বিশ্বের বন 2023 সালে নির্গমন কমাতে ব্যর্থ হয়েছে, গবেষণা সতর্ক করেছে | জলবায়ু পরিবর্তন

বন এবং অন্যান্য স্থলজ বাস্তুতন্ত্র ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন 2023 সালে, আমাজন রেইনফরেস্টে তীব্র খরা এবং কানাডায় রেকর্ড দাবানল কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করার প্রাকৃতিক ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে কার্বনএই সোমবার উপস্থাপিত একটি সমীক্ষা অনুযায়ী.

এর মানে হল যে গত বছর রেকর্ড পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করেছে, যা আরও জ্বালানি দিয়েছে বৈশ্বিক উষ্ণতাতদন্তকারীরা বলেন.

উদ্ভিদ জীবন বৃহৎ পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে জলবায়ু পরিবর্তনকে ধীরগতিতে সাহায্য করে, যা প্রধান গ্যাস সৃষ্টি করে গ্রিন হাউজের প্রভাব যা গ্লোবাল ওয়ার্মিং ঘটায়। বন এবং অন্যান্য স্থলজ বাস্তুতন্ত্র শোষণ করে, গড়ে, বার্ষিক নির্গমনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জীবাশ্ম জ্বালানীশিল্প এবং অন্যান্য মানবিক কারণ।



কিন্তু 2023 সালে, এই কার্বন সিঙ্কটি ধসে পড়েছে, সহ-লেখকের মতে অধ্যয়নের, Philippe Ciais, Laboratory of Climate and Environmental Sciences (LSCE), একটি ফরাসি গবেষণা সংস্থা থেকে। “সিঙ্ক একটি পাম্প দিয়ে কাজ করে [que absorve as emissões], এবং আমরা বায়ুমণ্ডল থেকে পৃথিবীতে কম কার্বন পাম্প করছি”, সিয়াইস একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন। “হঠাৎ, পাম্প দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং তাই কম পাম্প করছে।”

ফলস্বরূপ, 2022 সালের তুলনায় 2023 সালে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের বৃদ্ধির হার 86% বৃদ্ধি পেয়েছে, গবেষকরা বলেছেন।

চীনের সিংহুয়া ইউনিভার্সিটি, ইংল্যান্ডের এক্সেটার ইউনিভার্সিটি এবং এলএসসিই-এর বিজ্ঞানীরা এই পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধানে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাদের গবেষণাটি ব্রাজিলের মানাউসে কার্বন ডাই অক্সাইডের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থাপন করা হয়েছিল।







প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি ছিল বিশ্বব্যাপী রেকর্ড উচ্চ তাপমাত্রা, যা গাছপালা শুকিয়ে গিয়েছিল আমাজন এবং অন্যান্য গ্রীষ্মমন্ডলীয় বন, তাদের আরও কার্বন শোষণ থেকে বাধা দেয় এবং একই সময়ে, কানাডায় রেকর্ড দাবানলে জ্বালানি দেয়, গবেষণা অনুসারে।

“বাড়িতে আপনার গাছপালা কল্পনা করুন: যদি আমরা তাদের জল না দিই, তবে তারা খুব বেশি উত্পাদনশীল নয়, তারা বৃদ্ধি পায় না, তারা কার্বন শোষণ করে না,” গবেষণার সহ-লেখক এবং কার্বন বিশেষজ্ঞ স্টিফেন সিচ বলেছেন এক্সেটার বিশ্ববিদ্যালয়। সম্মেলনের ফাঁকে সিচ রয়টার্সকে বলেন, “এটিকে আমাজন রেইনফরেস্টের মতো বৃহত্তর পরিসরে রাখুন।”

গবেষণাটি এখনও একটি একাডেমিক জার্নালে পিয়ার রিভিউ প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে, তবে গবেষণায় জড়িত ছিলেন না এমন তিনজন বিজ্ঞানী রয়টার্সকে বলেছেন যে এর সিদ্ধান্তগুলি শক্ত। তাদের মতে, এর মধ্যে পড়ে কার্বন ডুবে যায় জলবায়ু ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত বছর ঘটতে ঝোঁক ছেলেটিযেমনটি 2023 সালে দেখা গেছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে রেকর্ড তাপমাত্রা গত বছর বিশেষ করে চরমভাবে কমে গেছে।

তদুপরি, হ্রাসের পরিণতি অতীতের তুলনায় আরও গুরুতর, কারণ মানুষ এখন আগের চেয়ে বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন ঘটাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা সতর্ক করেছেন যে পৃথিবীর কার্বন সিঙ্ক বছরের পর বছর ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়, তাই একটি বিচ্ছিন্ন বছর দুর্ভাগ্যের সমার্থক নয়। তবে 2023 সালে যা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল তা যদি একটি প্রবণতা হয়ে ওঠে তবে এটি উদ্বেগজনক হবে, তারা যোগ করেছে।

“এটি একটি সতর্কতা,” মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উডওয়েল ক্লাইমেট রিসার্চ সেন্টারের রিচার্ড বার্ডসে বলেছেন, যিনি গবেষণায় জড়িত ছিলেন না। “2023 সালের মতো বছরগুলি আরও সাধারণ হয়ে উঠার একটি ভাল সম্ভাবনা রয়েছে।”

পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্র যত কম কার্বন শোষণ করবে, মানবতা বৈশ্বিক জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করার আগে পৃথিবী তত কম জীবাশ্ম জ্বালানী পোড়াতে পারে, বলেছেন অ্যান্থনি ওয়াকার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওক রিজ ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির একজন ইকোসিস্টেম মডেলার যিনি গবেষণায় জড়িত ছিলেন না।

“আমরা ভবিষ্যতে আমাদের বাঁচাতে বাস্তুতন্ত্রের উপর নির্ভর করতে পারি না,” বলেছেন ট্রেভর কিনান, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলে-এর একজন ইকোসিস্টেম বিজ্ঞানী, যিনি গবেষণায় জড়িত ছিলেন না।