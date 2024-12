ব্রুস উইলিসের স্ত্রী এমা ছুটির আগে অভিনেতার সাথে জীবনের আভাস দেন

ব্রুস উইলিস‘ ছুটির আগে পারিবারিক মানুষ হিসেবে তার জীবনের অন্তরঙ্গ মুহূর্ত শেয়ার করছেন স্ত্রী।

রবিবার পোস্ট করা ইনস্টাগ্রাম গল্পের একটি সিরিজে, এমা হেমিং 69 বছর বয়সী অভিনেতার তার দুই তরুণ কন্যার সাথে সময় কাটানোর পারিবারিক ছবি শেয়ার করেছেন।

ফটোগুলির মধ্যে হেমিং এবং উইলিসের একটি কালো এবং সাদা ছবি ছিল মেবেল, 12 এবং এভলিন, 10, যার তিনি ক্যাপশন দিয়েছিলেন, “তাদের। সবসময়।” ফটোতে, দম্পতি হাসছে কারণ তারা প্রেমের সাথে একে অপরের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে, তাদের মেয়েরা তাদের কোলে বসে আছে।

অন্যান্য ফটোগুলির মধ্যে রয়েছে উইলিস তার একটি মেয়েকে গল্ফের পাঠ দিচ্ছেন এবং অন্যটিতে তাকে এবং তার একটি মেয়েকে ডিজনিল্যান্ডে স্পিনিং টিকাপ রাইড করতে দেখা যাচ্ছে।

ব্রুস উইলিসকে মেয়েরা ডিমেনশিয়ার সাথে লড়াই করার সময় শেয়ার করা বিরল ফটোতে দেখা গেছে

ফটোগুলির মধ্যে উইলিসের একটি ভিডিও রয়েছে যা ইয়োডেলিং করার সময় বাইরে একটি চেয়ারে বসে আছে, যার সাথে হেমিং ক্যাপশন যোগ করেছেন, “হিম। সবসময়।”

“ইয়োডেল-ও-হু-হু,” প্রাক্তন অভিনেতাকে গান গাইতে শোনা যায়, যোগ করে, “ঠিক আছে, লোকেরা, এটা …” তার আগে তিনি হাসতে শুরু করেন এবং ভিডিওটি কেটে যায়।

উইলিস প্রথম 2022 সালের মার্চ মাসে অ্যাফেসিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, পরে তার পরিবার ঘোষণা করেছিল যে সে ফ্রন্টোটেম্পোরাল ডিমেনশিয়া বা এফটিডি রোগে আক্রান্ত হয়েছে। অক্টোবরে টাউন অ্যান্ড কান্ট্রির সাথে একটি সাক্ষাত্কারে, হেমিং শেয়ার করেছিলেন তার ডিমেনশিয়ার প্রাথমিক লক্ষণ ছোটবেলায় তোতলামির সাথে লড়াই করার কারণে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল।

“ছোটবেলায় তার প্রচণ্ড তোতলামি ছিল,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। “ব্রুসের সবসময় তোতলামি ছিল, কিন্তু সে তা ঢেকে রাখতে পারদর্শী। তার ভাষা পরিবর্তন হতে লাগল, [seemed like it] একটি তোতলামির একটি অংশ ছিল, এটি কেবল ব্রুস ছিল।”

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন এজিং-এর মতে, এফটিডি “মস্তিষ্কের সামনের এবং টেম্পোরাল লোবের নিউরনের ক্ষতির ফলস্বরূপ” ঘটে এবং উপসর্গগুলির মধ্যে রয়েছে “অস্বাভাবিক আচরণ, মানসিক সমস্যা, যোগাযোগে সমস্যা, কাজ করতে অসুবিধা, বা অসুবিধা হাঁটা।”

হেমিংয়ের সাথে তার দুই সন্তান ছাড়াও, উইলিস তার প্রাক্তন স্ত্রীর সাথে তিনটি প্রাপ্তবয়স্ক কন্যা, রুমার, 36, স্কাউট, 33 এবং তালুলাহ, 30-এর সাথে ভাগ করে নেন। ডেমি মুর. প্রাক্তন দম্পতি 2000 সালে তাদের বিবাহবিচ্ছেদ চূড়ান্ত করেছিলেন। তারা ভাল বন্ধু এবং সহ-অভিভাবক হিসেবে রয়েছেন।

“আপনি জানেন, আমি এটি আগেও বলেছি। রোগটি কী রোগ” মানুষ পত্রিকা “এবং আমি মনে করি যে এটি কি তা আপনাকে সত্যিকারের গভীরভাবে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তিনি যেখানে আছেন, তিনি স্থিতিশীল।”

তিনি কীভাবে তিনি এবং পরিবারের বাকি সদস্যরা তার সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়ায় তার রোগ নির্ণয়ের সাথে কাজ করতে শিখেছেন তার অন্তর্দৃষ্টিও ভাগ করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন যে আপনাকে ” তারা যেখানে আছে শুধু তাদের সাথে দেখা করুন,“কারণ “যখন আপনি যা ছিল তা ধরে রাখছেন, আমি মনে করি এটি একটি হেরে যাওয়া খেলা।”

