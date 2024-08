বেঙ্গলসের জো বারো শুরু করা দল নিয়ে আলোচনা করছে, বসে আছে রুকি কিউবি

সিনসিনাটি বেঙ্গলস কোয়ার্টারব্যাক জো বারোকে 2020 এনএফএল ড্রাফটের প্রথম সামগ্রিক বাছাই করেছে এবং তার রুকি সিজনের জন্য তাকে তাদের সপ্তাহ 1 স্টার্টার নামকরণে সামান্য সময় নষ্ট করেছে।

অনুসরণ করছে বৃহস্পতিবার বেঙ্গলস এবং শিকাগো বিয়ার্সের সাথে জড়িত যৌথ অনুশীলন, বারো বিয়ারদের রুকি এবং প্রথম-সামগ্রিক নির্বাচন কালেব উইলিয়ামস সম্পর্কে একই রকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলেছিলেন।

অবশ্যই, এর জন্য কোন নিখুঁত বিজ্ঞান নেই সঠিকভাবে তরুণ উন্নয়নশীল সংকেতউচ্চ স্তরে l-কলার. কয়েক বছর ধরে, কানসাস সিটি চিফসের প্রধান কোচ অ্যান্ডি রিড কথা বলেছেন প্রকাশ্যে কিভাবে প্যাট্রিক Mahomes সংখ্যাগরিষ্ঠ জন্য তৎকালীন স্টার্টার অ্যালেক্স স্মিথ পিছনে বসা সম্পর্কে মহোমস' প্রথম প্রো সিজন তাকে আজকের প্রজন্মের খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এদিকে, ড্রাফট কিংস স্পোর্টসবুক তালিকাভুক্ত হিউস্টন টেক্সানের সিজে স্ট্রাউড 2024 রেগুলার-সিজন মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার অ্যাওয়ার্ড জেতার জন্য +850 অডস-এ বাজির ফেভারিটদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে হিউস্টন স্ট্রউডকে তার প্রথম দিনের স্টার্টার হিসেবে নামকরণ করার প্রায় 12 মাস পরে।

“টিটুপি আমার অবস্থা সম্পর্কে কি মহান ছিল,” বুরো চলতে থাকে। “[Head coach Zac Taylor] আমাকে বলেছিল যে আমি খসড়া হওয়ার সাথে সাথেই আমি স্টার্টার হয়েছি এবং আমি প্রশিক্ষণ শিবিরে থাকা সমস্ত প্রতিনিধিদের সাথে পেয়েছি – আমরা করেনি আছে [organized team activities that year due to the pandemic]. যারা reps হয় তাই মূল্যবানএবং প্রতিটি প্রতিনিধি আপনি বৃদ্ধি এবং আপনি থেকে অনেক কিছু শেখা আমি মনে করি যে সবসময় একটি চ্যালেঞ্জ যদি যে না ঘটবে”