিকিউশন ও ডিফেন্সের পক্ষে পরিবারের সদস্য ও সাক্ষীদের শুনানি নিয়ে পাঁচটি শুনানি অনুষ্ঠিত হয়.

গড়ে প্রতি তিন মাস পরপর শুনানি হতো. “শেষটি খুব দীর্ঘ ছিল, আমরা খুব কম লোক শুনতে পেরেছি, তিন, দুই। এবং একটানা কোনো শুনানি হয়নি”, বলেছেন নাগরিকত্ব ও মানবাধিকার কেন্দ্রের সমন্বয়কারী পাবলিক ডিফেন্ডার ফার্নান্দা বালেরা।





পাবলিক ডিফেন্ডার ফার্নান্দা বালেরা সময়সীমা এবং তারিখ ভবিষ্যদ্বাণী করার ঝুঁকি নেন না, কারণ তারা বিচারকের সময়সূচীর উপর নির্ভর করে। ছবি: রোভেনা রোসা/এবি

প্রক্রিয়ার পরবর্তী পর্যায়গুলি

ষষ্ঠ শুনানি 31 জানুয়ারী, 2025 তারিখে নির্ধারিত হয়েছে। পুলিশ কর্মকর্তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনকারী সাক্ষীদের মধ্যে, সাতজনের শুনানি হয়েছে, 15 বাকি রয়েছে.

এ পর্যন্ত শুনানির গড় সংখ্যা (প্রতি ত্রৈমাসিকে একটি), এবং সাক্ষ্যের সংখ্যা (প্রতিটিতে পাঁচটি) বিবেচনা করে, পরের বছর শেষ করতে বিভাগগুলির ছন্দ বাড়াতে হবে।

“যদি আমার কাছে মাসে একটি থাকে, প্রক্রিয়াটি দ্রুত চলে যেত। পুনরাবৃত্ত শুনানি হবে কিনা তা আমাদের জানতে হবে, উদাহরণস্বরূপ, প্রতি মাসে দুটি। এই ভাবে, এটা সম্ভব হবে প্রতিরক্ষা সাক্ষীদের এবং আসামীদের ‘, গণনা করা পরিবারের একজন আইনজীবী, দিমিত্রি সেলস.

ফার্নান্দো ক্যাপানো, যিনি পুলিশ অফিসারদের রক্ষা করেন, বিশ্বাস করেন যে সমস্ত আসামীদের 2025 সালে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। “প্রসিকিউশন এবং প্রসিকিউশন সহকারীরা সাধারণত এই উপলক্ষে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না। এইভাবে, জিজ্ঞাসাবাদ তত দীর্ঘ হয় না।”





সাও পাওলোতে বাররা ফান্ডা ক্রিমিনাল ফোরামে প্যারিসোপোলিস গণহত্যার শিকার পরিবারের সদস্যদের একটি বিক্ষোভে আইনজীবী দিমিত্রি সেলস। ছবি: রোভেনা রোজা/এবি

জবানবন্দির পর কি হবে?

যদি 2025 সালে সাক্ষী এবং আসামীদের শুনানি হয়, বিচারক পুলিশ অফিসারদের একটি জনপ্রিয় জুরিতে পাঠাতে পারেন বা নাও করতে পারেন। যদি তিনি তা করেন, যা সম্ভবত, 2026 সালে বিচার হবে না, কারণ দুটি আপিল দায়ের করা যেতে পারে।

“আমরা অবশ্যই আপিল পরিচালনা করব। আমি বিশ্বাস করি যে আপিল পর্ব, বিচার আদালতের পরিধির মধ্যে, প্রায় এক বছর সময় নেওয়া উচিত”, প্রধানমন্ত্রীর আইনজীবী বলেছেন। যদি তারা হেরে যায়, তারা সুপিরিয়র কোর্ট অফ জাস্টিসে (STJ) আপিল করতে পারে।

“সুতরাং, আপনি অ্যাকাউন্টে আরও একটি বছর যোগ করতে পারেন”, দিমিত্রি সেলস বলেছেন। প্রক্রিয়াটি 2027-এ পৌঁছাবে, বিচারের কোনো নিশ্চয়তা ছাড়াই। এটি 2028 সাল পর্যন্ত হতে পারে।





ভুলে যাওয়া এড়াতে, প্যারিসোপলিস গণহত্যার নয়জন শিকারকে নিয়ে সাও পাওলোতে বাস স্টপে পোস্টার লাগানো হয়েছে। ছবি: প্রকাশ

“আমরা সমস্ত উপযুক্ত সংস্থান পরিচালনা করব। এই কারণে নয় যে আমরা মামলার অগ্রগতি রোধ করতে চাই, কিন্তু কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে পুলিশ অফিসারদের আচরণ এবং দুঃখজনক মৃত্যুর মধ্যে কোন কারণগত যোগসূত্র নেই”, ক্যাপানো বলেছেন।

আর রায় কবে আসবে?

একটি চূড়ান্ত বিচার না হওয়া পর্যন্ত, ভুক্তভোগীদের আত্মীয় এবং সত্তা যেমন পাবলিক ডিফেন্ডার অফিস এবং ফেডারেল ইউনিভার্সিটি অফ সাও পাওলো (ইউনিফেস্প) নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যে প্যারিসোপোলিস গণহত্যা ভুলে যেও না

তারা মামলার ব্যাপক নথিপত্র প্রকাশ করেছে The 9 We Lost ওয়েবসাইটযেখানে তারা প্রতিবেদনটি উপলব্ধ করেছে Pancadão: A History of the Repression of Bailes Funk de Rua in SP।





প্যারিসোপোলিসের DZ7-এ ফাঙ্ক ডান্স, যেখানে 2019 সালে নয়জন যুবক মারা গিয়েছিল। সম্প্রদায়ে পার্টি নিষিদ্ধ। ছবি: মার্সেলা নোভাইস

“আপনি যদি রায়কে এগিয়ে দেন, আপনি মানুষকে ভুলে যাবেন। যারা জুরি তৈরি করে তারা সাধারণ নাগরিক, এমন একটি জায়গায় যেখানে আবেগ, যুক্তি নয়, কে জুরিকে বোঝাতে পারে তা নিয়ে বিতর্কিত হয়”, আইনজীবী দিমিত্রি সেলস বলেছেন।

বিস্মৃতির বিপরীতে, 1লা ডিসেম্বর, প্যারাইসোপোলিসে নয়জন যুবকের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর, রাজ্য সরকারের সদর দফতর প্যালাসিও ডস ব্যান্দেরান্তেসের সামনে, নিহতদের স্মরণে একটি অনুষ্ঠান হবে৷