ব্র্যান্ডন আইয়ুক দেশপ্রেমিকদের কাছ থেকে বড় অর্থ ফিরিয়ে দিয়েছেন বলে জানা গেছে

দেখা যাচ্ছে, ব্র্যান্ডন আইয়ুকের জন্য সব কিছুর অর্থই নয়।

সান ফ্রান্সিসকো 49ers তারকা রিসিভার নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টস থেকে একটি লাভজনক চুক্তির এক্সটেনশন প্রত্যাখ্যান করেছে যা তাকে এনএফএল-এর পাঁচটি সর্বোচ্চ বেতনভোগী WR-এর মধ্যে একজন করে তুলবে বলে জানা গেছে। ইএসপিএন-এর মাইক রেইস.

এনএফএল নেটওয়ার্কের মাইক গারাফলো বৃহস্পতিবার “দ্য রিচ আইজেন শো” তে একই জিনিস পুনরুদ্ধার করেছেন, বলেছেন নিউ ইংল্যান্ড আইয়ুককে একটি চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে যা তাকে প্রতি বছর $32 মিলিয়ন প্রদান করবে কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

“আইয়ুক তার মনে মনে হয় সে একজন নং 1 (ডব্লিউআর), এবং যখন আমি লিগের চারপাশে মূল্যায়ন পাই তারা বলে, 'আচ্ছা, সে একজন 1বি। যেমন, তিনি সেই স্তরের নীচে, কিন্তু আমরা তাকে একটি বিবেচনা করি [No. 1],'” গারাফোল ড. “এবং তার মনে, তিনি বলছেন, 'ওয়েল, আমি অন্তত হতে হয়েছে [$28M] যে এই অন্যান্য লোকদের মধ্যে কিছু আছে, এবং নাইনাররা সেখানে ছিল না এবং দেশপ্রেমিকরা এই দুটি স্তরকে বিভক্ত করতে ইচ্ছুক ছিল। আমি আপনাকে বলছি সে যেখানেই সই করুক না কেন, সে যেখানেই লেনদেন করুক না কেন, পরবর্তী চুক্তি কোথা থেকে আসুক না কেন…এটা হবে না [better than the Patriots’ offer]”