'ফ্রেন্ডস' তারকা ম্যাথিউ পেরি আসক্তি ছাড়ার প্রস্তাব সত্ত্বেও আসক্তি সংগ্রামের সময় শো ছেড়ে যেতে অস্বীকার করেছিলেন

এর পরের দিনগুলোতে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ম্যাথু পেরির 2023 মৃত্যু, আমরা শিখছি অভিনেতাকে তার ক্যারিয়ারের শুরুতে চূড়ান্ত আউট দেওয়া হয়েছিল: তার আসক্তির লড়াইয়ের কারণে তার হিট শো “ফ্রেন্ডস” ছেড়ে যাওয়ার সুযোগ।

‘ফ্রেন্ডস’-এর সহ-নির্মাতা ডেভিড ক্রেন এক সাক্ষাৎকারে ড টাইমস যে পেরি শো চালানোর সময় কিছু নির্দিষ্ট সময়ে মাদক সেবন করছিলেন, এমন কিছু সম্পর্কে প্রয়াত অভিনেতা খুব খোলামেলা ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “যখন আমরা এটি সম্পর্কে সচেতন হয়েছি, আমরা ইতিমধ্যে অনেক স্তরে একটি পরিবার ছিলাম।”

“এমন একটি বিন্দু ছিল যেখানে আমরা তাকে বলেছিলাম: 'আপনি কি থামতে চান? [being in the show]?' এবং তিনি দৃঢ়ভাবে ছিলেন: 'না, এটি আমার কাছে সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।'

ম্যাথিউ পেরির মৃত্যুর তদন্তে দেখা যাচ্ছে অভিনেতাকে তার অভ্যন্তরীণ বৃত্তে 'জোঁক' দ্বারা চালিত করা হয়েছিল

“এমন একটি বিন্দু ছিল যেখানে আমরা তাকে বলেছিলাম: 'আপনি কি থামতে চান? [being in the show]?' এবং তিনি দৃঢ়ভাবে ছিলেন: 'না, এটি আমার কাছে সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।' — ডেভিড ক্রেন, ম্যাথু পেরির 'ফ্রেন্ডস' সহ-নির্মাতা সম্ভাব্যভাবে শো ছেড়ে যাচ্ছেন

আপনি কি পড়ছেন লাইক? আরও বিনোদনের খবরের জন্য এখানে ক্লিক করুন

পেরি 2022 সালে বিখ্যাতভাবে স্বীকার করেছেন যে শোতে থাকা সম্ভবত তার জীবন বাঁচিয়েছে।

পেরি বলেন, “এই রোগটি না হওয়ার জন্য আমি এটি সবই ব্যবসা করব।” মানুষ পত্রিকাখ্যাতির e. “কিন্তু 'ফ্রেন্ডস'-এ অভিজ্ঞতাটি কতটা মজার হয়েছে তা আমি ছোট করি না। এবং অর্থটি আশ্চর্যজনক ছিল কেবলমাত্র 'বন্ধু'-তে থাকার সৃজনশীল অভিজ্ঞতাই আমার জীবন বাঁচিয়েছে।”

পেরি বলেছিলেন যে তার কাস্টমেটরা, যারা তার সমস্যা সম্পর্কে সচেতন ছিল, তারা খুব সহায়ক ছিল।

“তারা বুঝতে পেরেছিল, এবং তারা ধৈর্যশীল ছিল,” তিনি মনে রেখেছিলেন। “এটি পেঙ্গুইনের মতো। প্রকৃতিতে, যখন একজন অসুস্থ বা খুব আহত হয়, তখন অন্য পেঙ্গুইনরা এটিকে ঘিরে রাখে এবং এটিকে সাহায্য করে এবং চারপাশে ঘুরে বেড়ায় যতক্ষণ না সেই পেঙ্গুইনটি নিজে থেকে হাঁটতে পারে। এবং কাস্ট আমার জন্য এটিই করেছে।”

বিনোদন নিউজলেটারের জন্য সাইন আপ করতে এখানে ক্লিক করুন

শোটির অন্য স্রষ্টা, মার্টা কাফম্যান টাইমসকে বলেছিলেন যে তিনি কীভাবে পেরিকে স্মরণীয় করে রাখতে চান।

“দুটি জিনিস মনে আসে [about how to celebrate him]: তার মধ্যে একটি হলো মাদক নিরাময় কেন্দ্রে দান করা – আসুন রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করি। এবং দ্বিতীয় উপায় হল 'বন্ধু' দেখা এবং তাকে এমন একজন মানুষ হিসেবে মনে রাখবেন না যিনি এমনভাবে মারা গেছেন, বরং একজন মানুষ হিসেবে যিনি হাস্যকরভাবে মজার এবং সবার জন্য আনন্দ নিয়ে এসেছেন।”

পেরি, যার বহুতল কর্মজীবন কখনও কখনও তার পদার্থের অপব্যবহারের সমস্যার কারণে ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল, 2023 সালের অক্টোবরে লস অ্যাঞ্জেলেস দমকলকর্মীরা তার প্যাসিফিক প্যালিসেডেস বাড়িতে পৌঁছানোর সময় ইতিমধ্যেই মারা গিয়েছিলেন। মৃত্যুর একটি কারণ পূর্বে অভিনেতার জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরে 2023 সালের ডিসেম্বরে “কেটামিনের তীব্র প্রভাব” হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

করোনারি আর্টারি ডিজিজ এবং বুপ্রেনরফাইন প্রভাবগুলিও তার মৃত্যুর জন্য অবদান হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।

ফক্স নিউজ অ্যাপ পেতে এখানে ক্লিক করুন

বৃহস্পতিবার মার্কিন অ্যাটর্নি মার্টিন এস্ট্রাডা এক প্রেস কনফারেন্সে ঘোষণা করেন, দুই চিকিৎসক ও পেরির ব্যক্তিগত সহকারীসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। সংযোগে চার্জ করা হয়েছে তার মৃত্যুর সাথে।