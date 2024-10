বিল্ডিং সিজন 4-এ কীভাবে শুধুমাত্র খুনগুলি মেরিল স্ট্রিপের সিজন 5-এর সম্পৃক্ততাকে প্রভাবিত করে শোরানার দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে

সতর্কতা ! জন্য এগিয়ে spoilers বিল্ডিংয়ে শুধু খুন ঋতু 4

বিল্ডিংয়ে শুধু খুন শোরনার এবং সহ-নির্মাতা জন হফম্যান ব্যাখ্যা করেছেন যে কীভাবে লোরেটার (মেরিল স্ট্রিপ) সিজন 4-এ শেষ হওয়া তার সিজন 5-এর গল্পকে প্রভাবিত করে। চার্লস (স্টিভ মার্টিন), অলিভার (মার্টিন শর্ট) এবং ম্যাবেল (সেলেনা গোমেজ) সাজ (জেন লিঞ্চ) হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করার পরে হিট হুলু হত্যার রহস্য শোটি এই বছরের শুরুর দিকে 4 মরসুমে ফিরে এসেছে। এই রহস্য সমাধানের পাশাপাশি, লোরেটা প্রকাশ করে যে তিনি শীঘ্রই একটি চিত্রগ্রহণ প্রকল্পের জন্য নিউজিল্যান্ডে যাবেন, স্ট্রিপের জড়িত থাকার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে সিজন 4 শেষ হয় বিল্ডিংয়ে শুধু খুন সিজন 5

সঙ্গে সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারের সময় ড টিভিলাইনহফম্যান ব্যাখ্যা করেছেন যে লরেটাকে নিউজিল্যান্ডে পাঠানোর সিদ্ধান্ত এবং এটি কীভাবে স্ট্রিপের অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করবে বিল্ডিংয়ে শুধু খুন সিজন 5 শোরনার স্বীকার করেছেন যে সিদ্ধান্তটি আংশিকভাবে বাস্তব উদ্বেগের কারণে নেওয়া হয়েছিলস্ট্রিপ এখন একটি আউট আছে যদি সময়সূচী তাকে ফিরে আসতে দেয় না, কিন্তু তিনি ব্যাখ্যা করেন যে এটি সিরিজের কিছু মূল থিম এবং চরিত্রের আর্কগুলিতেও ফিট করে। নীচে হফম্যানের ব্যাখ্যা দেখুন:

এটা আংশিকভাবে বাস্তবসম্মত যে ভাবে, নিশ্চিত. কিন্তু সত্যিই এটি ত্রয়ী একসাথে কী তৈরি করেছে এবং অলিভার এবং লরেটা একসাথে কী তৈরি করেছে সে সম্পর্কে। যে মুহুর্তে হলিউডের কাছে একটু চোখ ধাঁধানো যখন সে বলছে কিভাবে, হঠাৎ করে, বাজেট [on her show] প্রয়োজন হয় [they shoot in] নিউজিল্যান্ড। এটা ছিল একটি অংশ. কিন্তু তারপরে এটি আমার কাছে একটি সুন্দর প্রাপ্তবয়স্ক সিদ্ধান্তের মতো মনে হয়েছে যেটি সে এসেছে, “আমাদের ঐতিহ্যগতভাবে এটি করতে হবে না … আমাদের কখনই ছিল না … আমাদের উচিত নয়।”

সেখানে একটি সামান্য দীর্ঘ বক্তৃতা ছিল যে “আমরা অন্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা করতে পারি, এবং একে অপরের জন্য পাইন করতে পারি, এবং তারপর যখন আমরা একসাথে থাকি, এটি অনেক বেশি যাদুকর। আমি শুধু এটাই রাখতে চাই।” সুতরাং, আমরা দেখব কিভাবে এটা যায়. শোতে মেরিল স্ট্রিপের চেয়ে আর কিছুই আমাকে সুখী করবে না।