প্যালেসেট সেভেরোর পুনর্জন্ম, পোর্তোতে “কালান্তিক প্রেমের” একটি স্থান | হারবার

Palacete Severo তে স্বাগতম। পোর্তোর রুয়া দে রিকার্ডো সেভেরোতে রোটুন্ডা দা বোভিস্তা থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ, “পর্তুগিজ বাড়ির” উদাহরণ – ঐতিহাসিক আগ্রহের একটি ভবন হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ – পুনর্জন্ম হয়েছিল, রিকার্ডো সেভেরো নিজেই (1869-1940), স্থপতি, স্থপতি, প্রকৌশলী, প্রত্নতত্ত্ববিদ ও লেখক এখন এর মাধ্যমে সম্মানিত বুটিক হোটেল যেটি যত্ন সহকারে প্রাসাদটিকে “উদ্ভাবনী এবং দূরদর্শী চেতনার প্রতিফলন” করার জন্য পুনরুদ্ধার করে যা এটির বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

“মহাকাশে হস্তক্ষেপ সর্বদা তার ইতিহাসের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান দ্বারা পরিচালিত হয়েছে”, প্রেস রিলিজে হোটেলের মালিকদের ব্যাখ্যা করুন, একটি ফরাসি দম্পতি যারা কোম্পানি কনস্টেলেশন ডু টাউরেউর মালিক। “এটি রিকার্ডো সেভেরোর নিরন্তর প্রেমের একটি জায়গা। শিল্পের জন্য, ঐতিহ্যের জন্য ভালবাসার একটি জায়গা। রিকার্ডো সেভেরোর সারাংশ এই বাড়ির আত্মায় বেঁচে আছে। এটি চিত্রগুলিতে, ধারণাগুলিতে, সিরামিকগুলিতে, মূর্তিগুলির লাবণ্য, রঙ এবং আলো যা দাগযুক্ত কাচের জানালা দিয়ে প্রবেশ করে।



সেভেরো প্রাসাদ

ড





20টি রুম এবং স্যুট সহ, সমস্ত ডিজাইন করেছেন ডিজাইনার পাওলো লোবো অভ্যন্তরীণ অংশে, প্যালেসেট সেভেরো ঐতিহাসিক উপাদান যেমন দাগযুক্ত কাচ, সিরামিক এবং কাঠের কাজগুলিকে একটি সমসাময়িক পদ্ধতির সাথে একত্রিত করে এবং ইওন রেস্তোরাঁ এবং বিস্ট্রো সেভেরোর মতো অবকাঠামোর প্রবর্তন, এর নেতৃত্বে স্থানগুলি সংরক্ষণ করে শেফ Tiago Bonito (Michelin star in Largo do Paço, Amarante), the Spa Severo (Olivier Claire ব্র্যান্ড দ্বারা) এবং দৃষ্টিকোণ গ্যালারীএকটি আর্ট গ্যালারি যা প্যারিসে তার প্রথম বাড়ির পরে পোর্তোতে আবির্ভূত হয়েছিল।

হোটেলের অফারগুলি একটি বাগান, একটি আউটডোর সুইমিং পুল, একটি জিম, একটি লাইব্রেরি এবং একটি ইভেন্ট রুম দ্বারা পরিপূরক। “এটি পোর্তোর কেন্দ্রে একটি লুকানো আশ্রয়স্থল। আমাদের লক্ষ্য হল প্যালেসেটকে বিলাসবহুল পর্যটনে উৎকর্ষের গন্তব্যে পরিণত করা, যা সত্যিকারের খাঁটি এবং পরিশীলিত অভিজ্ঞতা প্রদান করে”, যোগ করেন হোটেলের জেনারেল ম্যানেজার জোয়ানা আলমেদা।