মৌমাছি পালনকারীরা পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে ফুলের শিকারকে প্রশস্ত করে

গুল বদশাহ পেশোয়ারের উপকণ্ঠে চামকান্নির একটি খামারে একটি মাতাল দেখিয়েছেন। – এএফপি

সরগোধা: পাঞ্জাবের একজন মৌমাছির এক আড়ম্বরপূর্ণ, ধোঁয়াশা ভরা আকাশের নীচে সাবধানতার সাথে একটি ট্রাকের পিছনে কয়েক হাজার মৌমাছির সাথে বক্সগুলি স্ট্যাক করে।

একসাথে, তারা 500 কিলোমিটার (প্রায় 300 মাইল) যাত্রা শুরু করে, অনুকূল আবহাওয়া, পরিষ্কার বাতাস এবং ফুল ফোটানো ফুল তাড়া করে-জলবায়ু পরিবর্তন এবং দূষণ মধু উত্পাদনকে হুমকির কারণে ক্রমবর্ধমান জরুরি অনুসন্ধান।

“আবহাওয়া ভাল এবং ফুলগুলি ফুল ফোটে সে অনুযায়ী আমরা বাক্সগুলি সরিয়ে ফেলি,” মালিক হুসেন খান বলেছিলেন, কথা বলছেন এএফপি কমলা গাছের একটি ক্ষেত্র। এই বছর, পুষ্পগুলি ফেব্রুয়ারিতে সপ্তাহের শেষের দিকে এসেছিল এবং কয়েক অল্প সপ্তাহের মধ্যে ম্লান হয়ে গেছে।

পাকিস্তানি মৌমাছি পালনকারীরা সাধারণত তাদের চার্জগুলি উত্তাপ বা শীতল শীতকালে বাঁচানোর জন্য season তুতে চলে।

গ্রীষ্মগুলি খাইবার পাখতুনখোয়ায় এবং মধ্য পাঞ্জাবের শীতকালে ব্যয় করা হয়।

তবে আবহাওয়ার নিদর্শনগুলি জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা অপ্রত্যাশিত করে তুলেছে – বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ দূষণের সাথে মিলিত – মানে মৌমাছি পালনকারীদের আরও ঘন ঘন চলাচল করতে হবে এবং আরও ভ্রমণ করতে হবে।

এই শীতে সরকার একটি জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করেছিল যে বিপজ্জনক ধোঁয়াশা মাত্রা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। গবেষণায় দেখা গেছে যে বায়ু দূষণ মৌমাছির পক্ষে ফুল সনাক্ত করা আরও শক্ত করে তুলতে পারে।

হ্রাসপ্রাপ্ত বৃষ্টিপাত, ইতিমধ্যে, দমবন্ধ বাতাস সাফ করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং কৃষকদের জন্য খরার সতর্কতা ট্রিগার করেছিল।

“Almost half of my bees died when the smog and fog hit this winter because they could not fly. There was hardly any rain,” said Khan, who moved his bees as frequently as every few weeks in January and February.

মধু জাতগুলি প্লামমেট

দেশের ২ 27,০০০ মৌমাছি পালনকারীদের মৌমাছির একসময় নির্ভরযোগ্য বৃষ্টিপাতের দ্বারা বিচিত্র পাতাগুলি খাওয়ানো হয়েছিল, যা অমৃতের সমৃদ্ধ উত্স সরবরাহ করে।

পাঞ্জাবের সরগোধা জেলার লাক মরার গ্রামে একটি মধুচক্রের খামার পেরিয়ে এক ব্যক্তি। – এএফপি/ফাইল

তাদের মধু স্থানীয় ফ্লু প্রতিকারগুলিতে ব্যবহৃত হয়, মিষ্টির উপরে ঝরঝরে হয়ে যায় এবং উপহার হিসাবে দেওয়া হয়।

রাজধানী ইসলামাবাদে সরকারের হানি বি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এইচবিআরআই) অনুসারে ২০২২ সাল থেকে মধু উত্পাদন ১৫%হ্রাস পেয়েছে।

ইনস্টিটিউটের গবেষক মুহাম্মদ খালিদ বলেছেন, “ভারী বৃষ্টিপাত এবং শিলাবৃষ্টি ঝড় ফুলগুলি ধ্বংস করতে পারে এবং শীতকালীন ফুলের মৌসুমে ত্রুটিযুক্ত বৃষ্টিপাত এবং উচ্চ তাপমাত্রা তাদের প্রস্ফুটিত হতে বাধা দিতে পারে,” ইনস্টিটিউটের গবেষক মুহাম্মদ খালিদ বলেছেন।

“যখন ফুলগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়, মৌমাছির জনসংখ্যা হ্রাস পায় কারণ তারা অমৃত খুঁজে পায় না, ফলে মধু উত্পাদন হ্রাস পায়।”

মৌমাছিদের আবহাওয়ার নিদর্শন, নিবিড় কৃষিকাজ অনুশীলন, ভূমি-ব্যবহারের পরিবর্তন এবং কীটনাশক পরিবর্তন করে বিশ্বব্যাপী হুমকির সম্মুখীন হয়।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা জানিয়েছে, তাদের ক্ষতি কেবল মধু বাণিজ্যকেই নয়, সাধারণভাবে খাদ্য সুরক্ষার হুমকি দেয়, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা অনুসারে বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ মৌমাছির পরাগায়নের উপর নির্ভরশীল।

পাকিস্তানের মৌমাছিরা একবারে 22 জাতের মধু উত্পাদন করেছিল, তবে ফুলের asons তু সংক্ষিপ্ত হওয়ার সাথে সাথে এটি 11 এ নিমজ্জিত হয়েছে। দেশের চারটি মধু মৌমাছির প্রজাতির মধ্যে তিনটি বিপন্ন।

“আমাদের মৌমাছির 30 বছর আগে উড়ানোর জন্য যে জায়গাগুলি সবুজ ছিল, সেগুলি আর নেই,” 52 বছর বয়সী মধু ব্যবসায়ী শেরজামান মোমান বলেছেন, যিনি তার ডানাযুক্ত অভিযোগ সম্পর্কে কোমলতার সাথে কথা বলেছেন।

“আমরা এখন যতটা করি ততটা ঘুরে দেখি না।”

তার মাতালগুলি কেপিতে ২০১০ সালের বন্যার দ্বারা প্রায় পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, তবে তিনি বিশ্বাস করেন যে বন উজাড় হ’ল দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন এবং হুমকি।

ইউসুফ খান এবং তার ভাই, ইসলামাবাদে অবস্থিত, 30 বছর ধরে মধু উত্পাদন করে আসছেন, সেরা ফুলগুলি ধরার জন্য প্রতিবেশী অঞ্চলের আশেপাশে স্বল্প দূরত্বে চলে আসছেন।

“এখন, আমরা উষ্ণ তাপমাত্রা এবং চরম আবহাওয়ার পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে সিন্ধু পর্যন্ত যাই,” খান বলেছিলেন এএফপিএক হাজার কিলোমিটার (600 মাইল) দূরে অঞ্চলগুলি উল্লেখ করে।

“মৌমাছির মতো শিশুদের মতো, তাদের বেঁচে থাকার জন্য একটি ভাল পরিবেশ, ভাল পরিবেশ এবং সঠিক খাবার প্রয়োজন” “

‘লড়াই এবং হত্যা’

মৌমাছির সরানো তার নিজস্ব ঝুঁকি নিয়ে আসে।

পাঞ্জাবের সরগোধা জেলার লাক মোর ভিলেজে একটি মধুচক্রের খামারে দাঁড়িয়ে একজন মৌমাছি। – এএফপি/ফাইল

“যদি আবহাওয়া খুব উত্তপ্ত হয়, বা যদি দূরত্বটি খুব দীর্ঘ হয় তবে কিছু মৌমাছির মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে। এটি আমার মৌমাছির সাথে আগে ঘটেছিল,” খান ব্যাখ্যা করেছিলেন।

দীর্ঘ ভ্রমণে, তাদের অবশ্যই কৃত্রিম খাবার খাওয়ানো উচিত কারণ তারা ভ্রমণের সময় মধু উত্পাদন করতে পারে না।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে যেখানে জ্বালানির দাম নাটকীয়ভাবে বেড়েছে এমন দেশে মৌমাছি পালনকারীদের পক্ষে প্রায়শই চলাচল ব্যয়বহুল।

এবং আরও ভাল আবহাওয়ার সন্ধানকারী মৌমাছি পালনকারীরা যদি জমিদারদের অনুমতি ছাড়াই অঞ্চলগুলিতে স্থাপন করেন তবে তারা হয়রানির মুখোমুখি হতে পারে।

কেপিতে চামকান্নির বাইরে বন্ধ্যা জমিতে, গুল বাদশাহ অসহায়ভাবে দেখেন যেমন মৌমাছি প্রদর্শিত হয় এবং ফুলের জন্য নিরর্থক অনুসন্ধানে কয়েক ডজন বাক্স থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

তিনি বলেন, “আবহাওয়ার পরিস্থিতি যদি তাদের উপযুক্ত না হয় তবে তারা একে অপরকে লড়াই করে এবং হত্যা করে,” এএফপি।

বডশাহ, যার বাক্সগুলিও ২০১০ সালে বন্যার মধ্যে ধুয়ে ফেলা হয়েছিল এবং ২০২২ সালে আবারও দীর্ঘ দূরত্বে ভ্রমণ ছেড়ে দিয়েছেন।

“আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর কোথায় যেতে হবে তা আমরা জানি না।”

শীতল মৌমাছি

মৌমাছির শীতল রাখার উদ্দেশ্যে নতুন প্রযুক্তি দ্বারা কিছু আশা দেওয়া হয়, চরম তাপমাত্রা কীভাবে পোকামাকড়গুলিকে প্রভাবিত করে – যদি তাদের খাদ্য উত্স না হয় তবে সমস্যাটিকে সম্বোধন করে।

হানিবিজ পাঞ্জাবের সরগোধা জেলার লাক মরার গ্রামের একটি মধুচক্রের কাছে সরিষার ফুল থেকে অমৃত সংগ্রহ করছে। – এএফপি/ফাইল

প্রাক্তন মৌমাছি পালনকারী আবদুল্লাহ চৌদ্রি তুরস্ক এবং অস্ট্রেলিয়া সহ ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য মধু উত্পাদনকারী দেশগুলির অনুপ্রেরণার ভিত্তিতে উন্নত বায়ুচলাচল সহ নতুন মাতাল বিকাশ করেছেন।

প্রাথমিক লক্ষণগুলি বাক্সগুলি প্রায় 10%দ্বারা উত্পাদন উন্নত করার পরামর্শ দেয়।

“চরম উত্তাপ মৌমাছিদের আরামদায়ক করে না এবং মধু তৈরির পরিবর্তে তারা নিজেরাই শীতল করতে ব্যস্ত থাকে,” তিনি বলেছিলেন এএফপি রাজধানীর মৌমাছি পালন গবেষণা কেন্দ্রে।

“এই আধুনিক বাক্সগুলি আরও প্রশস্ত, এবং মৌমাছিদের আরও বেশি জায়গা দেওয়ার বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে” “

উন্নত পোষাকগুলি অভিযোজন ধাঁধার কেবল অংশ, যদিও তিনি স্বীকার করেন।

“এটি একটি চলমান যুদ্ধ,” চৌড্রি বলেছিলেন এএফপি।