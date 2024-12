ভিটাফোম N1.38bn লভ্যাংশ প্রদান করবে কারণ নেট সম্পদ N25bn হিট

Vitafoam নাইজেরিয়া Plc লাগোসে 6ই মার্চ 2025-এর জন্য নির্ধারিত 63তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদনের জন্য N1.375bn পরিমাণ শেয়ার প্রতি N1.05 লভ্যাংশের প্রস্তাব করেছে৷

গ্রুপের নেট অ্যাসেট, কর্পোরেট বৃদ্ধির একটি কর্মক্ষমতা সূচক, আগের বছরের N17bn থেকে 2024 সালে বেড়ে N25bn হয়েছে, যা 47 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

নাইজেরিয়ান এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের (এনজিএক্স) কাছে 30 সেপ্টেম্বর, 2024-এ শেষ হওয়া বছরের জন্য প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে, 2024 সালে মোট মুনাফা N17bn থেকে N30bn-এ বেড়েছে, যা 76.5 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুদ, ট্যাক্স, অবচয় ও পরিবর্ধনের আগে আয় (EBITDA) 2023 সালে N7.9bn থেকে 2024 আর্থিক বছরে N8.3bn-এ উন্নীত হয়েছে।

যাইহোক, পর্যালোচনা মেয়াদে N12.7bn এর বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষতির কারণে, করের পূর্বে মুনাফা N6bn থেকে N1.145bn-এ নেমে এসেছে।

যদিও পরিচালন মুনাফা N6.9bn থেকে N7.6bn-এ বৃদ্ধি পেয়েছে, এটি N7.1bn-এর বিশাল আর্থিক ব্যয়ের দ্বারা সংযত হয়েছে যা গত বছরের N6bn থেকে N1.1bn করের আগে মুনাফাকে হ্রাস করেছে।

গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, তাইও অ্যাডেনি, শেয়ারহোল্ডারদের মূল্যের প্রতি কোম্পানির স্থিতিস্থাপকতা এবং প্রতিশ্রুতির উপর জোর দিয়েছেন।

তিনি বলেন, “আমাদের চিত্তাকর্ষক পারফরম্যান্স ফরেক্সের খরচের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। কিন্তু ফেডারেল সরকারের উদারীকরণ নীতির সাথে বৈদেশিক মুদ্রার চ্যালেঞ্জের সবচেয়ে খারাপ সময় শেষ হয়েছে।

“একজন ভাল কর্পোরেট নাগরিক হিসাবে, আমরা ফরেক্সে ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও আমাদের শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার প্রতি N1.05 লভ্যাংশ দিয়ে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

“আমাদের বৈচিত্র্যময় পণ্য পোর্টফোলিও ভবিষ্যতের বৃদ্ধিকে চালিত করবে যখন গবেষণা দ্বারা সমর্থিত কৌশলগত বিনিয়োগ আমাদের প্রতিযোগিতামূলকতা বাড়াবে।”

তিনি উল্লেখ করেন যে কোম্পানির ছয়টি সহযোগী- Vitafoam Serria Leone Ltd; ভিটাপুর নাইজেরিয়া লিমিটেড; Vitablom নাইজেরিয়া লিমিটেড; ভিটাভিসকো নাইজেরিয়া লিমিটেড; Vono Furniture Products Ltd. এবং Vitaparts Nigeria Ltd. মানসম্পন্ন পরিষেবা এবং পণ্যগুলির জন্য ভাল অবস্থানে রয়েছে৷