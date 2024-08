ফিডেলিটি ব্যাঙ্ক NDPC-এর ডেটা লঙ্ঘনের অভিযোগে প্রতিক্রিয়া জানায়৷

ফিডেলিটি ব্যাংক নাইজেরিয়ান ডেটা প্রোটেকশন কমিশন (এনডিপিসি) এর বিরুদ্ধে আনা ডেটা লঙ্ঘনের অভিযোগের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে।

বুধবার জারি করা একটি বিবৃতিতে, ব্যাঙ্কের মুখপাত্র, মেকসলে নোয়াগবো, জোর দিয়েছিলেন যে ফিডেলিটি ব্যাঙ্ক কোনও ডেটা সুরক্ষা আইন লঙ্ঘন করেনি যা NDPC দ্বারা আরোপিত ₦555.8 মিলিয়ন জরিমানাকে ন্যায়সঙ্গত করবে।

নাইজা নিউজ আগে রিপোর্ট করেছে যে এনডিপিসি ব্যাঙ্ককে গ্রাহকের ডেটা গোপনীয়তা লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করেছে এবং ফলস্বরূপ, মোটা জরিমানা আদায় করেছে।

কমিশনের মতে, ফিডেলিটি ব্যাংক 2019 সালের নাইজেরিয়া ডেটা সুরক্ষা প্রবিধান (NDPR) এবং 2023 সালের নাইজেরিয়া ডেটা সুরক্ষা (NDP) আইন লঙ্ঘন করেছে।

উপরন্তু, কমিশন তদন্তের সময় সহযোগিতার অভাবের জন্য ব্যাঙ্কের সমালোচনা করেছে, যার ফলে জরিমানা হয়েছে।

প্রতিক্রিয়া হিসাবে, ফিডেলিটি ব্যাংক বজায় রেখেছে যে এটি বিদ্যমান ডেটা সুরক্ষা আইনগুলির সাথে সম্পূর্ণ সম্মতি নিশ্চিত করে সর্বোচ্চ নৈতিক মানগুলি মেনে চলে।

“একটি ব্যাংক হিসাবে, আমরা এই বিষয়ে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধানের জন্য এনডিপিসির সাথে আলোচনায় আছি“নওয়াগবোহ রিলিজে বলেছেন।

ফিডেলিটি ব্যাঙ্ক এনডিপিসির সাথে এই সমস্যাটির বিষয়ে তার মিথস্ক্রিয়াগুলির একটি বিশদ বিবরণ প্রদান করেছে:

“30শে এপ্রিল, 2023-এ আমরা নাইজেরিয়ান ডেটা প্রোটেকশন এজেন্সি (NDPA), এখন নাইজেরিয়ান ডেটা প্রোটেকশন কমিশন (NDPC) থেকে তদন্তের নোটিশ পেয়েছি। থেকে একটি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত হয়েছিল [name has been withheld to protect the identity of the complainant] যিনি দাবি করেছেন [name withheld] বিশদ বিবরণ ছাড়া ব্যাঙ্কে একটি অ্যাকাউন্ট খুলতে ব্যবহার করা হয়েছিল [name withheld] সম্মতি

“এই নোটিশের উপর ভিত্তি করে, আমরা দাবির চারপাশের পরিস্থিতিতে একটি অভ্যন্তরীণ তদন্ত পরিচালনা করেছি এবং নিম্নলিখিত হিসাবে আবিষ্কার করেছি:

o নামে একটি অ্যাকাউন্ট খোলার অনুরোধ অনলাইনে গৃহীত হয়েছিল [name withheld]এবং অনুরোধের সাথে সংযুক্ত ইমেল ঠিকানায় একটি ইমেল পাঠানো হয়েছিল যা তাদের এই সম্পর্কে অবহিত করে।

“আমাদের ডেটা সুরক্ষা নীতির সাথে সম্মতিতে, সম্পূর্ণ ডকুমেন্টেশন ছাড়াই অনলাইনে তৈরি করা অ্যাকাউন্টগুলিকে চালু করার অনুমতি দেওয়া হয় না এবং অ্যাকাউন্ট খুলতে চাইছেন এমন ব্যক্তির পরিচয় প্রমাণীকরণের জন্য বকেয়া নথিগুলি সরবরাহ করা না হলে 30 দিনের পরে বন্ধ হয়ে যায়।

“আমাদের ডেটা সুরক্ষা আইনের সাথে সম্মতিতে, পাসপোর্ট ফটোগ্রাফ এবং বিভিএন সরবরাহ করা হয়নি বলে অ্যাকাউন্টটি চালু করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

“অ্যাকাউন্টটি অবিলম্বে “পোস্ট নো ডেবিট” স্ট্যাটাসে রাখা হয়েছিল কারণ আবেদনকারীকে 30 দিনের মধ্যে যাচাইকরণের জন্য বকেয়া নথি প্রদান করে অ্যাকাউন্ট খোলার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করার আশা করা হয়েছিল৷ এটি করা হয়নি, এবং অ্যাকাউন্টটি শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে।

“2রা মে 2023-এ, আমরা NDPC-তে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলাম যে ব্যাঙ্ক কোনও আইন লঙ্ঘন করেনি কারণ কোনও ডেটা লঙ্ঘন হয়নি এবং অ্যাকাউন্ট খোলার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি। আমাদের পক্ষ থেকে, আমরা অবিলম্বে অ্যাকাউন্টটি ব্লক করে এবং পরবর্তীতে যখন আমরা বকেয়া নথিপত্র পাইনি তখন অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করে যথাযথ পরিশ্রম করেছি।

“প্রক্রিয়ার কোনো সময়েই অ্যাকাউন্টটি চালু ছিল না।

“7ই জুলাই, 2023-এ, NDPC-এর সাথে একটি প্রি-অ্যাকশন বৈঠকের জন্য আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সভা চলাকালীন, আমরা আমাদের অবস্থান পুনরুদ্ধার করেছি যেমনটি পূর্বে তাদের কাছে 2রা মে তারিখের আমাদের চিঠিতে জানানো হয়েছিল।

“তবে, আমাদের দাবির সমর্থনে আমাদের ব্যাখ্যা এবং প্রমাণ সরবরাহ করা সত্ত্বেও, সংস্থা আমাদের জানিয়েছে যে তারা ব্যাঙ্কের উপর জরিমানা আরোপের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।

“2023 সালের 5 ই ডিসেম্বর, আমরা NDPC থেকে একটি চিঠি পেয়েছি যাতে আমরা 21 দিনের মধ্যে N250 মিলিয়নের 'প্রতিকার ফি' দিতে চাই।

“আমরা অবিলম্বে কমিশনের সাথে আরও একটি দফা যোগসূত্র শুরু করেছি কারণ আমরা নিশ্চিত হয়েছি, আমরা বিদ্যমান কোনো আইন বা প্রবিধান লঙ্ঘন করিনি।

“যদিও NDPC-এর সাথে আলোচনা চলছিল, আমরা 20শে আগস্ট আরেকটি চিঠি পেয়েছি যাতে আমরা এখন N555.8m নাইরা দিতে চাই।“