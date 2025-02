বেশিরভাগ ইউএসএআইডি শ্রমিককে রবিবারের নাগাদ বরখাস্ত করা বা ছুটিতে রাখা হবে

বড় ছবি:

খবর চালাচ্ছে: “As of 11:59 pm EST on Sunday, February 23, 2025, all USAID direct hire personnel, with the exception of designated personnel responsible for mission-critical functions, core leadership and/or specially designated programs, will be placed on administrative leave বিশ্বব্যাপী, “কর্মীদের কাছে প্রেরণ করা ইমেল অনুযায়ী এবং এখন ইউএসএআইডি -তে পোস্ট করা হয়েছে ওয়েবসাইট।

“একই সাথে, ইউএসএআইডি একটি হ্রাস-ইন-ফোর্স বাস্তবায়ন করতে শুরু করেছে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুল্ক স্টেশন সহ প্রায় 1,600 ইউএসএআইডি কর্মীদের প্রভাবিত করবে।”

প্রসঙ্গ:

ইলন মাস্ক তার ডোগে ব্যয় কাটানোর প্রচেষ্টার মধ্যে ইউএসএইড বন্ধ করার জন্য একটি ড্রাইভের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।



জুম আউট: একটি পৃথক মামলায়, একটি ফেডারেল বিচারক বৃহত্তর ডোগের কাটার মধ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের বিদেশী সহায়তায় হিমশীতলকে বিরতি দিয়েছেন।

