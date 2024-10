মার্থা স্টুয়ার্ট একটি ডেটিং শো করতে চান না

মার্থা স্টুয়ার্ট রান্নাঘরে হট হতে পারে, তবে তিনি ডেটিং রিয়েলিটি শোতে এটির প্রতিলিপি করতে চাইছেন না।

“Watch What Happens Live with Andy Cohen”-এ তার বন্ধু এবং চারপাশের দুর্দান্ত লোক স্নুপ ডগের সাথে একটি সাম্প্রতিক উপস্থিতির সময়, ABC সিরিজ “The Golden Bachelorette” এর বিষয় এবং স্টুয়ার্ট অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক কিনা তা উঠে এসেছে।

“একেবারে না,” স্টুয়ার্ট বললেন।

হোস্ট কোহেন যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে অর্থ – $1 মিলিয়ন বা $10 মিলিয়ন – তাকে প্রলুব্ধ করতে পারে যাতে একদল বয়স্ক ভদ্রলোক তার হৃদয়ের জন্য লড়াই করার অনুমতি দেয়, তখন ঘরোয়া ডয়েন বলেছিল “ছেলেরা যথেষ্ট গরম নয়।”

এটি স্নুপকে বেশ মজার বলে মনে করেছিল।

“সুতরাং এটি অর্থের বিষয়ে নয়, এটি ছেলেরা কতটা উত্তপ্ত তা নিয়ে,” তিনি বলেছিলেন।

স্টুয়ার্ট বলেন, “সে যদি ঠিক না দেখে তাহলে $10 মিলিয়ন পাওয়া যাবে না।”

তার প্রেম জীবনের বিষয় স্টুয়ার্ট জন্য একটি নতুন বিষয় নয়.

2022 সালে, ড্রু ব্যারিমোরের সাথে তার দিনের টক শোতে একটি গেম খেলার সময়, স্টুয়ার্টকে ডেটিং প্রশ্নগুলির একটি সিরিজে পতাকা নাড়াতে বলা হয়েছিল – হ্যাঁ এর জন্য সবুজ, না হওয়ার জন্য লাল এবং বেড়াতে থাকার জন্য হলুদ।

তিনি “SNL” অ্যালাম পিট ডেভিডসনের মতো অনেক ট্যাটু সহ একজন ব্যক্তির সাথে ডেট করবেন কিনা জানতে চাইলে, স্টুয়ার্ট সবুজ পতাকা নেড়েছিলেন।

কিন্তু ডেভিডসন নিজেই ডেটিং সম্পর্কে কি? পাশাপাশি সবুজ পতাকা।

ব্যারিমোর তখন উল্লেখ করেছিলেন যে “ইন্টারনেটে একটি জিনিস আছে” যেখানে লোকেরা তাদের আশা প্রকাশ করেছে যে 81 বছর বয়সী স্টুয়ার্ট ডেভিডসন, 28-এর সাথে বাইরে যাবেন।

“তিনি অনেক মহিলার সাথে ডেটিং করেছেন,” স্টুয়ার্ট বলেছিলেন। “আমি বলছি না এটা খারাপ। আমি মনে করি যে ভাল. এবং সে একরকম সুন্দর।”

স্টুয়ার্ট 1961 থেকে 1990 সাল পর্যন্ত অ্যান্ড্রু “অ্যান্ডি” স্টুয়ার্টের সাথে বিয়ে করেছিলেন, যার সাথে তার একটি মেয়ে রয়েছে।

তার নতুন Netflix ডকুমেন্টারির ট্রেলারে তিনি অল্পবয়সী মহিলাদের জন্য কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন যে “যদি আপনার বিবাহিত এবং আপনার স্বামী আপনার সাথে প্রতারণা করেন, তাহলে তিনি একটি অংশ। এই বিয়ে থেকে বেরিয়ে যাও।”

যখন সাক্ষাত্কারকারী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “আপনার কি প্রথম দিকে কোনও সম্পর্ক ছিল না?” স্টুয়ার্ট উত্তর দিয়েছিলেন, “হ্যাঁ, কিন্তু আমি মনে করি না যে অ্যান্ডি কখনও এটি জানত।”