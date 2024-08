বিলিয়নিয়ারের 'অডুবতে না পারা' নৌকাটি সমুদ্রের তলদেশে কীভাবে শেষ হল?

প্রবন্ধ বিষয়বস্তু

— বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে ইয়টের “বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা মাস্তুল” একটি খামখেয়ালী “ব্ল্যাক সোয়ান” আবহাওয়া ঘটনার পরে ট্র্যাজেডিতে অবদান রাখতে পারে;

— বেঁচে থাকাদের কাছ থেকে উদ্বেলিত টেক্সট বার্তা যারা একটি ছোট ভেলায় স্তূপ করে বিশৃঙ্খলা প্রকাশ করেছিল।

বিপর্যয়ের পর দুই ঘণ্টা ধরে পুলিশ কিউই ক্যাপ্টেন জেমস কাটফিল্ডকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, 51।

একটি প্রধান প্রশ্ন হল কেন বায়েসিয়ান এত দ্রুত ডুবে গেল।

জাহাজডুবির গবেষক বার্ট্রান্ড সিবো বলেছেন, “যতবারই একটি জাহাজ ডুবে যায়, তার একটি মাত্র কারণ থাকে না।” যুক্তরাজ্যের সূর্য. “এটি হতে পারে যে খোঁপাটি ভিতরে বা বাইরেও ছিল, কারণ তারা কিলটি সরাতে পারে [sic]”

তিনি যোগ করেছেন: [There would be] কিল অপসারণের কোন কারণ নেই কারণ তারা তা করে যখন তারা বন্দরে যায়। এই বিশেষ প্রশ্নের উত্তর একমাত্র অধিনায়কই দিতে পারবেন।”