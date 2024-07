ফ্লুমিনেন্স স্ট্রাইকার কেভিন সেরনাকে সই করার ঘোষণা দিয়েছে

কেভিন সেরনা হলেন ফ্লুমিনেন্সের নতুন শক্তিবৃদ্ধি – ছবি: লুকাস মের্সন/এফএফসি/জোগাদা10

ও ফ্লুমিনেন্স এই সোমবার (22) বিকেলে ঘোষণা করা হয়েছে, 2024 মৌসুমের বাকি অংশের জন্য এই স্ট্রাইকার কেভিন সেরনা।

26 বছর বয়সী এই খেলোয়াড়, কলম্বিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং পেরুভিয়ান প্রাকৃতিক হন, CT কার্লোস কাস্টিলহোর সাথে যোগ দেন এবং 2027 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ত্রিবর্ণের সাথে একটি স্থায়ী চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন৷ অ্যাথলিট আলিয়াঞ্জা লিমা (PER) এ ছিলেন৷

কেভিন সেরনা হলেন ফ্লুমিনেন্সের নতুন শক্তিবৃদ্ধি – ছবি: লুকাস মারসন/এফএফসি

বর্তমান লিবার্তাদোরেসে ফ্লুমিনেন্সের বিপক্ষে দুটি গোল করা সেরনা সাফল্য উদযাপন করেছেন। কেরিয়ারের নতুন ধাপ উদযাপন করে রিওর তেরঙার সঙ্গে চুক্তি পাওয়ার আনন্দ লুকিয়ে রাখেননি তিনি।

“এটি একটি অনন্য অনুভূতি, ফ্লুমিনেন্সের মতো বড় একটি ক্লাবে থাকার অর্থ কী তার জন্য দুর্দান্ত আনন্দ এবং দায়িত্ব, আমি আমার বুকে যে ঢালটি বহন করি তার ওজন জেনে এবং আমাকে এটিকে সেরা উপায়ে উপস্থাপন করতে হবে। আমি আমার ক্যারিয়ারের এই মুহূর্তটি নিয়ে খুব খুশি,” বলেছেন খেলোয়াড়।

কলম্বিয়ার পোপায়ানে জন্মগ্রহণকারী কেভিন সেরনা দেপোর্টেস টলিমার যুব দলে তার কর্মজীবন শুরু করেন, কিন্তু শীঘ্রই পোর্তো (পিওআর) চলে যান। একটি ইউরোপীয় ক্লাবে প্রশিক্ষণের পর, তিনি ডেসপোর্টিভো লুকুয়েনোতে একজন পেশাদার হয়ে ওঠেন, যে ক্লাবটি তার মূর্তি রোমেরিটোর প্রকাশ করে। পরে, অ্যাথলিট সান্তা রোসা (PER), লস চাঙ্কাস (PER) এবং টারমা (PER) এর মতো ক্লাবগুলির হয়ে খেলেন আলিয়াঞ্জা লিমাতে দাঁড়ানোর আগে।

সেরনা প্রথমবারের মতো ফ্লুমিনেন্স শার্টের সাথে পোজ দিয়েছেন – ছবি: লুকাস মারসন/এফএফসি

