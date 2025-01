মাইক্রোসফটের লিঙ্কডইন এআই প্রশিক্ষণের জন্য গ্রাহকের তথ্য শেয়ার করেছে বলে অভিযোগ

মাইক্রোসফ্টের লিঙ্কডইন প্রিমিয়াম গ্রাহকদের দ্বারা মামলা করেছে যারা বলেছে যে ব্যবসা-কেন্দ্রিক সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম তাদের ব্যক্তিগত বার্তাগুলি তৃতীয় পক্ষের কাছে প্রকাশ করেছে জেনারেটিভ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেল প্রশিক্ষণের অনুমতি ছাড়াই।

লক্ষাধিক লিঙ্কডইন প্রিমিয়াম গ্রাহকদের পক্ষে মঙ্গলবার রাতে দায়ের করা একটি প্রস্তাবিত ক্লাস অ্যাকশন অনুসারে, লিঙ্কডইন গত আগস্টে শান্তভাবে একটি গোপনীয়তা সেটিং চালু করেছে যা ব্যবহারকারীদের তাদের ব্যক্তিগত ডেটা ভাগ করে নেওয়া সক্ষম বা অক্ষম করতে দেয়।

গ্রাহকরা বলেছেন যে লিঙ্কডইন তারপরে 18 সেপ্টেম্বর, 2024-এ তার গোপনীয়তা নীতিটি বিচক্ষণতার সাথে আপডেট করেছে, যাতে বলা হয় যে AI মডেলগুলিকে প্রশিক্ষণের জন্য ডেটা ব্যবহার করা যেতে পারে এবং একটি “প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন” হাইপারলিংক বলেছে যে অপ্ট আউট করা “ইতিমধ্যে যে প্রশিক্ষণ হয়েছে তা প্রভাবিত করে না৷ “







“এর ট্র্যাকগুলিকে কভার করার” এই প্রচেষ্টাটি পরামর্শ দেয় যে লিঙ্কডইন “পুরোপুরি সচেতন” ছিল এটি গ্রাহকদের গোপনীয়তা লঙ্ঘন করেছে এবং এটির প্ল্যাটফর্মকে সমর্থন এবং উন্নত করার জন্য ব্যক্তিগত ডেটা ব্যবহার করার প্রতিশ্রুতি ছিল, পাবলিক স্ক্রুটিনি এবং আইনি ফলপ্রসূ কমাতে, অভিযোগে বলা হয়েছে।

সান জোসে, ক্যালিফোর্নিয়া, ফেডারেল আদালতে লিংকডইন প্রিমিয়াম গ্রাহকদের পক্ষ থেকে মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল যারা InMail বার্তা পাঠিয়েছিলেন বা গ্রহণ করেছিলেন এবং যাদের ব্যক্তিগত তথ্য 18 সেপ্টেম্বরের আগে AI প্রশিক্ষণের জন্য তৃতীয় পক্ষের কাছে প্রকাশ করা হয়েছিল৷

এটি চুক্তির লঙ্ঘন এবং ক্যালিফোর্নিয়ার অন্যায্য প্রতিযোগিতা আইন লঙ্ঘনের জন্য অনির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণ চায়, এবং ফেডারেল সঞ্চিত যোগাযোগ আইন লঙ্ঘনের জন্য প্রতি ব্যক্তি $1,000 চায়৷

লিঙ্কডইন একটি বিবৃতিতে বলেছে: “এগুলি কোন যোগ্যতা ছাড়াই মিথ্যা দাবি।”

বাদীদের পক্ষে একজন আইনজীবীর তাৎক্ষণিক কোনো অতিরিক্ত মন্তব্য ছিল না।







রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এআই অবকাঠামো নির্মাণের জন্য সম্ভাব্য $500 বিলিয়ন বিনিয়োগের সাথে মাইক্রোসফ্ট-ভিত্তিক OpenAI, Oracle এবং SoftBank-এর মধ্যে একটি যৌথ উদ্যোগ ঘোষণা করার কয়েক ঘন্টা পরে মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল।

মামলাটি হল De La Torre v LinkedIn Corp, US District Court, Northern District of California, No. 25-00709.